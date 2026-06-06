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Google อัปเดตรายชื่อรุ่นรองรับ AirDrop และ Apple เตรียมเปิดตัว iOS 27 ใน WWDC 2026

เทคโนโลยี News

Google อัปเดตรายชื่อรุ่นรองรับ AirDrop และ Apple เตรียมเปิดตัว iOS 27 ใน WWDC 2026
GoogleAirdropIos 27
📆6/6/2026 10:07 AM
📰iPhone_Droid
14 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

Google อัปเดตรายชื่อรุ่นรองรับ AirDrop ไปยัง Android รุ่นต่างๆ มากขึ้น Apple เตรียมเปิดตัว iOS 27 พร้อมแอป Siri ใหม่และฟีเจอร์อื่นๆ อีกเพียบในงาน WWDC 2026 สัปดาห์หน้า นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเคส Galaxy Z Flip8, Fold8 และ Fold8 Ultra ครบทั้ง 3 รุ่นพร้อมกับ vivo X Fold6 ที่เตรียมเปิดตัวปลายเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมอัปเกรดชิป Dimensity 9500 | กล้อง 200MP

Google อัปเดตรายชื่อรุ่นรองรับ AirDrop ไปยัง Android รุ่นต่างๆ มากขึ้น Apple เตรียมเปิดตัว iOS 27 พร้อมแอป Siri ใหม่และฟีเจอร์อื่นๆ อีกเพียบในงาน WWDC 2026 สัปดาห์หน้า หลังจากที่จอมหลุดของจีนอย่าง Instant Digital ได้ระบุว่า iOS 27 ที่จะใช้งานได้กับ iPhone บางรุ่นขึ้นไปเท่านั้น และก็มีรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อด้วยชัดเจน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเคส Galaxy Z Flip8, Fold8 และ Fold8 Ultra ครบทั้ง 3 รุ่นพร้อมกับ vivo X Fold6 ที่เตรียมเปิดตัวปลายเดือน มิ.

ย. นี้ พร้อมอัปเกรดชิป Dimensity 9500 | กล้อง 200MP นอกจากนี้ยังมีลือว่า vivo X500 Ultra อาจได้กล้อง Optical Zoom 10x ซูมไกลชัด แม้ไม่พึ่งเลนส์เสริมมาไวขึ้นอีก…จอมหลุดเผย OPPO Find X10 | vivo X500 | Xiaomi 18 อาจเปิดตัวเดือน ก. ย. นี้ในจีน! นอกจากนี้ยังมี

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iPhone_Droid /  🏆 55. in TH

Google Airdrop Ios 27 Apple WWDC 2026 Vivo X Fold6 Dimensity 9500 กล้อง 200MP

 

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