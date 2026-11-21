Great Place to Work 2026: 30 องค์กรน่าทำงานที่สุดของไทย ปีนี้บุญรอดบริวเวอรี่และเซ็นทรัล รีเทล ติดท็อป 10 องค์กรขนาดใหญ่
ประกาศผล Best Workplaces Thailand 2026 โดย Great Place to Work® พบ 30 องค์กรน่าทำงานที่สุด บุญรอดบริวเวอรี่และเซ็นทรัล รีเทล ติดท็อป 10 องค์กรขนาดใหญ่ พร้อมเจาะลึกข้อมูลความท้าทายในการรักษาพนักงานรุ่นใหม่
Great Place To Work ® เปิดรายชื่อ 30 องค์กรที่น่าทำงานที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2026อย่างเป็นทางการ โดยแบ่งการจัดอันดับออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดขององค์กร ได้แก่ กลุ่มขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อสะท้อนภาพรวมของ วัฒนธรรมองค์กร ในระดับต่าง ๆ อย่างครอบคลุมที่สุด
สำหรับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ พบว่าบุญรอดบริวเวอรี่และเซ็นทรัล รีเทล สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทะลุเข้าสู่ท็อป 10 อันดับแรก โดยบุญรอดบริวเวอรี่ครองอันดับที่ 7 และเซ็นทรัล รีเทลอยู่ในอันดับที่ 8 ซึ่งสองบริษัทนี้เข้าร่วมรายชื่อร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hilton, Marriott International และ DHL ในฐานะองค์กรชั้นนำที่กำหนดมาตรฐานใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยAlso readทรู คอร์ปอเรชั่น คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนจากเวที IDC Future Enterprise Awards 2026 ระดับเอเชียแปซิฟิก
ผลสำรวจดังกล่าวจัดทำโดย Great Place To Work® องค์กรระดับโลกด้านการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกาศผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจ Trust Index™ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนของพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการประเมิน โดยในปีนี้ครอบคลุมพนักงานรวม 145,877 คน จากองค์กรที่เข้าร่วมการพิจารณาทั้งหมด
ความท้าทายการรักษาพนักงานรุ่นใหม่และช่องว่างคุณค่า
โจทย์สำคัญที่สุดที่ผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบันต้องเผชิญคือ การสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกช่วงวัย โดยเฉพาะพนักงานอายุน้อย สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทิศทางขององค์กรได้ โดยข้อมูลจากรายงาน Thailand Special Report: The Contribution Gap ประจำปี 2569 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในกลุ่มพนักงานอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งมีเพียง 75% เท่านั้นที่รู้สึกว่าตนเองสามารถสร้างคุณค่าหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้องค์กรได้อย่างแท้จริง
ความท้าทายนี้ยังสะท้อนให้เห็นผ่านความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน ซึ่งพนักงานใน 30 องค์กรชั้นนำถึง 94.5% รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานด้วย แต่เมื่อเจาะลึกไปที่ความรู้สึกมีบทบาทต่อความสำเร็จของธุรกิจ พบว่ามีเพียง 80.8% ที่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มพนักงานทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ช่องว่างดังกล่าวมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในกลุ่มพนักงานอายุต่ำกว่า 25 ปี ที่มีสัดส่วนเพียง 75% เมื่อเทียบกับภาพรวมขององค์กรชั้นนำ สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเปิดโอกาสให้พนักงานรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดอนาคตขององค์กรมากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างความภาคภูมิใจกับความรู้สึกไร้พลัง
นวัตกรรมและโอกาสในการสร้างสรรค์งาน
นอกจากประเด็นความภาคภูมิใจแล้ว โอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหมายยังเป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญ โดยพนักงานใน 30 องค์กรน่าทำงานที่สุด มีถึง 55% ที่ระบุว่าตนเองมีโอกาสอย่างมากในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งสูงกว่าพนักงานในองค์กรทั่วไปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสัดส่วนเพียง 35% อย่างชัดเจน
เมื่อพิจารณาตามระดับตำแหน่ง พบว่าพนักงานระดับผู้บริหารมีโอกาสด้านนวัตกรรมสูงถึง 63% ในขณะที่พนักงานระดับปฏิบัติการมีโอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 53% ซึ่งข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าโอกาสในการแสดงศักยภาพไม่ได้ผูกขาดอยู่กับตำแหน่งบริหารเท่านั้น แต่ยังมีช่องทางให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
ความเชื่อมโยงระหว่างโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับความตั้งใจทำงานในระยะยาวนั้นมีความแน่นแฟ้นมาก โดยพนักงานที่ระบุว่าตนเองมีโอกาสอย่างมากในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีถึง 95% ที่ต้องการทำงานกับองค์กรดังกล่าวในระยะยาว เทียบกับ 88.6% ของพนักงานทั้งหมดในกลุ่มองค์กรน่าทำงานที่สุด ซึ่งแม้จะไม่ยืนยันความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลโดยตรง แต่ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงกลไกการสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่ง
อุตสาหกรรมโรงแรมและเฮลท์แคร์โดดเด่น
ผลการจัดอันดับปีนี้ยังพบแนวโน้มที่น่าสนใจในภาคธุรกิจเฉพาะทาง โดยธุรกิจโรงแรมและการบริการทำผลงานได้โดดเด่นมาก โดย Hilton ครองอันดับที่ 1 ในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ส่วน Capella Hotels and Resorts ครองอันดับที่ 1 ในกลุ่มองค์กรขนาดกลาง ในขณะที่ Marriott International และ Hyatt Hotels Corporation ก็ติดอันดับ 10 รายแรกในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่เช่นกัน
ในส่วนของธุรกิจเฮลท์แคร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็มีองค์กรติดอันดับหลายแห่งโดยทำผลงานได้ดีในกลุ่มขนาดเล็ก ได้แก่ Be One Medicines (Thailand) ที่ครองอันดับที่ 2 Santen อันดับที่ 5 และ Alcon อันดับที่ 6 สำหรับกลุ่มองค์กรขนาดกลางก็มีองค์กรอย่าง AbbVie ที่ติดอันดับที่ 6
โดยภาพรวมแล้ว 30 องค์กรที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ มีคะแนนเฉลี่ยดัชนีความไว้วางใจ (Trust Index™) สูงถึง 88.6% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเพียง 67% อย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและมีความไว้วางใจคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพไว้กับองค์กร
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