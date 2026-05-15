Head Topics

G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% - สินค้าใหม่เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

Health & Wellness News

G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% - สินค้าใหม่เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
G’Nite Gummy สูตรน้ำตาล 0%ผลิตภัณฑ์กัมมี่สูตรใหม่การนอนหลับที่มีคุณภาพ
📆5/15/2026 10:20 AM
📰thestandardth
117 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 63%

G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% เป็นผลิตภัณฑ์กัมมี่สูตรใหม่ที่เน้นการนอนหลับที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพแบบ 100% โดยนำน้ำตาลออกจนเหลือ 0% เพื่อลบภาพจำเดิมๆ และเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นล่าสุดที่น่าจับตามองจากอินไซต์และวิสัยทัศน์ของแบรนด์ G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% นี้มีนวัตกรรมส่วนผสมพิเศษ ‘MagniNite’ (แมกนิไนท์) สูตรเฉพาะของแบรนด์ ที่มีแมกนีเซียมในรูปแบบเฉพาะ (Magnesium Bisglycinate Chelate) ที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีกว่าแมกนีเซียมทั่วไป หน้าที่หลักของสารสกัดตัวนี้เปรียบเสมือน ‘สวิตช์’ ที่คอยสั่งการปิดการทำงานของสมองที่แล่นไม่หยุด ช่วยคลายความตึงเครียดของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง ตอบโจทย์คนที่มีภาวะสมองตื่นตัวก่อนนอนได้อย่างเห็นผล

คุณจิรัชยา สุทธานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์ G’nite เล็งเห็นว่า คนส่วนใหญ่มองการนอนหลับเป็นเพียงแค่การจบวัน หรือพยายามฝืนนอนให้จบๆ ไปเพื่อให้ร่างกายได้พัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว G’nite ต้องการพลิกมุมมองนี้ใหม่ทั้งหมด โดยเชื่อว่า การนอนหลับที่มีคุณภาพ เมื่อแบรนด์ตีโจทย์การนอนเป็นจุดเริ่มต้นของ สุขภาพที่ยั่งยืน วิธีการสื่อสารจึงเปลี่ยนไป G’nite เลือกที่จะไม่ใช้ความกลัวเรื่องปัญหาสุขภาพมาขู่ หรือใช้ท่าทีฮาร์ดเซลเพื่อเร่งเร้าให้คนมาซื้อ แต่เลือกที่จะวางตัวเองเป็น ‘เพื่อน’ ที่เข้าใจอินไซต์คนทำงาน ด้วยโทนเสียงที่จริงใจ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และชวนให้ทุกคนกลับมาใส่ใจตัวเองง่าย ๆ ผ่านการสร้าง Night Routine ที่ทำได้จริงในทุกคืนคุณจิรัชยามองว่า เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable Health) และกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพ (Health Consciousness) ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สินค้ากลุ่มกัมมี่ในตลาดที่มีน้ำตาลอาจทำให้คนลังเล G’nite จึงท้าทายตัวเอง พัฒนา ผลิตภัณฑ์กัมมี่สูตรใหม่ ที่เน้น การนอนหลับที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพแบบ 100% เพื่อลบภาพจำเดิม ๆ และเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นล่าสุดที่น่าจับตามองจากอินไซต์และวิสัยทัศน์ จึงนำมาสู่ ‘G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0%’ โปรดักต์ที่เข้ามาเติมเต็ม Night Routine ให้กับสายเฮลตี้โดยเฉพาะ ด้วยการนำน้ำตาลออกจนเหลือ 0% ทลายกรอบเดิมของกัมมี่ที่มักมาพร้อมความหวาน มีน้ำตาล และแคลอรีส่วนเกิน และตั้งใจทำให้ผู้บริโภคสามารถเคี้ยวกัมมี่ก่อนนอนได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพไฮไลต์ของ Gummy สูตรน้ำตาล 0% ไม่ได้มีแค่เรื่องของสูตรไร้น้ำตาล แต่ยังมีนวัตกรรมส่วนผสม ‘MagniNite’ (แมกนิไนท์) สูตรเฉพาะของแบรนด์ ที่มี แมกนีเซียมในรูปแบบเฉพาะ (Magnesium Bisglycinate Chelate) ที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีกว่าแมกนีเซียมทั่วไป หน้าที่หลักของสารสกัดตัวนี้เปรียบเสมือน ‘สวิตช์’ ที่คอยสั่งการปิดการทำงานของสมองที่แล่นไม่หยุด ช่วยคลายความตึงเครียดของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง ตอบโจทย์คนที่มีภาวะสมองตื่นตัวก่อนนอนได้อย่างเห็นผลสูตรนี้ยังคง DNA ของแบรนด์ไว้ครบถ้วน ด้วยการผสานพลังของ สมุนไพรระดับตำนานอย่าง เห็ดหลินจือ ที่ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ลดความอ่อนล้าสะสม ทำให้การนอนหลับนั้นลึกและมีคุณภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกับ คาโมมายล์ สารสกัดยอดฮิตที่ช่วยลดความวิตกกังวล สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย พาให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนและหลับได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้ถูกอัดแน่นอยู่ในกัมมี่ รสมิกซ์เบอร์รี่ ที่เคี้ยวเพลิน อร่อย และทานง่าย เพียงแค่เคี้ยว 2 ชิ้นก่อนนอน ก็ช่วยให้ค่ำคืนที่แสนวุ่นวายสงบลง ช่วยให้หลับสนิท ตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่น ไม่เบลอ และพร้อมใช้ชีวิตในวันถัดไปได้อย่างเต็มประสิทธิภา.

