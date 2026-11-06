TH
Advertisement
Economy

Grayscale Zcash ETF โตพุ่ง 54% ทำสินทรัพย์แตะ 724 ล้านดอลลาร์ แซง Hyperliquid

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
Grayscale Zcash ETF โตพุ่ง 54% ทำสินทรัพย์แตะ 724 ล้านดอลลาร์ แซง Hyperliquid
Grayscale · Zcash ETF · ZCSH
Advertisement

กองทุน ETF Zcash ของ Grayscale ขยายตัวสูงแตะ 724 ล้านดอลลาร์แซงกองทุนเหรียญอื่น ทำสถิติใหญ่ที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์เดี่ยวรองจาก Bitcoin และ Ethereum

กองทุน ETF สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Zcash ( ZCSH) ซึ่งจัดการโดยบริษัท Grayscale มีอัตราการเติบโตของจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 54.2% ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ทำให้เห็นสัญญาณความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ระบุว่ากองทุน ZCSH มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) สูงถึง 724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นกองทุนสินทรัพย์เดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ Grayscale ในกลุ่มที่แยกออกมาจากกองทุน Bitcoin และ Ether โดยสามารถแซงหน้ากองทุนอื่น ๆ ในพอร์ตโฟลิโอเช่น Hyperliquid และ Solana ได้สำเร็จ

Also readตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ตัวเลขว่างงานต่ำไม่กระทบคริปโต

กลไกการเติบโตและโครงสร้างสินทรัพย์

ตัวเลขมูลค่าสินทรัพย์รวม 724 ล้านดอลลาร์ ไม่ได้หมายความว่าเงินใหม่ทั้งหมดไหลเข้ามาในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากก่อนที่กองทุนนี้จะยกระดับสถานะไปเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทรัสต์เดิมของ Grayscale ได้ถือครอง Zcash ไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยมูลค่าประมาณ 260 ถึง 305 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากปัจจัยเรื่องจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นแล้ว ตัวเลข AUM ยังผูกพันโดยตรงกับราคาของเหรียญ ZEC ที่มีการผันผวนสูงตามกลไกตลาด ซึ่งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนเคยพุ่งสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะย่อตัวลงมาตามแรงกดดันจากราคาตลาดและแรงไหลออกบางส่วนของนักลงทุน

Advertisement

ข้อมูลจากการติดตามเงินทุนแบบเรียลไทม์ชี้ให้เห็นว่า กองทุน ZCSH มีเงินทุนไหลออกสุทธิราว 10.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งแม้ยอดรวมเงินไหลเข้าสะสมตั้งแต่เริ่มการซื้อขายยังอยู่ในระดับ 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่แนวโน้มการไหลออกในระยะสั้นสะท้อนความระมัดระวังของบางกลุ่ม

มุมมองผู้เชี่ยวชาญและความน่าสนใจของตลาด

ผู้วิเคราะห์ในวงการมองว่าความสำเร็จของการที่ Zcash กลายเป็นกองทุนสินทรัพย์เดี่ยวอันดับต้น ๆ ของ Grayscale นอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ เพราะสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy Coin) มากขึ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้ต้องพิจารณาภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่าสินทรัพย์มีความอ่อนไหวต่อราคา ZEC เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความผันผวนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลหลักอื่นๆ ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ควรเพ่งเล่งเพียงตัวเลข AUM โดย忽视了ปัจจัยความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา

ผลกระทบเชิงลึกและขั้นตอนต่อไปในเทคโนโลยี

ในมิติของเทคโนโลยี บนเครือข่าย Zcash ได้มีการประกาศใช้งานการอัปเกรดระบบ NU7 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ซึ่งการปรับปรุงครั้งสำคัญนี้มีผลโดยตรงต่อการลดเวลาในการยืนยันบล็อก (Block Confirmation Time) จากเดิมที่ใช้เวลา 75 วินาที ลดเหลือเพียง 25 วินาทีเท่านั้น

Advertisement

การเร่งความเร็วในชั้นเทคโนโลยีนี้ คาดว่าจะส่งผลต่อความสนใจของตลาดโดยรวมในแง่ของการใช้งานจริงและความพร้อมในการรองรับปริมาณการทำธุรกรรมที่มากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจับตาคือทิศทางของยอดเงินไหลเข้าและไหลออกรายวันของกองทุน ZCSH ว่าสามารถกลับมาอยู่ในสถานะบวกได้หรือไม่

ภาพรวมของตลาดจะชี้วัดจากความสมดุลระหว่างแรงซื้อใหม่ เทคโนโลยีที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ความเป็นส่วนตัว โดยผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน ZCSH ต้องติดตามสถานการณ์เงินทุนไหลเข้าออกอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางในอนาคตอย่างละเอียดถี่ถ้วน

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Grayscale Zcash ETF ZCSH Zcash Blockchain Crypto Assets Under Management

More on Economy

See all

Nasdaq อนุมัติจดทะเบียน Canary Staked INJ ETF ชื่อย่อ INJC

ตลาด Nasdaq อนุมัติการจดทะเบียนกองทุน ETF อินเจกทีฟที่สเทคโทเคน โดย Canary Capital ยื่นแบบฟอร์ม 8-A เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในอนาคตใกล้ๆ นี้

siamblockchain

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextNasdaq อนุมัติจดทะเบียน Canary Staked INJ ETF ชื่อย่อ INJC