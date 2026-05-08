GWM Thailand Expands to Full-Line Energy Products with GWM ORA 5 Production

GWM Thailand has successfully launched the production of GWM ORA 5, a comprehensive energy product line, at the GWM Smart Factory in Rayong Province. The factory, which represents GWM's commitment to long-term investment and regional leadership, is equipped to produce a wide range of energy vehicles, including electric vehicles (BEV), hybrid electric vehicles (HEV), and internal combustion engine vehicles (ICE). The factory's advanced production technology, utilizing standardized components, ensures high-quality products and efficient production processes. GWM Thailand aims to become the leading brand of Chinese cars in Thailand and the number one brand in the Chinese automotive aftermarket service sector. The successful launch of GWM ORA 5 production in Thailand is a testament to GWM's dedication to long-term business development and its commitment to the Thai market as a strategic market.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า GWM (Thailand) ได้ยกระดับสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์จีนที่คนไทยให้ความไว้วางใจสูงสุด และอันดับหนึ่งของแบรนด์รถยนต์จีนด้านบริการหลังการขายผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ล่าสุด เปิดสายการผลิต GWM ORA 5 อย่างเป็นทางการ ณ โรงงานอัจฉริยะ (GWM Smart Factory) จ.
ระยอง พร้อมเริ่มส่งมอบนวัตกรรมยานยนต์ฝีมือคนไทยที่ได้มาตรฐานโลกสู่ลูกค้าคนไทยในเดือน พ. ค.
นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของฐานการผลิตในประเทศไทยที่สามารถผลิตรถยนต์พลังงานใหม่บนแพลตฟอร์มเดียวที่รองรับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลาย ยกระดับประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตและส่งออกหลักของภูมิภาค มร.
เหมิง เซียงจวิน (Meng Xiangjun) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต GWM กล่าวว่า GWM มุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันการเดินทางที่อัจฉริยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก โดย GWM ORA 5 ที่ออกจากสายการผลิตเป็นรถที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม GWM ONE Platform แพลตฟอร์มเดียวที่รองรับระบบขับเคลื่อนที่หลากหลาย โดยแพลตฟอร์มนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านการใช้อะไหล่มาตรฐานเดียวกันในระดับสูง ซึ่งมาพร้อมคุณภาพที่เสถียรและความคุ้มค่า สำหรับความสำเร็จในการเปิดสายการผลิต ORA 5 ในไทยเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการหยั่งรากลึกในประเทศไทยในฐานะตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเรา ด้าน มร.
เวย์น โจว กรรมการผู้จัดการ GWM (ประเทศไทย) กล่าวเน้นย้ำว่า โรงงาน GWM Smart Factory ใน จ.
ระยอง คือฐานการผลิตเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลงทุนระยะยาวของ GWM ที่พร้อมเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการใช้งานรถยนต์พลังงานใหม่ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มตัว การเริ่มเดินสายการผลิต GWM ORA 5 ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยที่มีความพร้อมอย่างยิ่ง ทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบนิเวศยานยนต์พลังงานใหม่ รวมทั้งยังเป็นการยืนยันความพร้อมของโรงงานอัจฉริยะที่สามารถรองรับการผลิตยานยนต์ได้หลากหลายประเภทพลังงานตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน GWM มุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดเมืองไทยมากขึ้น เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พันธมิตร และสังคมไทย ทั้งนี้ สายการผลิต GWM ORA 5 จะเข้ามาเสริมทัพทดแทน GWM ORA Good Cat ที่ได้ยุติการผลิตไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งส่งมอบรถให้ถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทาง GWM ได้เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานในประเทศไทยภายหลังการเปิดสายการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พ.
ค.
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเข้า GWM ORA 5 จากประเทศจีนบางส่วนเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการรอรับรถของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการส่งมอบ GWM ORA 5 ให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป เริ่มจากลูกค้าที่จองรถ GWM ORA 5 จำนวน 5,000 คันแรกภายในงาน Motor Show 2026 ที่ผ่านมาจะได้รับรถในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนปีนี้ ในขณะที่ลูกค้าที่จองหลังจากนั้นจะได้รับรถในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับรุ่นและสีที่ลูกค้าเลือ
GWM Thailand GWM ORA 5 Full-Line Energy Products GWM Smart Factory Rayong Province Electric Vehicles (BEV) Hybrid Electric Vehicles (HEV) Internal Combustion Engine Vehicles (ICE) Advanced Production Technology Standardized Components High-Quality Products Efficient Production Processes Long-Term Business Development Strategic Market
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
CMAN เร่งคุมต้นทุนพลังงาน ดัน EV Truck 50% ภายในปี 2569CMAN ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) เป็น 50% ภายในปี 2569 เพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ใช้นโยบายกระจายแหล่งพลังงาน (Energy Diversification) ในการผลิต และปรับราคาสินค้าอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง
Read more »
ผู้ผลิตเร่งลงทุน AI-Automation รับแรงกดดันต้นทุน-กติกาสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตเร่งลงทุน AI-Automation รับแรงกดดันต้นทุน-กติกาสิ่งแวดล้อม 3 องค์กรดัน INTERMACH-Plastics & Rubber Thailand ปักหมุดเทคโนโลยีผลิตดันไทยฐานอุตสาหกรรมอาเซียน
Read more »
เปิดตัว FluentCleaner บน GitHub แอปล้างไฟล์ขยะตัวใหม่เป็น Open Source ใช้ฟรี แทน CCleaner ได้The First Android Community in Thailand
Read more »
หุ้น CRC พุ่งขานรับดีลถือหุ้น JD Sports Thailand รุกตลาดสปอร์ตพรีเมียมหุ้น CRC ปรับตัวขึ้นกว่า 2% หลังบริษัทลูกเข้าถือหุ้น 40% ใน JD Sports Thailand เพื่อรุกตลาดพรีเมียมสปอร์ตไลฟ์สไตล์ พร้อมคาดกำไรไตรมาส 1/2569 ดีกว่าที่คาดและมีสัญญาณฟื้นตัวในไตรมาส 2
Read more »
True5G ค้นหา “เสียงที่มีความหมาย” ของหญิงไทย เวที Miss World Thailand 2026 Presented by True5G ในรอบ Head to HeadTrue5G ค้นหา “เสียงที่มีความหมาย” ของหญิงไทย เวที Miss World Thailand 2026 Presented by True5G
Read more »
Evan Blass | DroidSansThe First Android Community in Thailand
Read more »