คุณจิรัชยา สุทธานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบรนด์ G’nite เล็งเห็นว่า คนส่วนใหญ่มองการนอนหลับเป็นเพียงแค่การจบวัน หรือพยายามฝืนนอนให้จบๆ ไปเพื่อให้ร่างกายได้พัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว G’nite ต้องการพลิกมุมมองนี้ใหม่ทั้งหมด โดยเชื่อว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเมื่อแบรนด์ตีโจทย์การนอนเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ยั่งยืน วิธีการสื่อสารจึงเปลี่ยนไป G’nite เลือกที่จะไม่ใช้ความกลัวเรื่องปัญหาสุขภาพมาขู่ หรือใช้ท่าทีฮาร์ดเซลเพื่อเร่งเร้าให้คนมาซื้อ แต่เลือกที่จะวางตัวเองเป็น ‘เพื่อน’ ที่เข้าใจอินไซต์คนทำงาน ด้วยโทนเสียงที่จริงใจ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และชวนให้ทุกคนกลับมาใส่ใจตัวเองง่าย ๆ ผ่านการสร้าง Night Routine ที่ทำได้จริงในทุกคืนคุณจิรัชยามองว่า เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable Health) และกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพ (Health Consciousness) ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สินค้ากลุ่มกัมมี่ในตลาดที่มีน้ำตาลอาจทำให้คนลังเล G’nite จึงท้าทายตัวเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สูตรใหม่ที่เน้นการนอนหลับที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพแบบ 100% เพื่อลบภาพจำเดิม ๆ และเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นล่าสุดที่น่าจับตามองจากอินไซต์และวิสัยทัศน์ จึงนำมาสู่ ‘G’nite Gummy สูตรน้ำตาล 0%’ โปรดักต์ที่เข้ามาเติมเต็ม Night Routine ให้กับสายเฮลตี้โดยเฉพาะ ด้วยการนำน้ำตาลออกจนเหลือ 0% ทลายกรอบเดิมของกัมมี่ที่มักมาพร้อมความหวาน มีน้ำตาล และแคลอรีส่วนเกิน และตั้งใจทำให้ผู้บริโภคสามารถเคี้ยวกัมมี่ก่อนนอนได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพไฮไลต์ของ Gummy สูตรน้ำตาล 0% ไม่ได้มีแค่เรื่องของสูตรไร้น้ำตาล แต่ยังมีนวัตกรรมส่วนผสม ‘MagniNite’ (แมกนิไนท์) สูตรเฉพาะของแบรนด์ ที่มีแมกนีเซียมในรูปแบบเฉพาะ (Magnesium Bisglycinate Chelate) ที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีกว่าแมกนีเซียมทั่วไป หน้าที่หลักของสารสกัดตัวนี้เปรียบเสมือน ‘สวิตช์’ ที่คอยสั่งการปิดการทำงานของสมองที่แล่นไม่หยุด ช่วยคลายความตึงเครียดของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยตรง ตอบโจทย์คนที่มีภาวะสมองตื่นตัวก่อนนอนได้อย่างเห็นผลสูตรนี้ยังคง DNA ของแบรนด์ไว้ครบถ้วน ด้วยการผสานพลังของสมุนไพรระดับตำนานอย่าง เห็ดหลินจือ ที่ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ลดความอ่อนล้าสะสม ทำให้การนอนหลับนั้นลึกและมีคุณภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกับ คาโมมายล์ สารสกัดยอดฮิตที่ช่วยลดความวิตกกังวล สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย พาให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนและหลับได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้ถูกอัดแน่นอยู่ในกัมมี่ รสมิกซ์เบอร์รี่ ที่เคี้ยวเพลิน อร่อย และทานง่าย เพียงแค่เคี้ยว 2 ชิ้นก่อนนอน ก็ช่วยให้ค่ำคืนที่แสนวุ่นวายสงบลง ช่วยให้หลับสนิท ตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่น ไม่เบลอ และพร้อมใช้ชีวิตในวันถัดไปได้อย่างเต็มประสิทธิภา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thestandardth /  🏆 16. in TH

