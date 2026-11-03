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Health

GULF ร่วมกับ ทันตแพทย์จุฬาฯ เปิดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีที่ 6 บริการฟรีกว่า 13,800 รายการ

thaipost#62 in ประเทศไทย
GULF ร่วมกับ ทันตแพทย์จุฬาฯ เปิดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีที่ 6 บริการฟรีกว่า 13,800 รายการ
GULF · คณะทันตแพทย์ศาสตร์ · จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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GULF และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการ 'GULF Sparks Smiles' ปีที่ 6 ให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี รวมกว่า 13,800 รายการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมคุณภาพ

GULF จัดทีมอาสาสมัครลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พบปัญหาการเข้าถึงบริการทันตกรรมของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โครงการ ' GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน' จึงเริ่มขึ้นโดยความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี

การดำเนินงานโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ปี 6

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ และอาการปวดฟัน ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว บริการครอบคลุมการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และเคลือบฟลูออไรด์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟันในชีวิตประจำวัน

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สถิติการให้บริการและกลุ่มผู้受益

แม้สถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย ประชาชนจำนวนมากยังเผชิญอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายและการเดินทาง โครงการจึงดำเนินการต่อเนื่องถึงปีที่ 6 โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทั้งหมด 22 ครั้ง ให้บริการรักษาทางทันตกรรมรวมกว่า 13,800 รายการ และดูแลสุขภาพฟันของคนไทยไปแล้ว 9,300 คน

มุมมองผู้ใช้บริการและผลสำเร็จ

วนิดา แซ่วื้و อายุ 22 ปี ผู้เข้ารับการขูดหินปูน กล่าวว่า แพทย์แนะนำวิธีดูแลฟันอย่างละเอียด ช่วยให้มั่นใจมากขึ้น ส่วนสุเมธ พรหมเมศ ผู้สูงอายุใน อ.นครหลวง จ.อยุธยา ดีใจที่มีบริการใกล้บ้านเพียง 100 เมตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทำให้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น

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พิธีส่งมอบรถและงานวันทันตสาธารณสุข

ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2569 โครงการจัดกิจกรรมใหญ่ที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 มีผู้เข้าร่วม 1,350 คน มากกว่าเป้าหมาย GULF ยังได้ส่งมอบรถมินิบัสและรถตู้ รวมมูลค่า 4.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและปฏิบัติงานสังคม

ทิศทางความร่วมมือในอนาคต

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิริยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ความร่วมมือนี้จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างยั่งยืน สิตมน รัตนาวดี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม GULF กล่าวว่า สุขภาพฟันที่ดีเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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GULF คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GULF Sparks Smiles ทันตกรรมเคลื่อนที่ ศ.ทพ.ดร.พรชัย สิตรัตนาวดี

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