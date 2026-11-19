GMM MUSIC จับมือ TNY เปิดตัว SLAMDUCK บอยกรุ๊ปเจนอัลฟ่า เปิดตัวซิงเกิล HEY BRO!
GMM MUSIC และ TNY Entertainment & Technology ร่วมมือเปิดวง SLAMDUCK บอยกรุ๊ปเจนอัลฟ่า สมาชิก 5 คน เปิดตัวซิงเกิล HEY BRO สไตล์ Old School Hip-Hop เตรียมป่วนวงการ T-POP
วงการเพลงไทยกำลังจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เมื่อ GMM MUSIC และ TNY Entertainment & Technology ประกาศเปิดตัววงบอยกรุ๊ปเจนอัลฟ่าในชื่อ SLAMDUCK (สแลมดั๊ก) อย่างเป็นทางการ วงดนตรีน้องใหม่ประกอบด้วยสมาชิกชายจำนวน 5 คน ที่พร้อมจะสร้างกระแสความ "เบียว" และความสนุกผ่านซิงเกิลเดบิวต์ชื่อ HEY BRO
SLAMDUCK สมาชิก 5 คนและผลงาน debut HEY BRO
SLAMDUCK ประกอบด้วยสมาชิก 5 หนุ่ม ได้แก่ ออสติน (วรินทร ทยานานุภัทร์) วัย 15 ปี, มิววี่ (ณัฐรัช เพชร์เจริญ) วัย 15 ปี, ออโต้ (อธิป โอสถอำนวยโชค) วัย 14 ปี, เพ้นท์ (พลอธิป บริบูรณ์) วัย 14 ปี และ นีฟ (นันทพัฒน์ อภิวาท) วัย 14 ปี สมาชิกทั้ง 5 คนถูกฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านดนตรี การร้อง และการเต้นAlso readเนย วรัฐฐา รับขอหย่าสามีแล้ว ตั้งเป้าสถานะแค่พ่อแม่ แต่ยังให้โอกาส ‘ฤทธิ์’ พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง
ซิงเกิล HEY BRO เป็นเพลงสไตล์ Old School Hip-Hop ที่หยิบคำฮิตติดปากของคนรุ่นใหม่มาต่อยอด เนื้อหาสะท้อนความเท่ปนทะเล้นในแบบวัยรุ่น โดยมี พี่เอฟู (ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์) ทำหน้าที่โปรดิวซ์ร่วมกับ พี่ก๊อป โปสการ์ด (ธานี วงศ์นิวัติขจร)
มิวสิกวิดีโอของ HEY BRO มาในคอนเซปต์ฮิพฮอพ แก๊งสเตอร์ เต็มไปด้วยท่าเต้นสุดกวนจากทีม Harlem Shake ที่ตีความกระแส "ไม่เอาหรอก 67" ผ่านท่าเต้น Parody สุดขี้เล่น ผสมผสานความเท่และความทะเล้นเข้าด้วยกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวง
ความร่วมมือ GMM MUSIC และ TNY Entertainment & Technology
การเปิดตัว SLAMDUCK นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง GMM MUSIC และ TNY Entertainment & Technology บริษัทธุรกิจบันเทิงที่มุ่งเน้นพัฒนาศิลปินและสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคร่วมทุนนี้เป็นการผสานจุดแข็งด้านการผลิตผลงานสร้างสรรค์ การลงทุน และการพัฒนาธุรกิจของ TNY เข้ากับประสบการณ์ของ GMM MUSIC ทั้งด้านการพัฒนาศิลปิน การตลาด เครือข่ายสื่อ และธุรกิจการแสดง
คุณพีระพงษ์ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TNY Entertainment & Technology เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนว่า TNY เกิดจากความหลงใหลในวงการเพลงไทยและมองเห็นโอกาสเติบโตของ T-POP ในยุคดิจิทัล โดยตั้งใจพัฒนาศิลปินที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ การร่วมทุนกับ GMM MUSIC จึงเป็นโอกาสในการผสานความคิดสร้างสรรค์และมุมมองทางธุรกิจ
ด้านคุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GMM MUSIC ระบุว่า GMM MUSIC เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง TNY ทั้งด้านการบริหารธุรกิจและการสร้างสรรค์ผลงานเพลง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยเสริมศักยภาพของทั้งสองฝ่าย และมุ่งพัฒนาศิลปินสู่คอนเทนต์การแสดงและความร่วมมือกับแบรนด์
ฐานแฟนคลับและแผนกิจกรรมคอนเสิร์ตปี 2026 ถึง 2027
แม้เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ SLAMDUCK ได้สร้างกระแสและฐานแฟนเพลงมาตั้งแต่ช่วง Pre-Debut โดยสมาชิกทั้ง 5 คนมียอดผู้ติดตาม Social Media รวมกันมากกว่า 700,000 คน และ Official Instagram มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน คอนเทนต์บน Tiktok ของวงยังมียอดรับชมแตะหลักล้านวิวหลายคลิป สะท้อนความสนใจจากกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความสดใสและความเป็นธรรมชาติ
หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ SLAMDUCK เตรียมเดินหน้าส่งผลงานเพลงและคอนเทนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2026 และ 2027 เพื่อให้แฟนเพลงได้ทำความรู้จักสมาชิกทั้ง 5 คนในหลากหลายมิติ พร้อมเติบโตเป็นบอยกรุ๊ปขวัญใจเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่
แฟนเพลงสามารถติดตามผลงานเพลง มิวสิกวิดีโอ และคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ SLAMDUCK ได้ทาง Social Media SLAMDUCK_OFFICIAL ทุกแพลตฟอร์ม และชม MV HEY BRO! ได้ทาง linktr.ee/slamduck
ตารางงานแสดงสดและการปรากฏตัวของ SLAMDUCK
เตรียมพบกับ SLAMDUCK ในกิจกรรมการแสดงสดที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ BLKGEM CONCERT ในวันที่ 6 ธันวาคม 2026, Big Mountain Music Festival (BMMF) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2026, Mini Concert @ The Mall Life store ท่าพระ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2026 และ Siam Center The Magical Celebration 2027: The Ice Breaker by PP Krit ในวันที่ 27 ธันวาคม 2026
เพิ่มเติมกับการแสดงสดคือ Countdown Concert @ The Mall Life store บางกะปิ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2026 และ Mini Concert @ AIS Siam ในวันที่ 2 มกราคม 2027 เป็นโอกาสดีที่จะมาร่วมส่งเสียงเชียร์และทำความรู้จักกับ 5 หนุ่ม SLAMDUCK ไปพร้อมกัน
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