Google Unveils AI-Powered Glasses at Google I/O 2026

📆5/25/2026 1:23 PM
📰iPhone_Droid
Google has unveiled a new AI-powered pair of glasses at Google I/O 2026, designed to work in tandem with smartphones and provide hands-free, heads-up navigation, real-time translation, and more.

AI รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกภายในงาน Google I/O 2026 พร้อมเผยดีไซน์สุดพรีเมียม 2 รุ่นด้วยกัน ซึ่งพัฒนาร่วมกับแบรนด์แว่นตาชั้นนำระดับโลกอย่าง Gentle Monster และ Warby Parker โดยได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนในรูปแบบ Companion Device ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล ความช่วยเหลือ และฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านการสั่งงานด้วยเสียง พร้อมเชื่อมต่อการทำงานกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้ดีไซน์ที่คุ้นเคย สวมใส่ง่าย และเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน แว่นตาอัจฉริยะ AI รุ่นนี้ ได้รับการพัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้านแว่นตาชั้นนำ โดยผสานศักยภาพด้าน AI ล้ำสมัยเข้ากับความสะดวกสบายในการสวมใส่และดีไซน์แฟชั่นได้อย่างลงตัว รวมความเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ของซัมซุงเข้ากับเทคโนโลยี AI จาก Google และงานออกแบบแว่นตาระดับพรีเมียมจากแบรนด์ระดับโลก ซึ่งแต่ละแบรนด์ต่างถ่ายทอดเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ที่โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจ.

