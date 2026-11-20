GTA VI หนุนหุ้นโทเคน Take-Two พุ่ง 578% บน Solana แซง Nvidia
กระแส GTA VI ส่งหุ้นโทเคน TTWO บน Solana พุ่ง 578% เหลือเพียง 249.5 ล้านดอลลาร์ แซง Nvidia ชัดเจน แม้มีสแกมเตือนและกฎระเบียบใหม่
กระแสความสนใจมหาศาลต่อเกม Grand Theft Auto VI หรือ GTA VI จากบริษัท Take-Two Interactive ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปริมาณการซื้อขายหุ้นโทเอน TTWO บนแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange หรือ DEX เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันถึง 578% ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน ทำให้มูลค่าการซื้อขายรายวันพุ่งแตะระดับ 249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่ายอดการซื้อขายหุ้นโทเคนของ Nvidia หรือ NVDA ในวันเดียวกันเกือบ 3 เท่า
ปริมาณซื้อขาย TTWO บน DEX พุ่งแซง Nvidia ชัดเจน
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Token Terminal ยืนยันว่า ปริมาณการซื้อขายหุ้นโทเอน TTWO เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ขยายตัวจากเดิมที่ 36.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ไปสู่ระดับ 249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ TTWO ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในกลุ่มหุ้นโทเอนที่แพลตฟอร์มติดตามอยู่ โดยมีสัดส่วนสูงถึง 42% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาด DEX ซึ่งอยู่ที่ 590.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่หุ้นโทเอน NVDA มีมูลค่าการซื้อขายในวันเดียวกันเพียง 88.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้นAlso readGTA VI ฟีเวอร์ คนทำงานทั่วโลกแห่ลางานเล่นเกม ยอดขอลาพุ่ง 32% ในวันเดียว
แม้ปริมาณการซื้อขายรายวันของ TTWO จะทำสถิติสูงสุด แต่ในมิติของมูลค่าตลาดรวมหรือ Market Cap Nvidia ยังคงนำโด่งด้วยมูลค่าประมาณ 399.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมียอดสะสมในรอบ 30 วันล่าสุดสูงถึงราว 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ TTWO ที่มีมูลค่าสะสมประมาณ 808 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่าความสนใจในตลาดระยะสั้นพุ่งไปที่เกมใหม่เป็นหลัก แต่ความมั่นคงของตลาดยังขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ของ Nvidia
โทเอน TTWO บน Solana ของ Backpack Securities ครอบงำตลาด
การวิเคราะห์โครงสร้างการซื้อขายพบว่า ธุรกรรมของหุ้นโทเอน TTWO ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บนผลิตภัณฑ์เดียว นั่นคือโทเอน TTWO ที่ออกโดย Backpack Securities บริษัทในเครือของกระดานเทรดคริปโทฯ Backpack บนเครือข่ายบล็อกเชน Solana โดยปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์นี้สูงถึงประมาณ 239 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 96% ของยอดรวมทั้งหมดบน DEX
Backpack Securities ได้เริ่มเปิดให้บริการโทเอนหุ้นดังกล่าวบนเครือข่าย Solana ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการใช้โครงสร้างที่มีหุ้นจริงเก็บรักษาไว้เป็นหลักประกันในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากบัญชี X อย่างเป็นทางการของ Solana ที่ระบุว่า มูลค่าของหุ้นบริษัทจดทะเบียนในรูปแบบโทเอนที่หมุนเวียนอยู่บนเครือข่าย Solana เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในเวลาประมาณ 3 สัปดาห์นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม จนแตะระดับ 1.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความผันผวนราคาหุ้นจริงและคำเตือนเรื่องสแกม
ความสนใจต่อ GTA VI ส่งผลต่อราคาหุ้นจริงในตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยหุ้นของ Take-Two บนตลาด Nasdaq ปรับตัวพุ่งขึ้น 6.2% ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ปิดที่ 216.61 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะเกิดแรงขายทำกำไรในวันที่ 19 พฤศจิกายน จนอ่อนตัวลง 3.7% มาปิดที่ระดับ 208.65 ดอลลาร์สหรัฐ เกม GTA VI ถือเป็นภาคต่อที่ทิ้งห่างจาก GTA V นานถึง 13 ปี โดย Jason Bazinet นักวิเคราะห์จาก Citigroup ประเมินว่าใช้เม็ดเงินพัฒนาสูงถึงราว 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีรายงานว่ามีสถิติยอดสั่งจองล่วงหน้าสูงสุดตลอดกาลทั้งบน PlayStation และ Xbox
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยหน่วยงาน Blockaid เตือนว่าพบโทเอนแอบอ้าง GTA กว่า 8,800 รายการที่เป็นสแกมบนเครือข่าย Solana ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ เริ่มหันมาสนใจประเด็นนี้มากขึ้น โดยวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการ SEC ต่างจี้ให้ทบทวนและวางกฎเกณฑ์กำกับดูแลหุ้นโทเอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องนักลงทุนจากความผันผวนและโครงการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ในโลกจริงบนบล็อกเชน หรือ RWA
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