GFest เปิดตัว Rock Wave 2026 เฟสติวัลร็อกแรกสุดชิลริมชายหาดชะอำ
GFest ภายใต้ GMM SHOW จัดงาน Rock Wave 2026 ครั้งแรกที่เขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมระบบเสียงมาตรฐานสากลและศิลปินชั้นนำสร้างประสบการณ์ใหม่
เทศกาลดนตรีร็อกแนวใหม่ครั้งแรกในชื่อ Rock Wave 2026 ภายใต้การสนับสนุนจาก Chang Music Connection ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงและสาธารณชนทันทีหลังจากจัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้โดย GFest ผู้จัดคอนเสิร์ตและเฟสติวัลที่เพิ่งปิดฉากไปอย่างสวยงามภายใต้ร่มของ GMM SHOW งานนี้จัดขึ้น ณ Triple Tree Beach Resort ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมผสานความสบายริมทะเลเข้ากับพลังงานอันดุเดือดของดนตรีร็อกได้อย่างลงตัว
มาตรฐานการผลิตและระบบเสียงระดับพรีเมียม
GFest ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ผ่านมาตรฐานโปรดักชันและระบบเสียงที่จัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก โดยสามารถเซ็ตอัปซาวด์ดนตรีร็อกในพื้นที่ริมชายหาดให้ออกมาคมชัด หนักแน่น และกังวานไปทั่วงาน ไม่ว่าแฟนเพลงจะปักหลักนั่งรับลมทะเลบนเก้าอี้ตัวโปรดในโซนไหน หรือลุกขึ้นมาโยกและกระโดดกันอย่างสุดเหวี่ยงที่หน้าเวที ต่างก็ได้สัมผัสคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมที่กระหึ่มสะใจ ผสานเข้ากับงานออกแบบเวทีระดับมาตรฐานสากล เพิ่มเติมด้วยดีไซน์เกลียวคลื่นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงาน Rock WaveAlso readครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ศึก “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026”
จอขนาดใหญ่มาพร้อมกับระบบแสงสีเสียงที่เล่นกับบรรยากาศริมทะเลได้อย่างตระการตา สร้างประสบการณ์ทางการรับชมที่สมบูรณ์แบบสำหรับ attendees ทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างแท้จริง
พื้นที่กิจกรรมและแลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดเก๋
ตั้งแต่ช่วงที่เหล่าชาวร็อกเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่วางเก้าอี้ตัวโปรด ต่างก็คึกคักกันตั้งแต่หน้างาน ทั้งถ่ายรูปเช็กอินกับแลนด์มาร์คสุดเก๋ที่ออกแบบให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ Rock Wave ไม่ว่าจะเป็นเรือ เซิร์ฟบอร์ด หรือ แบล็คดรอปที่รวมโลโกวงดนตรีทั้งหมดที่มาขึ้นโชว์ ให้แฟนเพลงได้โพสต์ท่าถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพื่อนแบบรัวๆ
นอกจากจุดถ่ายภาพยังมีการจัดสรรโซนกิจกรรมอื่นๆ อย่างมีคุณภาพ เช่น โซน TATTOOS ที่เปิดให้เพนต์ลายโลโกวงโปรดเพิ่มความเท่รับบรรยากาศร็อกริมทะเล พร้อมโซนอาหารที่คัดสรรร้านเด็ดร้านดังมาคอยเสิร์ฟความอร่อย เติมพลังให้พร้อมลุยกันตลอดทั้งวันเพื่อรองรับพลังงานของแฟนคลับที่เดินทางมาเยือน
โชว์สดจากศิลปินชั้นนำสร้างสีสันตลอดค่ำคืน
ความสนุกบนเวทีเริ่มต้นขึ้นด้วยการเปิดคลื่นความชิลรับลมทะเลช่วงเย็นไปกับซาวด์ดนตรีสุดละมุนของ FREEHAND ก่อนจะปลุกอะดรีนาลีนชาวร็อกให้ลุกฮือขึ้นทันทีด้วยพลังอันดุดันของ LOMOSONIC ที่สาดความมันจนพื้นทรายสะเทือน จากนั้นส่งต่อความเดือดให้ SWEET MULLET ที่จัดเต็มซาวด์หนักแน่นชวนชาวร็อกตะโกนตามกันสุดเสียง
ไม่ปล่อยให้ความเดือดลดระดับลงเมื่อ BANK PREETI ขึ้นเวทีมาปลุกพลังชาวร็อกด้วยเสียงร้องทรงพลังและมาดสุดเท่ ที่ทำเอาแฟนเพลงทั้งหาดพร้อมใจกันชูมือและร้องตามทุกเพลงแบบสุดเสียง ก่อนที่จะเร่งเครื่องความฮึกเหิมด้วยโชว์สุดจัดจ้านถึงใจของ TAITOSMITH ที่ปลุกพลังให้เดือดพล่านไปพร้อมกัน
บทสรุปความสำเร็จและโปรเจกต์ศิลปินในอนาคต
ความสนุกยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เมื่อ PALMY ขึ้นมาสร้างสีสันและความสดใสด้วยลีลาการเอนเตอร์เทนของผู้หญิงคนเดียวในคืนนี้ ชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นและโยกตามกันทั้งชายหาด ตามมาติดๆ ด้วยทัพเพลงฮิตจาก POTATO ที่เปลี่ยนริมทะเลให้กลายเป็นทะเลดาวและเสียงร้องประสานสุดอบอุ่น ก่อนจะส่งต่อให้ THREE MAN DOWN ที่ขนเพลงฮิตขวัญใจวัยรุ่นมาสาดความสนุกจนนั่งไม่ติดเก้าอี้
ปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษอย่างสมบูรณ์แบบด้วย JOEY PHUWASIT ที่พกพาเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์และดนตรีสุดเร้าใจมาสะกดทุกสายตา ส่งทุกคนกลับบ้านพร้อมความประทับใจแบบเต็มอิ่ม ความสำเร็จของ Rock Wave 2026 ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดนิยามใหม่ของการดูคอนเสิร์ตร็อกริมทะเลที่สบายที่สุด แต่ยังเป็นการตอกย้ำคุณภาพของผู้จัดอย่าง GFest ที่สามารถยกระดับประสบการณ์เทศกาลดนตรีในเมืองไทยให้สมบูรณ์แบบทั้งบรรยากาศ ความสะดวกสบาย และคุณภาพซาวด์ดนตรีระดับแนวหน้าอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ยังมีข่าวดีสำหรับแฟนเพลงเมื่อศิลปินคุณภาพ PALMY จากค่าย genie records สังกัด GMM MUSIC ได้หวนกลับมาร่วมงานกับค่าย GDH อีกครั้ง หลังจากเคยสร้างปรากฏการณ์ฝากผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์สุดฮิตอย่างอยากหยุดเวลา และคิดมาก โดยจะปล่อยเพลง ทายาทอสูร เพลงประกอบภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปี คุณยายวรนาฏ พร้อมกันนี้วง POTATO ก็เตรียมจัดงาน POTATO เพลิดเพลิน EXCLUSIVE EVENT MUSIC VIDEO PREMIERE ณ Paragon Cineplex สำหรับการชม Music Video ใหม่ก่อนใคร รวมถึงบิ๊กเซอร์ไพรส์ BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 29 ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
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