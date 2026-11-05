GRAND อนุมัติพักหนี้ 29.88 ล้านบาท ยกระดับสถานะทางการเงิน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแกรนด์อนุมัติพักชำระดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระทางการเงินของบริษัท อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ แอสเซท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND ประกาศแจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND 264A รุ่น GRAND 264A ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 ซึ่งมีการลงมติอนุมัติวาระสำคัญจำนวน 3 วาระอย่างเป็นทางการ
มติที่ผ่านมานี้ครอบคลุมถึงการปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย การพักชำระหนี้ชั่วคราว รวมถึงการผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้และการยกเลิกข้อกำหนดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อจัดการภาระทางการเงินของบริษัทยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพAlso readหงส์ไทย ผนึกพลังศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์คำ จ.สกลนคร ระดมทุน 850,001.50 บาท สมทบสร้างศาลาการเปรียญ สืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
รายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ย
นายวิวัฒน์ส วิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ของ GRAND แจ้งว่า มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND264A มีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในสัดส่วนร้อยละ 76.2987 ของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
การอนุมัติดังกล่าวครอบคลุมการพักชำระดอกเบี้ยที่คำนวณตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งมีวงเงินรวมประมาณ 29.88 ล้านบาท โดยกำหนดให้นำเงินจำนวนนี้ไปชำระเป็นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือในกรณีที่บริษัทมีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้คงเหลือทั้งหมดก่อนกำหนด แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
นอกจากนี้ ตั้งแต่แต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป ที่ประชุมมีมติให้ปรับการชำระดอกเบี้ยออกเป็น 2 ส่วนย่อย ส่วนแรกคือการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ตามเงื่อนไขเดิมที่ชำระทุก 3 เดือน และส่วนที่สองคือการพักชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.40 ต่อปี
สำหรับดอกเบี้ยในส่วนที่สองดังกล่าว กำหนดให้เป็นการพักชำระชั่วคราวและจะนำไปชำระรวมเป็นก้อนเดียวกันในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือในวันเวลาที่บริษัทยอมชำระคืนหนี้หุ้นกู้คงเหลือทั้งหมดก่อนกำหนดเวลา ซึ่งเป็นการยืดระยะเวลาการไหลออกของเงินสดออก
มาตรการผ่อนผันและยกเว้นข้อจำกัดทางการเงิน
ในวาระที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสนับสนุนด้านกฎระเบียบ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นเหตุผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเดิม
การยกเว้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไม่ถือว่าเหตุการณ์ใด ๆ เป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ หรือเป็นการผิดนัดตามสัญญาหลักประกันของหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือของสัญญาลงทุนในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2569 รวมถึงยกเลิกและยกเว้นการดำเนินคดีหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ทั้งในส่วนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและในส่วนที่อาจดำเนินการในลำดับถัดไป
ผลสำเร็จของการยกเว้นอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางการเงินที่สำคัญ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND264A มีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในสัดส่วนร้อยละ 77.7025 จากผู้เข้าร่วมประชุม
มตินี้มีผลให้บริษัทไม่ต้องดำรงรักษาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เดิม โดยมีการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมติใหม่ทั้งหมด เพื่อลดข้อจำกัดในการบริหารเงินทุนของ บริษัท แกรนด์ แอสเซท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อีกหนึ่งวาระสำคัญคือการอนุมัติผ่อนผันกรณีบริษัทแจ้งสมาคมตราสารหนี้ไทยล่วงหน้า น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจัดกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมีการลงมติเห็นชอบในสัดส่วนร้อยละ 79.1901
มติทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND264A ซึ่งเป็นหุ้นกู้มีประกันของ GRAND ที่มีกำหนดไถ่ถอนใน ปี 2571 หลังจากที่มีการเลื่อนกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินให้บริษัทยั่งยืน
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