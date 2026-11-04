TH
Advertisement
Entertainment

GMMTV NEXT เปิดไลน์อัพซีรีส์วาย 4 เรื่องใหม่ สไตล์หลากหลาย

daradaily#11 in ประเทศไทย
GMMTV NEXT เปิดไลน์อัพซีรีส์วาย 4 เรื่องใหม่ สไตล์หลากหลาย
GMMTV · GMMTVNEXT · ตรีวัชรกาล
Advertisement

GMMTV ประกาศรายชื่อซีรีส์วาย 4 เรื่องในงาน GMMTVNEXT: GENERATION HAPPY รวมดาราชั้นนำและทีมงานคุณภาพ เตรียมส่งต่อความประทับใจให้แฟนคลับทั่วโลก

ค่ายผลิตคอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ GMMTV จัดงานแถลงข่าว " GMMTV NEXT: GENERATION HAPPY" เพื่อเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด โดยภายในงานมีการเปิดเผยรายชื่อซีรีส์ทั้งหมด 35 เรื่องที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือออกอากาศ ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนอซีรีส์แนววาย (BL) จำนวน 4 เรื่องที่มีสไตล์การเล่าเรื่องแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนคลับ

ตรีวัชรกาล A SEASON TO REMEMBER

ซีรีส์เรื่องแรกคือ "ตรีวัชรกาล A SEASON TO REMEMBER" นำเสนอเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของสามพี่น้องในตระกูลวังตรีวัชรกาลที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลากหลายด้านตลอดทั้งสามฤดูกาล บทประพันธ์โดย หม่อมราชวงศ์เพลิงณภัทร และหม่อมหลวงเทียมทิวา กำกับการแสดงโดย วุ้น-ทรงศักดิ์ มงคลทอง ตัวละครหลักประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ฉัตรพิรุณ ที่รับบทโดย บุ๋น-เปรม, หม่อมราชวงศ์ปุณมารุต รับบทโดย เฟิร์ส-ข้าวตัง, และตัวละครหลักอีกท่านที่รับบทโดย เอิร์ท-มิกซ์

Also read ‘GMMTV’ส่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์! ‘Scarlet Heart Ullavee’รวมตัวท็อป

ลูกเพื่อนแม่ Boys 4 Moms

สำหรับซีรีส์เรื่อง "ลูกเพื่อนแม่ Boys 4 Moms" จะพาผู้ชมไปสัมผัสความรักของเพื่อนสนิทสี่คู่ที่อยู่ในกลุ่มแก๊งลูกเพื่อนแม่ โดยมี ฉิก-สกล เตียเจริญ เป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับเรื่องนี้ แบ่งออกเป็น四个ย่อย ได้แก่ -SECRET GARDEN ความลับของต้นไม้ แสดงโดย เต-นิว, Music box กล่องดนตรี แสดงโดย จิมมี่-ซี, Jewelry Design อัญมณีที่รัก แสดงโดย ฟอส-บุ๊ค, และ Water Color ที่พักพิงสีน้ำ แสดงโดย จูเนียร์-มาร์ค

Advertisement

The HALO เทวดามาขอพร

เรื่องถัดมาคือ "The HALO เทวดามาขอพร" ภายใต้การกำกับของ วา-วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์讲述เรื่องราวของเทวดาสี่องค์ที่ต้องลงมาตกหลุมรักมนุษย์เพื่อถอนคำสาปของตนเอง แต่ละองค์มีเงื่อนไขและคำสาปที่แตกต่างกันออกไปอย่างน่าติดตาม ได้แก่ เทวดาที่ถูกสาปให้เล่นดนตรีมิฉะนั้นจะกลายเป็นหิน แสดงโดย เพิร์ธ-แซนต้า, เทวดาที่ถูกสาปในเรื่องความทรงจำ แสดงโดย ปอนด์-ภูวินทร์, เทวดาที่ถูกสาปถ้านอนหลับจะหลับยาวไปหลายปี แสดงโดย เจมีไนน์-โฟร์ท, และเทวดาที่ถูกสาปถ้ามองใครแล้วคนนั้นจะไฟลุกไหม้ แสดงโดย วิลเลี่ยม-เอส

Be Mine รักนี้เป็นของเธอ

ปิดท้ายด้วยซีรีส์ "Be Mine รักนี้เป็นของเธอ" กำกับการแสดงโดย เต้ล-ตะวัน จารุจินดา ที่นำเสนอเรื่องราวความรักของผู้หญิงสี่คู่ที่มีความแตกต่างทั้งด้านอายุ อาชีพ สถานะทางสังคม และอุปสรรคในชีวิต ประกอบด้วย Be My Sugar แสดงโดย เอมี่-บอนนี่, Be My Baby แสดงโดย กระปุก-ไซซี., Be My Boo แสดงโดย แซงค์-เอแคลร์, และ More & More แสดงโดย โยเกิร์ต-แป้ง ซีรีส์ทั้งสี่เรื่องนี้สะท้อนถึงความหลากหลายของเนื้อหาและนักแสดงที่ GMMTV ตั้งใจคัดสรรมาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคลับสายวาย

daradaily#11 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
GMMTV GMMTVNEXT ตรีวัชรกาล ลูกเพื่อนแม่ The HALO Be Mine

More on Entertainment

See all

Next Technology อนุมัติแผนขายหรือนำ 5,833 Bitcoin ค้ำประกัน หลังเกิดเหตุการณ์แฮก Binance

สรุปข่าว Next Technology อนุมัติให้ผู้บริหารขายหรือใช้ Bitcoin จำนวน 5,833 BTC เป็นหลักประกันเพื่อกู้เงิน บริษัททบทวนความเสี่ยงหลังเหตุการณ์ Binance

siamblockchain

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextNext Technology อนุมัติแผนขายหรือนำ 5,833 Bitcoin ค้ำประกัน หลังเกิดเหตุการณ์แฮก Binance