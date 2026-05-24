GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคกลางและตะวันตก: ใจฟ้า อคาเดมี่ ชิงแชมป์โซนภาคกลางและตะวันตก

เยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคกลางและตะวันตก ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดกาญจนบุรี หลังตลอด 6 วันของการแข่งขันเต็มไปด้วยเกมคุณภาพ ความเข้มข้น และการขับเคี่ยวของทีมเยาวชนจากทั่วภูมิภาค ก่อนจะได้แชมป์ประจำภาค ตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึงนักเตะในโครงการ GLO STAR ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างสองทีมฟอร์มแรงอย่าง ใจฟ้า อคาเดมี่ และ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ ก่อนที่ ใจฟ้า อคาเดมี่ จะโชว์เกมที่เฉียบคมกว่าเอาชนะไป 3-1 คว้าแชมป์โซนภาคกลางและตะวันตกไปครองได้สำเร็จ พร้อมจารึกชื่อเป็นแชมป์ภูมิภาคทีมแรกของรายการในรุ่น U13 ส่วนรอบชิงอันดับ 3 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ดวลกับ บ้านเก่าวิทยา อย่างสูสี ก่อนเสมอกันในเวลา 0-0 และต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ ซึ่งเป็น อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ที่แม่นกว่า เอาชนะไป 3-2 คว้าอันดับ 3 ขณะที่การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่าง สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 กับ โรงเรียนสามพรานวิทยา โดยทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีตลอด 40 นาที ก่อนเสมอกัน 0-0 และต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษเช่นกัน ซึ่งเป็น สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 ที่ยิงได้เด็ดขาดกว่า เอาชนะ 4-3 คว้าแชมป์ภาคกลางและตะวันตกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ส่วนเกมชิงอันดับ 3 รุ่น U15 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ระเบิดฟอร์มร้อนแรงไล่ถล่ม สวนกุหลาบ ปทุม FC 6-0 คว้าอันดับ 3 พร้อมสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทั้งสองรุ่นอายุ ถือเป็นทีมเดียวของโซนภาคกลางและตะวันตกที่ทำได้ในปีนี้
เยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซน ภาคกลาง และ ตะวันตก ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัด กาญจนบุรี หลังตลอด 6 วันของการแข่งขันเต็มไปด้วยเกมคุณภาพ ความเข้มข้น และการขับเคี่ยวของทีมเยาวชนจากทั่วภูมิภาค ก่อนจะได้แชมป์ประจำภาค ตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึงนักเตะในโครงการ GLO STAR ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างสองทีมฟอร์มแรงอย่าง ใจฟ้า อคาเดมี่ และ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ ก่อนที่ ใจฟ้า อคาเดมี่ จะโชว์เกมที่เฉียบคมกว่าเอาชนะไป 3-1 คว้าแชมป์โซน ภาคกลาง และ ตะวันตก ไปครองได้สำเร็จ พร้อมจารึกชื่อเป็นแชมป์ภูมิภาคทีมแรกของรายการในรุ่น U13 ส่วนรอบชิงอันดับ 3 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ดวลกับ บ้านเก่าวิทยา อย่างสูสี ก่อนเสมอกันในเวลา 0-0 และต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ ซึ่งเป็น อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ที่แม่นกว่า เอาชนะไป 3-2 คว้าอันดับ 3 ขณะที่การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่าง สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 กับ โรงเรียนสามพรานวิทยา โดยทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีตลอด 40 นาที ก่อนเสมอกัน 0-0 และต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษเช่นกัน ซึ่งเป็น สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 ที่ยิงได้เด็ดขาดกว่า เอาชนะ 4-3 คว้าแชมป์ ภาคกลาง และ ตะวันตก ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ส่วนเกมชิงอันดับ 3 รุ่น U15 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ระเบิดฟอร์มร้อนแรงไล่ถล่ม สวนกุหลาบ ปทุม FC 6-0 คว้าอันดับ 3 พร้อมสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทั้งสองรุ่นอายุ ถือเป็นทีมเดียวของโซน ภาคกลาง และ ตะวันตก ที่ทำได้ในปีนี้ สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของแต่ละรุ่น ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน ภาคกลาง และ ตะวันตก ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ดังนี.
เยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคกลางและตะวันตก ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดกาญจนบุรี หลังตลอด 6 วันของการแข่งขันเต็มไปด้วยเกมคุณภาพ ความเข้มข้น และการขับเคี่ยวของทีมเยาวชนจากทั่วภูมิภาค ก่อนจะได้แชมป์ประจำภาค ตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึงนักเตะในโครงการ GLO STAR ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างสองทีมฟอร์มแรงอย่าง ใจฟ้า อคาเดมี่ และ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ ก่อนที่ ใจฟ้า อคาเดมี่ จะโชว์เกมที่เฉียบคมกว่าเอาชนะไป 3-1 คว้าแชมป์โซนภาคกลางและตะวันตกไปครองได้สำเร็จ พร้อมจารึกชื่อเป็นแชมป์ภูมิภาคทีมแรกของรายการในรุ่น U13 ส่วนรอบชิงอันดับ 3 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ดวลกับ บ้านเก่าวิทยา อย่างสูสี ก่อนเสมอกันในเวลา 0-0 และต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ ซึ่งเป็น อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ที่แม่นกว่า เอาชนะไป 3-2 คว้าอันดับ 3 ขณะที่การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่าง สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 กับ โรงเรียนสามพรานวิทยา โดยทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีตลอด 40 นาที ก่อนเสมอกัน 0-0 และต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษเช่นกัน ซึ่งเป็น สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 ที่ยิงได้เด็ดขาดกว่า เอาชนะ 4-3 คว้าแชมป์ภาคกลางและตะวันตกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ส่วนเกมชิงอันดับ 3 รุ่น U15 อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ ระเบิดฟอร์มร้อนแรงไล่ถล่ม สวนกุหลาบ ปทุม FC 6-0 คว้าอันดับ 3 พร้อมสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทั้งสองรุ่นอายุ ถือเป็นทีมเดียวของโซนภาคกลางและตะวันตกที่ทำได้ในปีนี้ สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของแต่ละรุ่น ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคกลางและตะวันตก ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ดังนี
GLO Cup GLO STAR U13 U15 ภาคกลาง ตะวันตก กาญจนบุรี ใจฟ้า อคาเดมี่ ปราณบุรี ฟุตบอล อคาเดมี่ สโมสรโรงแรมเมเปิล บางนา ฟุตบอลคลับ U15 โรงเรียนสามพรานวิทยา อีซูซุ สุพรรณ อคาเดมี่ บ้านเก่าวิทยา สวนกุหลาบ ปทุม FC
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO STAR 2026 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแสดงฝีเท้ารวมทั้งสิ้น 212 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
Read more »
ดนตรี+ฟุตบอลโลกเจาะดนตรีฟุตบอลโลก 2026 เพลง Dai Dai ชากิรา BTS และฮาล์ฟไทม์โชว์นัดชิง
Read more »
TRK Group เตรียมสร้างแรงสั่นสะเทือนในแวดวงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใหญ่ที่สุดในเอเชีย THAIFEX - ANUGA ASIA 2026TRK Group ยักษ์ใหญ่ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยเตรียมสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในการรีแบรนด์แบรนด์น้ำตาลระดับท็อป ‘ลิน (LIN)’ ในแวดวงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย THAIFEX - ANUGA ASIA 2026
Read more »
Alo Voyage บุกเมืองคานส์ เปิดตัวเวลเนสคลับบนเรือซูเปอร์ยอร์ชในช่วงสัปดาห์ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส กำลังคึกคักไปด้วยผู้คนในงาน Cannes Film Festival 2026 แบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายอย่าง Alo ...
Read more »
ข่าวไทย U19 'ช้างศึก U19' เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026ข่าวทีมฟุตบอลชาย U19 ทีมชาติไทยที่เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 ติวเข้ม เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026
Read more »
สรุปดราม่า! 'ตะกร้อไทย' วอล์กเอาต์โดนปรับแพ้ในรายการชิงแชมป์โลก 2026 (คลิป)กลายเป็นดราม่าใหญ่ในการแข่งขัน เซปักตะกร้อ ชิงแชมป์โลก รายการ ISTAF Sepaktakraw World Cup 2026 ที่สนามติติวังซา สเตเดียม กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569
Read more »