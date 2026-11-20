GMM MUSIC จับมือ TNY เปิดตัว SLAMDUCK บอยกรุ๊ป Gen Alpha 5 สมาชิก
GMM MUSIC และ TNY Entertainment & Technology จับมือเปิดตัว SLAMDUCK บอยกรุ๊ป Gen Alpha สมาชิก 5 คน สานฝันศิลปิน T-POP มุ่งเจาะตลาดวัยรุ่นและดิจิทัล
GMM MUSIC ร่วมกับ TNY Entertainment & Technology ประกาศเปิดตัววงบอยกรุ๊ปใหม่ชื่อ SLAMDUCK เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจเพลงไทยและตอบสนองพฤติกรรมผู้ฟังยุคดิจิทัล สมาชิกในวงประกอบด้วย ออสติน วรินทร ทยานานุภัทร์ อายุ 15 ปี มิววี่ ณัฐรัช เพชร์เจริญ อายุ 15 ปี อ็อตโต้ อธิป โอสถอำนวยโชค อายุ 14 ปี เพ้นท์ พลอธิป บริบูรณ์ อายุ 14 ปี และนีฟ นันทพัฒน์ อภิวาท อายุ 14 ปี
กลยุทธ์พัฒนาศิลปิน Gen Alpha สู่ตลาด T-POP
SLAMDUCK ถือได้ว่าเป็นศิลปินกลุ่มแรกภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญของ GMM MUSIC และ TNY Entertainment & Technology โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มการเติบโตของตลาด T-POP ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ สะท้อนผ่านยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน การสนับสนุนจากแบรนด์พันธมิตร และการจัดกิจกรรมแฟนมีติงหรือคอนเสิร์ตที่หลากหลายรูปแบบAlso readทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือจุฬาฯ พัฒนา AI หุ่นยนต์ผ่านโครงการ True VentureX Co-Build
อุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการผลิตผลงานเพลงเพียงอย่างเดียว สู่การเป็นธุรกิจคอนเทนต์และการแสดงที่เชื่อมโยงกับแฟนคลับอย่างลึกซึ้ง GMM MUSIC และ TNY วางแนวทางพัฒนาศิลปินที่มีตัวตนชัดเจน สามารถสร้างฐานแฟนเพลงที่มั่นคง และต่อยอดสู่ธุรกิจบันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มจาก SLAMDUCK เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้และชุมชนแฟนเพลงตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
กระแสความสนใจจากผู้ชมรุ่นใหม่มีให้เห็นอย่างชัดเจนจากข้อมูลทางสถิติ ปัจจุบันบัญชี Instagram ทางการของวงมียอดผู้ติดตามมากกว่า 50,000 คน ส่วนสมาชิกทั้ง 5 คนมียอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกันมากกว่า 700,000 คน และคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม TikTok มีคลิปที่ได้รับยอดวิวหลักล้านหลายคลิป สะท้อนถึงพลังการเข้าถึงสื่อของกลุ่ม Gen Alpha ที่วงนี้ตั้งเป้าไว้
ผลงานเพลง HEY BRO! กับคอนเซปต์ฮิปฮอปแก๊งสเตอร์
สำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ SLAMDUCK ได้ปล่อยซิงเกิลแรกชื่อว่า HEY BRO! ซึ่งเป็นเพลงสไตล์ Old School Hip-Hop ที่นำคำฮิตและวัฒนธรรมการสื่อสารของคนรุ่นใหม่มาต่อยอดเป็นผลงานเพลง เนื้อหาถ่ายทอดความสนุกและความเป็นตัวเองของวัยรุ่นผ่านคาแรกเตอร์สดใสและความทะเล้นของสมาชิกทั้ง 5 คน โดยได้รับคำแนะนำจากพี่เอฟูณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ และพี่ก๊อป โปสการ์ดธานี วงศ์นิวัติขจร ผู้ดูแลเนื้อเพลง
มิวสิกวิดีโอของเพลง HEY BRO! มาในคอนเซปต์ฮิปฮอปแก๊งสเตอร์ พร้อมท่าเต้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทีม Harlem Shake ซึ่งได้ตีความกระแส ไม่เอาหรอก 67 ผ่านการเต้น Parody เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างกระแสในวงกว้าง การออกแบบผลงานชิ้นนี้เปิดโอกาสในการต่อยอดคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นและ Gen Alpha
