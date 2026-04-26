GUNKUL ขานรับมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับโซลาร์รูฟท็อป พร้อมดัน GRoof ตั้งเป้ารุกตลาดครัวเรือน 90,000 หลัง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น พร้อมตั้งเป้ารุกตลาดครัวเรือนกว่า 90,000 หลังด้วยแบรนด์ GRoof by GUNKUL ที่ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ขานรับมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับโซลาร์รูฟท็อปที่รัฐบาลได้อนุมัติ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงิน 5,000 ล้านบาท สำหรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) หรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการตัดสินใจของประชาชนในการใช้พลังงานสะอาด นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GUNKUL กล่าวว่า โซลาร์รูฟท็อปไม่ใช่เพียงทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการล็อกต้นทุนค่าพลังงานในยุคที่พลังงานมีความผันผวนสูง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ติดต่อเข้ามาจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาทที่รัฐบาลได้ออกมาก่อนหน้านี้ ทำให้ระยะการคืนทุนของระบบโซลาร์เร็วขึ้นเกือบเท่าตัว GUNKUL มีความพร้อมในการรองรับความต้องการในตลาดครัวเรือนและธุรกิจรายย่อย (B2C) ผ่านแบรนด์ GRoof by GUNKUL ที่ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปแบบ One Stop Service ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาหลังการขาย โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 40 ปี มอบความปลอดภัยและความคุ้มค่าให้กับลูกค้า GRoof ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำมากมาย เช่น ร้านสะดวกซื้อที่มีสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และอสังหาริมทรัพย์ระดับ Ultra-luxury โดยใช้อุปกรณ์ระดับโลกจากพันธมิตรผู้นำด้านอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่โซลูชั่น พร้อมโปรโมชั่นทางการเงินที่หลากหลาย เช่น ผ่อน 0% หรือสินเชื่อผ่อนนานสูงสุด 60 เดือ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
GULF จับมือ GUNKUL เดินหน้าตั้งบริษัทร่วมทุนพลังงานสะดาดGULF จับมือ GUNKUL เดินหน้าตั้งบริษัทร่วมทุน ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี
Read more »
GUNKUL ลุยธุรกิจกัญชงเต็มพิกัด เน้นเติบโตคู่พันธมิตรGUNKUL ลุยธุรกิจกัญชงเต็มพิกัด เน้นเติบโตคู่พันธมิตร เล็งติดปีกบินสู่ตลาดตปท.-ส่งซิก Q2/65 ฟอร์มดีต่อเนื่อง วินด์ฟาร์มแรงดี - EPC งานล้น – ธุรกิจกัญชงโดดเด่น
Read more »
GULF จับมือ GUNKUL ตั้ง JV ผลิตพลังงานสะอาด 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปีGULF ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับ GUNKUL เดินหน้าผนึกกำลัง มุ่งผลักดันการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนร่วมกัน ตั้งเป้า 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี หวังขับเคลื่อนเพื่อนำประเทศเข้าสู่ Carbon Neutral ตามแผนพลังงานแห่งชาติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:
Read more »
GULF ผนึก GUNKUL ตั้งบริษัทร่วมทุน ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด 1,000 เมกะวัตต์GULF ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุนกับ GUNKUL เดินหน้าผนึกกำลัง มุ่งผลักดันการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนร่วมกัน ตั้งเป้า 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี หวังขับเคลื่อนเพื่อนำประเทศเข้าสู่ Carbon Neutral ตามแผนพลังงานแห่งชาติ
Read more »
GUNKUL ยันขายหุ้น บ.ย่อยเปิดทาง GULF ร่วมทุนธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นบวกในระยะยาว : อินโฟเควสท์นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทร่วมทุนให้บริษัทย่อยของ GULF มูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่อเปิดให้เข้ามาถือหุ้น 50% อาจกระทบกับกำไรในระยะสั้น แต่จะเป็นบวกต่อบริษัทในระยะยาว เนื่องจากเงินจำนวน 5,000 ล้านบาทของ GUNKUL จะนำมาใช้เพื่อรองรับการเติบโตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนของ JV ร่วมกับ GULF จำนวน 1,000 MW รวมถึงการเติบโตในธุรกิจต่างๆ ของ GUNKUL โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนเลย อีกทั้งธุรกรรมนี้ส่งผลให้ GUNKUL เปลี่ยนการรับรู้รายได้จากโครงการลมดังกล่าวจากเดิม consolidate งบมาเป็น equity income แทน ทำให้ D/E จะลดลงจาก 2.16 เท่า เหลือ 1.21 เท่า และทำให้บริษัทสามารถใช้ debt financing ขยายการลงทุนได้เพิ่มอีก 17,000 …
Read more »
GUNKUL ยันที่ดิน 32 แปลง `วินด์ฟาร์มห้วยบง` ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมอุทธรณ์คำพิพากษาสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 ก.พ. 66 11:22 น. GUNKUL ดิ่งกว่า 15% หลังมีข่าว ศาลปกครองเพิกถอนโฉนดโครงการวายุวินด์ฟาร์มในโคราช ด้าน GUNKUL เร่งชี้แจง ยันคดียั...
Read more »