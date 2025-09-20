GISTDA เปิดตัว Disaster Platform แพลตฟอร์มบริหารจัดการภัยพิบัติอัจฉริยะ เสริมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติของไทย

GISTDA เปิดตัวแพลตฟอร์ม Disaster Platform แพลตฟอร์มบริหารจัดการภัยพิบัติอัจฉริยะ ผสานเทคโนโลยี Big Data, AI และ GIS เพื่อยกระดับการเตือนภัยและรับมือเชิงรุก พร้อมให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน
GISTDA เสริมฟีเจอร์ใหม่ แพลตฟอร์ม ภัยพิบัติ Disaster Platform นวัตกรรมและข้อมูลที่เข้าถึงได้ทุกคน ช่วยทุกภาคส่วนรับมือและป้องกันทันเวลา สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารจัดการ ภัยพิบัติ อัจฉริยะ “ Disaster Platform ” ที่ใช้ เทคโนโลยี Big Data , AI และ GIS เพื่อยกระดับ การเตือนภัย และรับมือเชิงรุก แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ ภัยพิบัติ แบบเรียลไทม์
สนับสนุนการตัดสินใจของทุกภาคส่วน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ภาคสนามในพื้นที่ห่างไกล, หน่วยงานระดับปฏิบัติการ, ไปจนถึงผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มถูกต่อยอดสู่แอปพลิเคชันมือถือสำหรับประชาชน เช่น เช็คน้ำ เช็คฝุ่น และเช็คแล้ง ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ\แพลตฟอร์ม Disaster Platform เป็นการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นทั่วโลก โดยไทยกำลังก้าวสู่มิติใหม่ของการรับมือเชิงรุก ด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแสดงข้อมูล แต่คือ “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิวัติระบบการเตือนภัย การตอบสนอง และการฟื้นฟูของประเทศ หัวใจสำคัญคือการผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง Big Data Analytics, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และระบบภูมิสารสนเทศเชิงโต้ตอบ (Interactive GIS) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการตัดสินใจที่ต้องแข่งกับเวลา GISTDA เน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มนี้คือ ‘โครงสร้างพื้นฐาน’ ที่จะรองรับการจัดการภัยพิบัติในมิติใหม่ วิสัยทัศน์นี้สะท้อนถึงการยกระดับจากการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ ไปสู่การเตรียมความพร้อมและวางแผนฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ แพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นบนหลักการของข้อมูลเปิด (Open Data) และการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลชุดเดียวกันได้อย่างไร้รอยต่อ ก่อให้เกิดระบบนิเวศข้อมูลที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ\การเปิดตัว Disaster Platform ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในการรับมือกับภัยพิบัติ แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การเตือนภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการวางแผนฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและแม่นยำ ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที Disaster Platform ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ GISTDA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการในการรับมือกับภัยพิบัติในอนาค
GISTDA Disaster Platform ภัยพิบัติ Big Data AI GIS การเตือนภัย การจัดการภัยพิบัติ เทคโนโลยี ข้อมูลเปิด
