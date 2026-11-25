GTA 6 ทำลายสถิติ รายได้ 3.8 พันล้านดอลลาร์ วันแรกเปิดตัว
เกม Grand Theft Auto 6 เปิดตัวพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยรายได้ 3.8 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างภาพยนตร์และเกมภาคก่อนอย่างสิ้นเชิง
เกม Grand Theft Auto 6 ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการโดยบริษัทแม่ Take Two ว่าสามารถสร้างรายได้สูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ภายในวันแรกของการวางจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเกมและอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลก
ตัวเลขยอดขายที่ทำลายทุกสถิติที่เคยมีมา
Grand Theft Auto 6 กวาดยอดขายแบบพรีเซลได้สูงถึง 32.5 ล้านก๊อบปี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนความนิยมที่ล้นหลามจากผู้เล่นเกมทั่วโลก โดยตัวเลขนี้สามารถโค่นแชมป์เก่าอย่างเกม Grand Theft Auto V ที่เคยทำสถิติรายได้ 1.15 พันดอลลาร์ภายใน 5 วันแรกของการเปิดตัวลงได้อย่างสบายๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอัตรากำลังซื้อในยุคนี้อย่างชัดเจนAlso readข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์: เกม GTA ไม่ทำให้ผู้เล่นก้าวร้าวหรือขาดความเห็นอกเห็นใจ
เมื่อทำการเปรียบเทียบกับความบันเทิงรูปแบบอื่น ๆ ที่เปิดตัวในปีนี้ เกม 'GTA 6' สร้างรายได้มหาศาลดังกล่าวภายในวันแรก ในขณะที่ภาพยนตร์ Spider-Man: Brand New Day สามารถทำรายได้ไปถึง 2.5 ล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาการฉายในโรงภาพยนตร์เป็นเวลาราว 1 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของมูลค่าตลาดที่ชัดเจนระหว่างสื่อรูปแบบวิดีโอเกมและภาพยนตร์ฮอลลีวูด
ภาระการโหลดที่ทดสอบระบบเครือข่ายระดับโลก
การเปิดตัวเกม GTA 6 ในครั้งนี้ยังสร้างปรากฏการณ์ในโลกอินเทอร์เน็ตทั่วโลก โดย Cloudfare รายงานว่ายอดดาวน์โหลดใน PlayStation 5 ของอังกฤษสูงขึ้นถึง 8.6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาทั่วไป ทำให้เกิดความเครียดต่อโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นอย่างมาก
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ Rockstar Games ในออสเตรเลียก็มีเกมเมอร์เข้าไปเยี่ยมชมมากขึ้นเป็น 11.2 เท่าจากสถิติปกติ ซึ่งเกมดังกล่าวที่มีขนาดไฟล์ขนาดใหญ่ถึง 212 GB ยังสามารถทำลายสถิติเครือข่าย Virgin Media O2 เมื่อผู้คนจำนวนมากเร่งรีบโหลดเกมพร้อม ๆ กันจนระบบต้องรับภาระหนักในช่วงเวลาสั้น ๆ
ต้นทุนการผลิตและทิศทางเนื้อหาที่เปลี่ยนไป
มีการคาดการณ์ว่าเกม GTA 6 ใช้ต้นทุนการผลิตมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่หนักแน่นของบริษัทในการสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ละเอียดอ่อนและสมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีการผลิตมาในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเกม
เกมจำลองการก่ออาชญากรรมในเมืองสมมตินี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นหลังของฟลอริดา และติดตามตัวละครเอกทั้งสองอย่าง Lucia กับ Jason ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเรื่องของตัวเอกในซีรีส์เกมนี้ โดยยอดขายถล่มทลายนี้สะท้อนถึงการรอคอยของเหล่าเกมเมอร์ที่ติดตามภาคต่อเกม GTA ถึงแม้ว่าเกมจะมีอายุถึงสามทศวรรษแล้วก็ตาม
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