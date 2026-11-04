GMMTV NEXT เปิดไลน์อัพซีรีส์วาย 4 เรื่องใหม่ สไตล์หลากหลาย
GMMTV ประกาศรายชื่อซีรีส์วาย 4 เรื่องในงาน GMMTVNEXT: GENERATION HAPPY รวมดาราชั้นนำและทีมงานคุณภาพ เตรียมส่งต่อความประทับใจให้แฟนคลับทั่วโลก
ค่ายผลิตคอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ GMMTV จัดงานแถลงข่าว " GMMTV NEXT: GENERATION HAPPY" เพื่อเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด โดยภายในงานมีการเปิดเผยรายชื่อซีรีส์ทั้งหมด 35 เรื่องที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือออกอากาศ ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนอซีรีส์แนววาย (BL) จำนวน 4 เรื่องที่มีสไตล์การเล่าเรื่องแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนคลับ
ตรีวัชรกาล A SEASON TO REMEMBER
ซีรีส์เรื่องแรกคือ "ตรีวัชรกาล A SEASON TO REMEMBER" นำเสนอเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของสามพี่น้องในตระกูลวังตรีวัชรกาลที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลากหลายด้านตลอดทั้งสามฤดูกาล บทประพันธ์โดย หม่อมราชวงศ์เพลิงณภัทร และหม่อมหลวงเทียมทิวา กำกับการแสดงโดย วุ้น-ทรงศักดิ์ มงคลทอง ตัวละครหลักประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ฉัตรพิรุณ ที่รับบทโดย บุ๋น-เปรม, หม่อมราชวงศ์ปุณมารุต รับบทโดย เฟิร์ส-ข้าวตัง, และตัวละครหลักอีกท่านที่รับบทโดย เอิร์ท-มิกซ์Also read ‘GMMTV’ส่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์! ‘Scarlet Heart Ullavee’รวมตัวท็อป
ลูกเพื่อนแม่ Boys 4 Moms
สำหรับซีรีส์เรื่อง "ลูกเพื่อนแม่ Boys 4 Moms" จะพาผู้ชมไปสัมผัสความรักของเพื่อนสนิทสี่คู่ที่อยู่ในกลุ่มแก๊งลูกเพื่อนแม่ โดยมี ฉิก-สกล เตียเจริญ เป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับเรื่องนี้ แบ่งออกเป็น四个ย่อย ได้แก่ -SECRET GARDEN ความลับของต้นไม้ แสดงโดย เต-นิว, Music box กล่องดนตรี แสดงโดย จิมมี่-ซี, Jewelry Design อัญมณีที่รัก แสดงโดย ฟอส-บุ๊ค, และ Water Color ที่พักพิงสีน้ำ แสดงโดย จูเนียร์-มาร์ค
The HALO เทวดามาขอพร
เรื่องถัดมาคือ "The HALO เทวดามาขอพร" ภายใต้การกำกับของ วา-วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์讲述เรื่องราวของเทวดาสี่องค์ที่ต้องลงมาตกหลุมรักมนุษย์เพื่อถอนคำสาปของตนเอง แต่ละองค์มีเงื่อนไขและคำสาปที่แตกต่างกันออกไปอย่างน่าติดตาม ได้แก่ เทวดาที่ถูกสาปให้เล่นดนตรีมิฉะนั้นจะกลายเป็นหิน แสดงโดย เพิร์ธ-แซนต้า, เทวดาที่ถูกสาปในเรื่องความทรงจำ แสดงโดย ปอนด์-ภูวินทร์, เทวดาที่ถูกสาปถ้านอนหลับจะหลับยาวไปหลายปี แสดงโดย เจมีไนน์-โฟร์ท, และเทวดาที่ถูกสาปถ้ามองใครแล้วคนนั้นจะไฟลุกไหม้ แสดงโดย วิลเลี่ยม-เอส
Be Mine รักนี้เป็นของเธอ
ปิดท้ายด้วยซีรีส์ "Be Mine รักนี้เป็นของเธอ" กำกับการแสดงโดย เต้ล-ตะวัน จารุจินดา ที่นำเสนอเรื่องราวความรักของผู้หญิงสี่คู่ที่มีความแตกต่างทั้งด้านอายุ อาชีพ สถานะทางสังคม และอุปสรรคในชีวิต ประกอบด้วย Be My Sugar แสดงโดย เอมี่-บอนนี่, Be My Baby แสดงโดย กระปุก-ไซซี., Be My Boo แสดงโดย แซงค์-เอแคลร์, และ More & More แสดงโดย โยเกิร์ต-แป้ง ซีรีส์ทั้งสี่เรื่องนี้สะท้อนถึงความหลากหลายของเนื้อหาและนักแสดงที่ GMMTV ตั้งใจคัดสรรมาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคลับสายวาย
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