GBR นำระบบนำทางควอนตัม RQINS มาใช้ในรถไฟ เพิ่มความแม่นยำและลดค่าใช้จ่าย

การรถไฟแห่งสหราชอาณาจักร (GBR) เริ่มใช้ระบบ Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS) ในรถไฟ ซึ่งเป็นระบบนำทางแบบควอนตัมที่ไม่พึ่งพาสัญญาณดาวเทียม ช่วยให้ระบุตำแหน่งรถไฟได้แม่นยำแม้ในพื้นที่อับสัญญาณ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
การ รถไฟ แห่งสหราชอาณาจักร หรือ GBR ได้เริ่มนำ ระบบนำทาง แบบ ควอนตัม มาใช้ในการคมนาคมผ่านรางอย่าง รถไฟ โดยระบบ Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS) ถือเป็น ระบบนำทาง ที่ไม่พึ่งพาสัญญาณดาวเทียมหรืออุปกรณ์ภายนอก ซึ่งแตกต่างจากระบบ GPS ปกติที่อาศัยสัญญาณดาวเทียมในการระบุตำแหน่ง ระบบ RQINS ใช้เซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดความเฉื่อยของอะตอมในสถานะเย็นจัดด้วยคลื่นแสง เมื่อมีการเคลื่อนไหว ระบบจะคำนวณอัตราเร่งและระยะทางที่เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำถึงระดับไมโครเมตร จุดเด่นของระบบนี้คือสามารถระบุตำแหน่ง รถไฟ ได้แม้ในพื้นที่อับสัญญาณ เช่น อุโมงค์ หรือเมื่อสัญญาณถูกรบกวนจากสภาพอากาศหรือความขัดข้องของเครือข่าย ซึ่งเป็นปัญหาที่ระบบ GPS มักพบเจอ นอกจากนี้ ระบบ RQINS ยังมีความเสถียรและน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณภายนอก และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าระบบ GPS เดิมอย่างมาก โดยคาดว่าจะลดงบประมาณในการซ่อมบำรุงได้ถึง 250 ล้านปอนด์ (ราว 1.
1 หมื่นล้านบาท) ต่อปี การทดสอบบนรถไฟ Great Northern สายหลักระหว่าง London และ Welwyn Garden City พบว่า RQINS สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นภายใต้สภาวะการวิ่งจริงของรถไฟ โดยสามารถติดตามตำแหน่งรถไฟได้แม้ในพื้นที่อุโมงค์ที่เคยเป็นเขตอับสัญญาณ นับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการปรับปรุงระบบนำทางของรถไฟให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้
ควอนตัม ระบบนำทาง รถไฟ GBR เทคโนโลยี
