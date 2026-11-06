Grayscale Zcash ETF โตพุ่ง 54% ทำสินทรัพย์แตะ 724 ล้านดอลลาร์ แซง Hyperliquid
กองทุน ETF Zcash ของ Grayscale ขยายตัวสูงแตะ 724 ล้านดอลลาร์แซงกองทุนเหรียญอื่น ทำสถิติใหญ่ที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์เดี่ยวรองจาก Bitcoin และ Ethereum
กองทุน ETF สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Zcash ( ZCSH) ซึ่งจัดการโดยบริษัท Grayscale มีอัตราการเติบโตของจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 54.2% ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ทำให้เห็นสัญญาณความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ระบุว่ากองทุน ZCSH มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) สูงถึง 724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นกองทุนสินทรัพย์เดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ Grayscale ในกลุ่มที่แยกออกมาจากกองทุน Bitcoin และ Ether โดยสามารถแซงหน้ากองทุนอื่น ๆ ในพอร์ตโฟลิโอเช่น Hyperliquid และ Solana ได้สำเร็จAlso readตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ตัวเลขว่างงานต่ำไม่กระทบคริปโต
กลไกการเติบโตและโครงสร้างสินทรัพย์
ตัวเลขมูลค่าสินทรัพย์รวม 724 ล้านดอลลาร์ ไม่ได้หมายความว่าเงินใหม่ทั้งหมดไหลเข้ามาในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากก่อนที่กองทุนนี้จะยกระดับสถานะไปเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทรัสต์เดิมของ Grayscale ได้ถือครอง Zcash ไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยมูลค่าประมาณ 260 ถึง 305 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากปัจจัยเรื่องจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นแล้ว ตัวเลข AUM ยังผูกพันโดยตรงกับราคาของเหรียญ ZEC ที่มีการผันผวนสูงตามกลไกตลาด ซึ่งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนเคยพุ่งสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะย่อตัวลงมาตามแรงกดดันจากราคาตลาดและแรงไหลออกบางส่วนของนักลงทุน
ข้อมูลจากการติดตามเงินทุนแบบเรียลไทม์ชี้ให้เห็นว่า กองทุน ZCSH มีเงินทุนไหลออกสุทธิราว 10.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งแม้ยอดรวมเงินไหลเข้าสะสมตั้งแต่เริ่มการซื้อขายยังอยู่ในระดับ 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่แนวโน้มการไหลออกในระยะสั้นสะท้อนความระมัดระวังของบางกลุ่ม
มุมมองผู้เชี่ยวชาญและความน่าสนใจของตลาด
ผู้วิเคราะห์ในวงการมองว่าความสำเร็จของการที่ Zcash กลายเป็นกองทุนสินทรัพย์เดี่ยวอันดับต้น ๆ ของ Grayscale นอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ เพราะสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy Coin) มากขึ้นตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้ต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่าสินทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อราคา ZEC เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความผันผวนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลหลักอื่นๆ ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ควรเพ่งเล่งเพียงตัวเลข AUM โดย忽视了ปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา
ผลกระทบเชิงลึกและขั้นตอนต่อไปในเทคโนโลยี
ในมิติของเทคโนโลยี บนเครือข่าย Zcash ได้มีการประกาศใช้งานการอัปเกรดระบบ NU7 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ซึ่งการปรับปรุงครั้งสำคัญนี้มีผลโดยตรงต่อการลดเวลาในการยืนยันบล็อก (Block Confirmation Time) จากเดิมที่ใช้เวลา 75 วินาที ลดเหลือเพียง 25 วินาทีเท่านั้น
การเร่งความเร็วในชั้นเทคโนโลยีนี้ คาดว่าจะส่งผลต่อความสนใจของตลาดโดยรวมในแง่ของการใช้งานจริงและความพร้อมในการรองรับปริมาณการทำธุรกรรมที่มากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจับตาคือทิศทางของยอดเงินไหลเข้าและไหลออกรายวันของกองทุน ZCSH ว่าสามารถกลับมาอยู่ในสถานะบวกได้หรือไม่
ภาพรวมของตลาดจะชี้วัดจากความสมดุลระหว่างแรงซื้อใหม่ เทคโนโลยีที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ความเป็นส่วนตัว โดยผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน ZCSH ต้องติดตามสถานการณ์เงินทุนไหลเข้าออกอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางในอนาคตอย่างละเอียดถี่ถ้วน
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