G7 ประกาศแผนกระจายความเสี่ยงแร่ธาตุสำคัญ ตั้งเป้าลดสัดส่วนการพึ่งพาแหล่งเดียวภายในปี 2573

ผู้นำ G7 บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการกระจายแหล่งจัดหาแร่หายากและแม่เหล็กถาวร เพื่อลดความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน โดยตั้งเป้าหมายว่าสัดส่วนการนำเข้าจากแหล่งเดียวจะไม่เกิน 60% ภายในปี 2573 และร่วมมือกับ OECD และ IEA สร้างระบบตรวจสอบที่มา เริ่มจากลิเธียมและนิกเกิล
ในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน ณ ประเทศอิตาลี ผู้นำทั้งเจ็ดชาติได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่กำหนดเป้าหมายการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดหา แร่ธาตุสำคัญ ซึ่งรวมถึงแร่หายากและแม่เหล็กถาวร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งผลิตจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการคุกคามจากการหยุดชะงักของ ห่วงโซ่อุปทาน โลก ข้อตกลงนี้ระบุชัดเจนว่า ภายในปี 2573 สัดส่วนของแร่หายากที่มาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของความต้องการรวมของกลุ่ม และตั้งเป้าลดสัดส่วนดังกล่าวให้เหลือไม่เกินร้อยละ 50 โดยระบบการตรวจสอบที่มาของแร่จะเริ่มนำร่องจาก ลิเธียม และ นิกเกิล ก่อน ซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ฟรีดริช เมิร์ซ กล่าวในการแถลงข่าวว่ากรอบความร่วมมือนี้เป็นผลจากการเจรจาที่เข้มข้น โดยผู้นำทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นในการกระจายแหล่งนำเข้าแร่เพื่อป้องกันความเปราะบางทางเศรษฐกิจ พร้อมเสริมว่าข้อตกลงนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบีบบังคับทางเศรษฐกิจจากผู้ผลิตรายใหญ่ รายงานจากสำนักข่าว Reuters และ Bloomberg ระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ G7 เปิดเผยว่าแผนการจัดการ แร่ธาตุสำคัญ เป็นประเด็นเดียวที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ ท่ามกลางวาระการประชุมที่ถูกครอบงำด้วยประเด็นข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน กลายเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นของวาระโลก นอกเหนือจากเป้าหมายการลดสัดส่วนการพึ่งพาแล้ว แถลงการณ์ยังระบุถึงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เพื่อสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจะพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง G7 Platform for Critical Minerals Cooperation ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ประเมินความเสี่ยง และส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดความผิดปกติ นอกจากนี้ยังจะมีการขยายขอบเขตแร่ที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบเพิ่มขึ้นปีละ 5 ชนิด โดยเน้นไปที่กลุ่มแร่หายากซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การดำเนินการนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดแร่โลกอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก G7 เป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ประเทศผู้ผลิตแร่รายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้.
ในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน ณ ประเทศอิตาลี ผู้นำทั้งเจ็ดชาติได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่กำหนดเป้าหมายการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดหาแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งรวมถึงแร่หายากและแม่เหล็กถาวร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งผลิตจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการคุกคามจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลก ข้อตกลงนี้ระบุชัดเจนว่า ภายในปี 2573 สัดส่วนของแร่หายากที่มาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของความต้องการรวมของกลุ่ม และตั้งเป้าลดสัดส่วนดังกล่าวให้เหลือไม่เกินร้อยละ 50 โดยระบบการตรวจสอบที่มาของแร่จะเริ่มนำร่องจากลิเธียมและนิกเกิลก่อน ซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ฟรีดริช เมิร์ซ กล่าวในการแถลงข่าวว่ากรอบความร่วมมือนี้เป็นผลจากการเจรจาที่เข้มข้น โดยผู้นำทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นในการกระจายแหล่งนำเข้าแร่เพื่อป้องกันความเปราะบางทางเศรษฐกิจ พร้อมเสริมว่าข้อตกลงนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบีบบังคับทางเศรษฐกิจจากผู้ผลิตรายใหญ่ รายงานจากสำนักข่าว Reuters และ Bloomberg ระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ G7 เปิดเผยว่าแผนการจัดการแร่ธาตุสำคัญเป็นประเด็นเดียวที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ ท่ามกลางวาระการประชุมที่ถูกครอบงำด้วยประเด็นข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นของวาระโลก นอกเหนือจากเป้าหมายการลดสัดส่วนการพึ่งพาแล้ว แถลงการณ์ยังระบุถึงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เพื่อสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจะพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง G7 Platform for Critical Minerals Cooperation ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ประเมินความเสี่ยง และส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดความผิดปกติ นอกจากนี้ยังจะมีการขยายขอบเขตแร่ที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบเพิ่มขึ้นปีละ 5 ชนิด โดยเน้นไปที่กลุ่มแร่หายากซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การดำเนินการนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดแร่โลกอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก G7 เป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ประเทศผู้ผลิตแร่รายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้
G7 แร่ธาตุสำคัญ ห่วงโซ่อุปทาน ลิเธียม นิกเกิล
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