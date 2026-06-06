GLOBAL TELECOM AIoT SUMMIT 2026 เวทีระดับโลกขับเคลื่อนอนาคต AIoT ภายใต้แนวคิด AI for All

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับทีทรี เทคโนโลยี และทูยา สมาร์ท จัดงาน GLOBAL TELECOM AIoT SUMMIT 2026 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรม The Ritz-Carlton กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด AI for All เพื่อรวมผู้นำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี AIoT จากทั่วโลก แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ
สมาคม โทรคมนาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค. ) โดยนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับบริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด โดย Mr.Nick Wang ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร และบริษัท ทูยา สมาร์ท จำกัด โดย Mr. Leo Chen ประธาน ได้ประกาศความร่วมมือจัดงานระดับนานาชาติ "GLOBAL TELECOM AIoT SUMMIT 2026" ภายใต้แนวคิด "AI for All" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30 - 17.00 น.
ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรม The Ritz-Carlton, One Bangkok กรุงเทพฯ งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้นำด้านโทรคมนาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ผู้กำหนดนโยบาย และพันธมิตรทางเทคโนโลยีจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกำหนดทิศทางการผสาน AI และ IoT สู่อนาคตแห่งการเชื่อมต่ออัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ โดยไฮไลต์สำคัญประกอบด้วย Strategic Keynotes ที่นำเสนอกลยุทธ์ระดับโลก AI Innovation Showcase ที่แสดงนวัตกรรมล้ำสมัย Live AI Demonstrations ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสการทำงานจริงของ AI IoT Ecosystem Collaboration ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ Industry Networking ที่เปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ AIoT ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง ครอบคลุมสองโซนหลัก ได้แก่ AI Home ที่แสดงการใช้ชีวิตอัจฉริยะภายในบ้าน เช่น ระบบควบคุมอัจฉริยะ การจัดการพลังงาน และความปลอดภัยอัตโนมัติ และ Beyond Home ที่ขยายสู่ภาคธุรกิจ สำนักงาน ชุมชน อุตสาหกรรม และเมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบบริหารจัดการอาคาร โลจิสติกส์อัจฉริยะ และการเกษตรแม่นยำสูง งานนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ตั้งแต่ภาคครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยนำเสนอโซลูชันที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การสร้างความยั่งยืน และการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยี AIoT ในอนาคต รวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก และร่วมกำหนดทิศทางนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ สรุปได้ว่างาน GLOBAL TELECOM AIoT SUMMIT 2026 เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยื
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