G’Nite Gummy สูตรน้ำตาล 0% ผลิตภัณฑ์กัมมี่สูตรใหม่ การนอนหลับที่มีคุณภาพ สุขภาพดี สุขภาพที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ แมกนีเซียมในรูปแบบเฉพาะ สมุนไพรระดับตำนานอย่าง เห็ดหลินจือ คาโมมายล์ สารสกัดยอดฮิตที่ช่วยลดความวิตกกังวล

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

จับร้านเหล้า “ครัวบ้านท่อม” ต้ม 4 คูณ 100 ขายมอมเมาเยาวชนจับร้านเหล้า “ครัวบ้านท่อม” ต้ม 4 คูณ 100 ขายมอมเมาเยาวชนจับร้านเหล้า “ครัวบ้านท่อม” ต้ม 4 คูณ 100 ขายมอมเมาเยาวชน จับร้านเหล้า “ครัวบ้านท่อม” ต้ม 4 คูณ 100 ขายมอมเมาเยาวชน จับร้านเหล้า “ครัวบ้านท่อม” ต้ม 4 คูณ 100 ขายมอมเมาเยาวชน จับร้านเหล้า “ครัวบ้านท่อม” ต้ม 4 คูณ 100 ขายมอมเมาเยาวชน
Read more »

DOD ปิดจบหนี้เสีย จ่อกลับมาจ่ายปันผลรอบ 5 ปี รุก OEM ลูกค้ารายใหญ่-Gummy มาแรงดันเป้าโต 15%DOD ปิดจบหนี้เสีย จ่อกลับมาจ่ายปันผลรอบ 5 ปี รุก OEM ลูกค้ารายใหญ่-Gummy มาแรงดันเป้าโต 15%ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
Read more »

Magnesium Before Bed : แค่กระแส หรือมีงานวิจัยรองรับจริง?Magnesium Before Bed : แค่กระแส หรือมีงานวิจัยรองรับจริง?งานวิจัย Magnesium Before Bed ช่วยให้หลับลึกและลดความเครียดได้จริงหรือ? สรุปผลทดสอบทางคลินิกเกี่ยวกับการเพิ่มเมลาโทนินและลดฮอร์โมนความเครียด
Read more »

“ชาเม่” เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีด“ชาเม่” เปิดตัว “CHAME’ GUMMY SERIES TROOP” รุกตลาดคนทำงานเต็มสปีดIndependent News Network Thailand
Read more »

กวาดล้างอาหารเสริมเถื่อน อย.ปิดร้าน “VTEAY” หลังปลอมเอกสาร-อ้างเลข อย.กวาดล้างอาหารเสริมเถื่อน อย.ปิดร้าน “VTEAY” หลังปลอมเอกสาร-อ้างเลข อย.อย. เดินหน้ากวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลปิดทุกช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ VTEAY MAGNESIUM GLYCINATE + ZINC หลังพบแอบอ้างเลข อย. สินค้าอื่น และปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์
Read more »

ชาเม่ จัดงาน Dream Prince Moment สร้างโมเมนต์สุดฟินกับ เก่ง-น้ำปิงชาเม่ จัดงาน Dream Prince Moment สร้างโมเมนต์สุดฟินกับ เก่ง-น้ำปิงชาเม่ กัมมี่ จัดงาน “Dream Prince Moment Charm of Chame’ Gummy x KengNamping” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พาแฟนคลับใกล้ชิด เก่ง-หฤษฎ์ และ น้ำปิง-นภัสกร พรีเซ็นเตอร์ ชาเม่ คอลลาเจน พร้อมเผยเคล็ดลับความงามและการดูแลตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายของชาเม่.
Read more »



Render Time: 2026-05-15 13:20:11