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Economy

GDP ไตรมาส 3 ปี 2569 ขยายตัว 2.9% การลงทุนภาคเอกชนพุ่ง 16.2% สูงสุดในรอบเกือบ 14 ปี

prachachat#59 in ประเทศไทย
GDP ไตรมาส 3 ปี 2569 ขยายตัว 2.9% การลงทุนภาคเอกชนพุ่ง 16.2% สูงสุดในรอบเกือบ 14 ปี
GDP ไตรมาส 3 · นายอนุทิน ชาญวีรกูล · สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ชี้ GDP ไทยไตรมาส 3 ปี 2569 ขยายตัว 2.9% โดยการลงทุนภาคเอกชนเป็นสัญญาณสำคัญของการฟื้นตัว พร้อมย้ำให้ประโยชน์กระจายถึง SME และประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ปี 2569 ที่สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เป็นผู้ประกาศ ผลคือ GDP ขยายตัว 2.9% เพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในไตรมาสก่อนหน้า

นายกรัฐมนตรีระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดี หลังประเทศไทยเผชิญความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามในตะวันออกกลาง วิกฤตราคาพลังงาน และความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจตลอดปีนี้ อย่างไรก็ตาม นายอนุทินย้ำว่าสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลข GDP คือการดูว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจากภาคส่วนใด และการฟื้นตัวส่งผ่านไปถึงประชาชนมากน้อยเพียงใด

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การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 16.2% สูงสุดในรอบเกือบ 14 ปี

การลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 3 ปี 2569 ขยายตัว 16.2% ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบเกือบ 14 ปี นายอนุทินระบุว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของไตรมาสนี้

การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นถึง 20.5% ซึ่งสะท้อนว่าภาคธุรกิจกำลังเตรียมลงทุนเพื่อรองรับโอกาสใหม่ ทั้งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล AI และภาคการผลิต

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ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจาก 2.1% เป็น 2.5% นายกรัฐมนตรีมองว่าเป็นอีกสัญญาณที่บ่งชี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

ภาพรวมดีขึ้นแต่ทุกภาคส่วนฟื้นตัวไม่เท่ากัน

นายกรัฐมนตรียอมรับว่าภาพรวมที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนจะฟื้นตัวในระดับเดียวกัน ตัวเลขรวมระดับประเทศจึงยังไม่สะท้อนความรู้สึกของทุกกลุ่มอาชีพ

เป้าหมายของรัฐบาลจึงอยู่ที่การทำให้ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจบริการ และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเพิ่มรายได้และขยายตลาดของตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่นายกรัฐมนตรีให้น้ำหนักเป็นพิเศษในการดำเนินนโยบาย

นายอนุทินยังระบุว่า การลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทยต้องสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจไทยมากที่สุด ทั้งการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในซัพพลายเชนของไทย การใช้บุคลากรไทย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้าสู่ประเทศ

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มาตรการระยะสั้นและการดึงดูดลงทุนของรัฐบาล

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการระยะสั้นควบคู่กับการสร้างโอกาสในอนาคต โดยมาตรการระยะสั้นครอบคลุมการลดภาระค่าครองชีพและการช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ส่วนการดึงดูดการลงทุนมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว โดยเน้นด้านพลังงาน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

สภาพัฒน์ปรับประมาณการการเติบโตทั้งปี 2569 ขึ้นเป็น 2.5% อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังต้องติดตามความเสี่ยงจากสถานการณ์โลก ราคาพลังงาน และมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแรง และรัฐบาลต้องทำให้การเติบโตนำไปสู่การจ้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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GDP ไตรมาส 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การลงทุนภาคเอกชน ประมาณการเศรษฐกิจไทย มาตรการค่าครองชีพ SME ไทย

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