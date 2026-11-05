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Economy

GPSC และพันธมิตรเริ่มก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม Helios 1-2 กำลังผลิต 148 เมกะวัตต์

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
GPSC และพันธมิตรเริ่มก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม Helios 1-2 กำลังผลิต 148 เมกะวัตต์
GPSC · Getz · AKK
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GPSC ร่วมกับ Getz และ AKK เริ่มก่อสร้างโครงการ Helios 1-2 กำลังผลิตรวม 148 เมกะวัตต์ ที่นครราชสีมา คาดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2571

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เป็นแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน "Helios 1" และ "Helios 2" อย่างเป็นทางการ ณ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา โดยโครงการนี้มีกำลังผลิตรวม 148 เมกะวัตต์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย พลังงานสะอาด ของประเทศ

รายละเอียดทางเทคนิคและระบบการผลิต

โครงการ Helios 1 ได้รับการออกแบบโดยติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์แบบติดตามดวงอาทิตย์ (Tracking System) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากการจับทิศทางแสงอย่างแม่นยำ ส่วนโครงการ Helios 2 ใช้ระบบติดตั้งแบบอยู่กับที่ (Fixed System) ที่เน้นความแข็งแรงและเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อความมั่นคงของระบบพลังงาน

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การก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า Getz AKK ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด (PCSC) และบริษัท Getz Energy จำกัด การเลือกใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการสะท้อนถึงความเข้าใจในสภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บทบาทผู้นำและพันธมิตรทางธุรกิจ

ประธานในพิธีบวงสรวงก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน "Helios 1" และ "Helios 2" มีกำลังผลิตรวม 148 เมกะวัตต์ ณ ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง นครราชสีมา คือ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ ประธานกรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด (PCSC) ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างสูงของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือก

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การเข้าร่วมงานครั้งนี้ยังมี นายพีรพล อัมไพวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Getz Energy จำกัด มาร่วมเป็นสักขีพยานสำคัญ แสดงถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง GPSC และพันธมิตรในเครือ Getz และ AKK ที่ต้องการขยายขีดความสามารถในการผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายเชิงพาณิชย์และอนาคตโครงการ

โครงการดังกล่าวมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนธันวาคม 2571 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบสายส่งของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าโครงการนี้จะไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ แต่ยังช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากการก่อสร้างในรุ่นแรกนี้แล้ว ยังมีแผนพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต แสดงถึงความมุ่งมั่นของ GPSC และพันธมิตรในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานสะอาดที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงานทั่วโลก

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

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GPSC Getz AKK Helios 1-2 นครราชสีมา พลังงานสะอาด โซลาร์ฟาร์ม

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