GWM ORA Good Cat ฉลอง 4 ปีในไทย: ความสำเร็จเหนือความคาดหมายของเจ้าเหมียวไฟฟ้า

GWM ORA Good Cat ฉลองครบรอบ 4 ปีในประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ในวงการรถยนต์ไฟฟ้าไทย ด้วยความสำเร็จทั้งด้านยอดขาย การเป็นรถยนต์ไฟฟ้า Made in Thailand และการส่งออกไปต่างประเทศ
ค่ายเกรทวอลล์มอเตอร์ (ประเทศไทย) หรือ GWM (Thailand) เดินหน้ายกระดับสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ครอบคลุมทุกประเภทพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยแนวคิด “ครอบคลุมทุกการใช้งาน (All Scenarios) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกพลังงาน (All Powertrains) สู่การตอบสนองทุกกลุ่มผู้ใช้งานอย่างแท้จริง (All Users)” ล่าสุด GWM ฉลองครบรอบ 4 ปีเต็มในประเทศไทยของ GWM ORA Good Cat “เจ้าเหมียวไฟฟ้า” ยอดนิยม ที่ครองใจแฟนๆ ชาวไทย ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างกระแสความนิยมใน รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศเท่านั้น
แต่ยังได้กลายเป็น “ไอคอน” ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยความสำเร็จ 5 ประการที่เกินความคาดหมายในหลายด้าน ครอบคลุมทั้งความสำเร็จในการเป็น “อันดับหนึ่ง” และ “ครั้งแรก” ในหลากหลายด้านตลอดระยะเวลา 4 ปี\ความสำเร็จประการแรก คือ GWM ORA Good Cat เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รุ่นแรกที่สร้างกระแสรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในประเทศไทย ถึงแม้จะเป็นช่วงวิกฤติโควิด–19 การเปิดตัวของ ORA Good Cat ในปี 2564 ได้สร้างปรากฏการณ์และความตื่นตัวของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในวงกว้าง ต่อมา GWM ยังนับเป็นหนึ่งใน 2 แบรนด์แรกที่เซ็น MOU EV 3.0 โดย GWM มีวิสัยทัศน์ในการนำรถยนต์พลังงานใหม่เข้ามาให้คนไทยได้สัมผัส รวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมพลังงานสะอาด เมื่อเดือน มีนาคม 2565 GWM เป็นแบรนด์แรกๆ ที่ได้ลงนามข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับกรมสรรพสามิต ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น GWM ORA Good Cat ยังครองตำแหน่ง “ปีทอง” ด้วยยอดขายสูงสุดในเซ็กเมนต์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยยอดขายรวมทั้งสิ้น 4,326 คัน และยังคงเป็นรุ่นขายดีอันดับ 1 ของ GWM อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ความสำเร็จอีกประการที่น่าสนใจคือ GWM ORA Good Cat ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% คันแรกที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) เพื่อจำหน่ายในประเทศ จากโรงงานอัจฉริยะ GWM Smart Factory จังหวัดระยอง โดยเมื่อเดือนมกราคม 2566 รถยนต์ ORA Good Cat คันแรกได้ออกจากสายการผลิตจากโรงงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ\นอกจากความสำเร็จในประเทศ GWM ORA Good Cat ยังเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังหลายประเทศในหลายทวีป เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บราซิล และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานในประเทศไทยในการส่งออกรถยนต์คุณภาพสูงสู่ตลาดโลก ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนอีกด้วย นายเวย์น โจว กรรมการผู้จัดการ GWM (Thailand) กล่าวว่า ความสำเร็จของ GWM ORA Good Cat ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความเป็นไอคอนของเจ้าเหมียวไฟฟ้าในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อ GWM สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ GWM ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริ
GWM ORA Good Cat รถยนต์ไฟฟ้า EV Made In Thailand ยอดขาย GWM Smart Factory การส่งออก
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
GWM ORA Good Cat ส่ง 2 เฉดสีใหม่ ฉลองยอดขายสะสม 1.7 หมื่นคันGWM ORA Good Cat การันตีความฮอตด้วยยอดขายสะสม 17,000 คันทั่วไทย ส่ง 2 เฉดสีใหม่ ขาวหลังคาดำ และ So Blue พร้อมชุดแต่งสปอร์ตและระบบความปลอดภัยเต็มพิกัด
อ่านเพิ่มเติม »
V2L ฟีเจอร์ล้ำใน GWM HAVAL H6 PHEV เปลี่ยนรถเป็น Power BankGWM (Thailand) ยกระดับสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลก
อ่านเพิ่มเติม »
EV ขายทะลุ 6.6 หมื่นคัน BYD MG GWM ยอดพุ่ง ORA Good Cat ลดราคาอีก 10%รถยนต์ไฟฟ้า EV 7 เดือนที่ผ่านมา ขายได้ 6.6 หมื่นคัน เพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ค่ายจีนยอดพุ่งถ้วนหน้า ทั้ง BYD MG GWM CHANGAN ขณะที่ ORA Good Cat ลดอีก 10% สำหรับนักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม »
ฉลองครบรอบ 4 ปี GWM ORA Good Cat เอาใจนิสิต นักศึกษา กับแคมเปญ “Good Cat, Good Start”GWM (Thailand) ยกระดับสู่การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกประเภทพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลก ด้วยแนวคิด “ครอบคลุมทุกการใช้งาน (All Scenarios) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกพลังงาน (All Powertrains)
อ่านเพิ่มเติม »
ป.ป.ช. ชวนคนไทยร่วม 'GOOD GUY RUN 2025' วิ่งเพื่อซื่อสัตย์ สร้างสังคมไทยโปร่งใสป.ป.ช. จับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ สสส.จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง กู๊ด กาย รัน 2025 (GOOD GUY RUN 2025) ปีที่ 6 ภายใ
อ่านเพิ่มเติม »
ผ่าจ้านช้าง ผ่าจ้านผีผ่าจ้านช้าง ผ่าจ้านผี คอลัมน์ Cat out of the box โดย พีรภัทร์ เกียรติภิญโญ
อ่านเพิ่มเติม »