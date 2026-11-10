GWM ORA 5 PLUS เปิดตัวครั้งแรกในโลก สเปกแรงและระบบอัจฉริยะครบครัน
จีดับเบิลยูเอ็ม เปิดตัวยานยนต์ GWM ORA 5 PLUS ครั้งแรกทั่วโลก แบ่งเป็นรุ่น EV และ HEV พร้อมสเปกเทคโนโลยีล้ำสมัย ประกาศราคาในงาน Motor Expo 2026
บริษัท จีดับเบิลยูเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอรถยนต์รุ่น GWM ORA 5 PLUS เป็นครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ โดยยึดมั่นในแนวทาง One Platform, Multi-Powertrain เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายผ่านขุมพลังสองรูปแบบที่ชัดเจน ได้แก่ รุ่น EV ULTRA ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง และรุ่น HEV Hi2 ULTRA ที่ผสานเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดเข้าด้วยกัน
รายละเอียดสเปกขุมพลัง EV และ HEV
รุ่น EV ULTRA ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 150 กิโลวัตต์ หรือเทียบเท่า 204 แรงม้า พร้อมแรงบิด 260 นิวตันเมตร ทำอัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 7.5 วินาที ใช้แบตเตอรี่ความจุ 58.33 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ให้ระยะทางสูงสุด 520 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน NEDC และมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 13.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อ 100 กิโลเมตร บนฉลาก ECO Sticker รองรับชาร์จกระแสตรงสูงสุด 120 กิโลวัตต์ จาก 30 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาประมาณ 20 นาที และรองรับชาร์จกระแสสลับสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ พร้อมระบบ V2L จ่ายไฟภายนอกได้สูงสุด 6 กิโลวัตต์Also readGWM ยุติการจำหน่าย ORA Good Cat เตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 5 รุ่น พร้อมขยายเครือข่ายผู้จำหน่าย
ส่วนรุ่น HEV Hi2 ULTRA ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร เทอร์โบ DHT-1 กำลัง 110 กิโลวัตต์ หรือ 150 แรงม้า ทำงานร่วมกับมอเตอร์ล้อหน้า 140 กิโลวัตต์ หรือ 190 แรงม้า ทำให้กำลังรวมทั้งระบบอยู่ที่ 223 แรงม้า และแรงบิดรวม 476 นิวตันเมตร ไม่ใช่การบวกค่าโดยตรง แต่ใช้โครงสร้างมอเตอร์คู่กับเกียร์ DHT 2 จังหวะ จัดการพลังงานอัตโนมัติ 6 โหมด อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา 7.7 วินาที มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 4.3 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร บนฉลาก ECO Sticker และประหยัดได้ตามมาตรฐาน NEDC สูงสุด 23.3 กิโลเมตร ต่อลิตร พร้อมถังน้ำมันความจุ 55 ลิตร
ดีไซน์ขนาดภายนอกและพื้นที่ภายใน
GWM ORA 5 PLUS มีมิติตัวรถยาว 4,758 มิลลิเมตร เพิ่มขึ้น 287 มิลลิเมตรจากรุ่นก่อนหน้า กว้าง 1,833 มิลลิเมตร สูง 1,630 มิลลิเมตร ฐานล้อ 2,720 มิลลิเมตร และมีพื้นที่เก็บสัมภาระ 495 ลิตร รถทั้งสองขุมพลังผลิตที่โรงงาน GWM Smart Factory จังหวัดระยอง พร้อมช่วงล่างที่ปรับจูนสำหรับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ภายในติดตั้งจอผู้ขับขี่ขนาด 10.25 นิ้ว คู่กับจอกลางสัมผัส 15.6 นิ้ว ระบบ Coffee OS 3.0 รองรับ Coffee App Store คำสั่งเสียง การนำทางออนไลน์ เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ผ่านระบบ Telematics ควบคุมระยะไกล มีลำโพง AMOR จำนวน 9 ตำแหน่ง แท่นชาร์จไร้สาย 50 วัตต์ เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทางพร้อม Memory Seat เบาะหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง ระบบระบายอากาศเบาะหน้า ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมกรอง CN95 ช่องแอร์หลังปรับทิศทางได้ USB Type-C แถวหลัง ไฟบรรยากาศ 64 สี และหลังคากระจกพาโนรามาขนาด 1.826 ตารางเมตร
ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่
ด้านภายนอกมาพร้อมล้อขนาด 18 นิ้ว ราวหลังคา ประตูท้ายไฟฟ้า และไฟหน้า LED ปรับอัตโนมัติ พร้อมระบบช่วยขับขี่ระดับ L2 รวม 18 ระบบ ครอบคลุม Adaptive Cruise Control ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยาน ระบบรักษาเลน เตือนจุดอับสายตา เตือนการเปิดประตู และเบรกเมื่อมีรถผ่านด้านหน้า-หลัง เสริมด้วยกล้อง 360 องศาแบบ Transparent Chassis View ถุงลม 6 ตำแหน่ง และระบบ E-Call แจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติ
แผนการเปิดตัวและการรับประกัน
แคมเปญ Pre-Booking Plus เปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 สำหรับ 1,000 คันแรก ชำระแพ็กเกจ 1,000 บาท รับส่วนลด 5,000 บาทในวันทำสัญญาจอง คืนเงินเต็มจำนวนหากไม่จองซื้อหลังประกาศราคา ผู้จองและรับรถ 500 ท่านแรกได้รับตราสัญลักษณ์ PLUS ลิมิเต็ดเอ็ดดิชัน เริ่มทดลองขับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 และจัดกิจกรรมวันที่ 14-15 พฤศจิกายนที่ GWM Partner Store ทั่วประเทศ
ราคาจำหน่ายจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 ในงาน Motor Expo 2026 บูธ GWM A01 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี พร้อมเริ่มส่งมอบรถในวันเดียวกัน รุ่น EV มีสีดำ MC Black ขาว Hamilton White เทา Mountain Grey เขียว Emerald Green พร้อมภายในสีเทาเข้มหรือน้ำตาลเบIGE ส่วน HEV Hi2 ULTRA มีสีดำ MC Black ขาว Hamilton White เทา Mountain Grey พร้อมภายในสีเทาเข้ม การรับประกันตัวรถใหม่ 5 ปีหรือ 150,000 กิโลเมตร รุ่น EV รับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปีหรือ 180,000 กิโลเมตร รุ่น HEV Hi2 รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปีไม่จำกัดระยะทาง บริการเครือข่าย GWM Partner Store 71 แห่งทั่วประเทศ ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และการรับประกันความพร้อมอะไหล่ภายใน 7 วันทำการหลังยืนยันคำสั่งซ่อม หากไม่ทันชดเชยเป็น GWM Points 4,500 คะแนน เจ้าของ ORA ร่วมแคมเปญ ORA PLUS MORE ระหว่าง 10-30 พฤศจิกายน 2569 ถ่ายภาพโพสต์ Facebook 200 ท่านแรกได้รับ Starbucks e-Voucher 300 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-668-8888
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