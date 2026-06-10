Grayscale ใช้ตัวชี้วัดแบบผสมผสานประเมินสถานะของ Bitcoin

Grayscale ได้นำตัวชี้วัดแบบผสมผสานมาใช้ประเมินสถานะของ Bitcoin โดยใช้ปัจจัยสำคัญในการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เพื่อประเมินภาพรวมกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยบนบล็อกเชน และการเทียบราคาปัจจุบันกับมูลค่าพื้นฐานระยะยาวที่คำนวณจากอายุการเก็บรักษาเหรียญ
ทาง Grayscale ได้นำ ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน มาใช้ ประเมินสถานะ ของ Bitcoin โดยเป็นการนำปัจจัยสำคัญมาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งครอบคลุมทั้งภาพรวมกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยบนบล็อกเชน รวมถึงการเทียบราคาปัจจุบันกับมูลค่าพื้นฐานระยะยาวที่คำนวณจากอายุการเก็บรักษาเหรียญ ซึ่งเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลร่วมกันก็พบว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin นั้นหลุดลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวพอสมควร นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าสภาวะตลาดหมีในรอบนี้อาจไม่รุนแรงหรือกินเวลาลากยาวเท่ากับที่ผ่านมา ความมั่นใจนี้มาจากปัจจัยหนุนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นรอบขาขึ้นครั้งก่อนที่ไม่ได้ร้อนแรงจนเกินไป รวมถึงโครงสร้างของตลาดในปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเป็นผู้ใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ตลาดจะสามารถยุติรอบขาลงได้อย่างสมบูรณ์ยังคงต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ โดยเฉพาะความคืบหน้าของร่างกฎหมาย CLARITY Act ในวุฒิสภา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ปริมาณการใช้เลเวอเรจในตลาดก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มองข้ามไม่ได้ เพราะหากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่สามารถบริหารสภาพคล่องของตัวเองได้ดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับขายและบรรเทาแรงกดดันที่มีต่อราคาในระยะสั้นได้เป็นอย่างด.
ทาง Grayscale ได้นำตัวชี้วัดแบบผสมผสานมาใช้ประเมินสถานะของ Bitcoin โดยเป็นการนำปัจจัยสำคัญมาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งครอบคลุมทั้งภาพรวมกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยบนบล็อกเชน รวมถึงการเทียบราคาปัจจุบันกับมูลค่าพื้นฐานระยะยาวที่คำนวณจากอายุการเก็บรักษาเหรียญ ซึ่งเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลร่วมกันก็พบว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin นั้นหลุดลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวพอสมควร นอกจากนี้งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าสภาวะตลาดหมีในรอบนี้อาจไม่รุนแรงหรือกินเวลาลากยาวเท่ากับที่ผ่านมา ความมั่นใจนี้มาจากปัจจัยหนุนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นรอบขาขึ้นครั้งก่อนที่ไม่ได้ร้อนแรงจนเกินไป รวมถึงโครงสร้างของตลาดในปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเป็นผู้ใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ตลาดจะสามารถยุติรอบขาลงได้อย่างสมบูรณ์ยังคงต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ โดยเฉพาะความคืบหน้าของร่างกฎหมาย CLARITY Act ในวุฒิสภา ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ปริมาณการใช้เลเวอเรจในตลาดก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มองข้ามไม่ได้ เพราะหากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่สามารถบริหารสภาพคล่องของตัวเองได้ดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับขายและบรรเทาแรงกดดันที่มีต่อราคาในระยะสั้นได้เป็นอย่างด
Bitcoin Grayscale ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน ประเมินสถานะ การเงิน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
การวิเคราะห์ราคา Bitcoin การล złam="" ลงและจุดต่ำสุดที่คาดหวังในช่วงตลาดหมีรายการวิเคราะห์ระดับราคา $59,100 ที่สำคัญกับ Bitcoin เส้น MA200 สัปดาห์ และแนวรับตามประวัติศาสตร์ พร้อมคาดการณ์จุดต่ำสุด $37,000-$50,000 และผลกระทบจากการไหลออกของ ETF
Read more »
Bitcoin ยังไม่ฟื้น แม้ Strategy เข้าซื้อเพิ่มกว่าพันเหรียญ ท่ามกลางตลาดยังจับตาการประชุม FOMCสรุปข่าว ราคา Bitcoin ชะลอตัวและทรงตัวอยู่บริเวณ 62,600 ดอลลาร์โดยไม่สามารถรักษาระดับการฟื้นตัวที่ทะยานขึ้นไปแตะ 64,000
Read more »
Bitcoin тесь匹马市场检验：与世界杯周期熊市模式对比Bitcoin 价格在进入 FIFA 世界杯年之际，面临关键市场考验，当前跌势与 2014 及 2018 年世界杯周期内的熊市模式相似，引发投资者对底部位置的关注。
Read more »
บิทคอยน ร่วงหลุด 61,000 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน สงครามตะวันออกกลางลุกลามราคา Bitcoin ร่วงลงราว 4.77% หลุดimi appropriate 61,000 ดอลลาร์ หลังসহರTicket barrage อิหร่านเพื่อตอบโต้การถูกยิงเฮลิคอปเตอร์ ทำายลงถึง 60,780 ดอลลาร์ ในท faced by ทหารที่ส่งผลให้ตลาด globally ρηγรรร การลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Read more »
Draper: การเก็บ Bitcoin ไว้ในพอร์ตของเขานั้นปลอดภัยกว่าDraper กล่าวว่า การเก็บ Bitcoin ไว้ในพอร์ตของเขานั้นปลอดภัยกว่า การเก็บเงินดอลลาร์ไว้ในธนาคาร โดยเขาอธิบายในมุมมองทางเทคนิคว่า หากถึงคราวคับขันที่เครือข่ายของ Bitcoin ถูกคุกคามจริงๆ ระบบก็ยังสามารถใช้วิธีที่เรียกว่า ฮาร์ดฟอร์ก แยกเครือข่ายเพื่อย้อนข้อมูลกลับไปยังจุดที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะถูกแฮกได้
Read more »
Bitcoin Fear & Greed Index ทรุดตัวลงอย่างรุนแรงมาอยู่ที่ระดับ 8-10ดัชนีความกลัวและความโลภของ Bitcoin ทรุดตัวลงสู่ระดับวิกฤตที่ 9 คะแนน หลังจากทำจุดต่ำสุดที่ 8 คะแนนเมื่อสองวันก่อนหน้า
Read more »