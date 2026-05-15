G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% - สินค้าใหม่เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% เป็นผลิตภัณฑ์กัมมี่สูตรใหม่ที่เน้นการนอนหลับที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพแบบ 100% โดยนำน้ำตาลออกจนเหลือ 0% เพื่อลบภาพจำเดิมๆ และเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นล่าสุดที่น่าจับตามองจากอินไซต์และวิสัยทัศน์ของแบรนด์ G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% นี้มีนวัตกรรมส่วนผสมพิเศษ ‘MagniNite’ (แมกนิไนท์) สูตรเฉพาะของแบรนด์ ที่มีแมกนีเซียมในรูปแบบเฉพาะ (Magnesium Bisglycinate Chelate) ที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีกว่าแมกนีเซียมทั่วไป หน้าที่หลักของสารสกัดตัวนี้เปรียบเสมือน ‘สวิตช์’ ที่คอยสั่งการปิดการทำงานของสมองที่แล่นไม่หยุด ช่วยคลายความตึงเครียดของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง ตอบโจทย์คนที่มีภาวะสมองตื่นตัวก่อนนอนได้อย่างเห็นผล
คุณจิรัชยา สุทธานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์ G’nite เล็งเห็นว่า คนส่วนใหญ่มองการนอนหลับเป็นเพียงแค่การจบวัน หรือพยายามฝืนนอนให้จบๆ ไปเพื่อให้ร่างกายได้พัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว G’nite ต้องการพลิกมุมมองนี้ใหม่ทั้งหมด โดยเชื่อว่า การนอนหลับที่มีคุณภาพ เมื่อแบรนด์ตีโจทย์การนอนเป็นจุดเริ่มต้นของ สุขภาพที่ยั่งยืน วิธีการสื่อสารจึงเปลี่ยนไป G’nite เลือกที่จะไม่ใช้ความกลัวเรื่องปัญหาสุขภาพมาขู่ หรือใช้ท่าทีฮาร์ดเซลเพื่อเร่งเร้าให้คนมาซื้อ แต่เลือกที่จะวางตัวเองเป็น ‘เพื่อน’ ที่เข้าใจอินไซต์คนทำงาน ด้วยโทนเสียงที่จริงใจ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และชวนให้ทุกคนกลับมาใส่ใจตัวเองง่าย ๆ ผ่านการสร้าง Night Routine ที่ทำได้จริงในทุกคืนคุณจิรัชยามองว่า เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable Health) และกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพ (Health Consciousness) ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สินค้ากลุ่มกัมมี่ในตลาดที่มีน้ำตาลอาจทำให้คนลังเล G’nite จึงท้าทายตัวเอง พัฒนา ผลิตภัณฑ์กัมมี่สูตรใหม่ ที่เน้น การนอนหลับที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพแบบ 100% เพื่อลบภาพจำเดิม ๆ และเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นล่าสุดที่น่าจับตามองจากอินไซต์และวิสัยทัศน์ จึงนำมาสู่ ‘G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0%’ โปรดักต์ที่เข้ามาเติมเต็ม Night Routine ให้กับสายเฮลตี้โดยเฉพาะ ด้วยการนำน้ำตาลออกจนเหลือ 0% ทลายกรอบเดิมของกัมมี่ที่มักมาพร้อมความหวาน มีน้ำตาล และแคลอรีส่วนเกิน และตั้งใจทำให้ผู้บริโภคสามารถเคี้ยวกัมมี่ก่อนนอนได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพไฮไลต์ของ Gummy สูตรน้ำตาล 0% ไม่ได้มีแค่เรื่องของสูตรไร้น้ำตาล แต่ยังมีนวัตกรรมส่วนผสม ‘MagniNite’ (แมกนิไนท์) สูตรเฉพาะของแบรนด์ ที่มี แมกนีเซียมในรูปแบบเฉพาะ (Magnesium Bisglycinate Chelate) ที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีกว่าแมกนีเซียมทั่วไป หน้าที่หลักของสารสกัดตัวนี้เปรียบเสมือน ‘สวิตช์’ ที่คอยสั่งการปิดการทำงานของสมองที่แล่นไม่หยุด ช่วยคลายความตึงเครียดของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง ตอบโจทย์คนที่มีภาวะสมองตื่นตัวก่อนนอนได้อย่างเห็นผลสูตรนี้ยังคง DNA ของแบรนด์ไว้ครบถ้วน ด้วยการผสานพลังของ สมุนไพรระดับตำนานอย่าง เห็ดหลินจือ ที่ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ลดความอ่อนล้าสะสม ทำให้การนอนหลับนั้นลึกและมีคุณภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกับ คาโมมายล์ สารสกัดยอดฮิตที่ช่วยลดความวิตกกังวล สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย พาให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนและหลับได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้ถูกอัดแน่นอยู่ในกัมมี่ รสมิกซ์เบอร์รี่ ที่เคี้ยวเพลิน อร่อย และทานง่าย เพียงแค่เคี้ยว 2 ชิ้นก่อนนอน ก็ช่วยให้ค่ำคืนที่แสนวุ่นวายสงบลง ช่วยให้หลับสนิท ตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่น ไม่เบลอ และพร้อมใช้ชีวิตในวันถัดไปได้อย่างเต็มประสิทธิภา.