กลยุทธ์ Music & Content Experience สู่การมีส่วนร่วม
SLAMDUCK ไม่ได้เน้นเพียงการทำเพลงเท่านั้น แต่ยังวางกลยุทธ์ Music & Content Experience เพื่อเข้าถึงกลุ่ม Gen Alpha โดยออกแบบรูปแบบคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพสื่อของคนรุ่นใหม่ ทีมงานเตรียมพัฒนา Micro Drama หรือซีรีส์แนวตั้งขนาดสั้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและคาแรกเตอร์ของสมาชิกทั้ง 5 คนอย่างละเอียด
ควบคู่ไปกับการสร้างคอนเทนต์สำหรับแฟนคลับโดยเฉพาะ กิจกรรมต่างๆ จะเปิดโอกาสให้แฟนเพลงได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้น ผ่านกิจกรรม Random Dance และการแสดงคอนเสิร์ตในสถานที่หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษากลุ่มฐานแฟนเพลงในระยะยาว
การเตรียมความพร้อมและมุมมองจากผู้บริหาร
เบื้องหลังความสำเร็จของการรวมตัวของสมาชิกทั้ง 5 คน เกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาทักษะมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 3 ปี ครอบคลุมทั้งด้านดนตรี การร้อง การเต้น และการสร้างเอกลักษณ์ของวง ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ พี่เอฟู พี่ก๊อป โปสการ์ด ครูเจด้า อภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง จาก BLKGEM พี่ลูกศร ศรุติ ตันติวิทยากุล จาก Daddy and The Muscle Academy และพี่อั้ม บุญญนัน เรืองวงศ์ จาก Garçon Dept
นายพีระพงษ์ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TNY Entertainment & Technology เปิดเผยว่า TNY เริ่มต้นจากความหลงใหลในวงการเพลงไทยและการมองเห็นโอกาสเติบโตของ T-POP ในยุคดิจิทัล การร่วมทุนกับ GMM MUSIC เป็นโอกาสในการผสานความคิดสร้างสรรค์ของ TNY เข้ากับประสบการณ์ของ GMM MUSIC เพื่อต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้าน ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GMM MUSIC กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งพัฒนาศิลปินและบุคลากรสร้างสรรค์รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานจุดแข็งด้านสร้างสรรค์ผลงานและการลงทุนของ TNY กับประสบการณ์ด้านการพัฒนาศิลปินและการตลาดของ GMM MUSIC เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจบันเทิงในระยะยาว
หลังจากเปิดตัว SLAMDUCK บริษัททั้งสองวางแผนเดินหน้าส่งผลงานเพลงและคอนเทนต์ใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2026 และ 2027 พร้อมขยายโอกาสพบปะผู้ชมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น BLKGEM CONCERT ในวันที่ 6 ธันวาคม Big Mountain Music Festival ในวันที่ 13 ธันวาคม รวมถึง Mini Concert และงาน Countdown ในช่วงปลายปี
ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานเพลง มิวสิกวิดีโอ และคอนเทนต์ของ SLAMDUCK ได้ทาง YouTube และ Social Media SLAMDUCK_OFFICIAL ทุกแพลตฟอร์ม พร้อมรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง HEY BRO! ได้ที่ linktr.ee/slamduck ซึ่งเปิดช่องทางให้แฟนคลับทั่วโลกสามารถเข้าถึงและสนับสนุนศิลปินกลุ่มนี้ได้โดยไม่จำกัดพื้นที่
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