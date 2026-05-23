Google Cloud Next 2026: How AI Is Changing Business

Google Cloud Next 2026 revealed that AI is increasingly taking a pivotal role in businesses' operations daily. With cases of well-established companies using it to improve processes without human intervention, this trend has become a key focus at the event.
ตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า AI เข้ามามีบทบาท โดยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานของทุกคนแล้วจริงๆ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ลาส เวกัส กลายเป็นจุดหมายของวงการเทคโนโลยีอีกครั้งเมื่อ Google Cloud จัดงาน Google Cloud Next 2026 รวมตัวลูกค้าองค์กร พาร์ทเนอร์ และสื่อมวลชนจากทั่วโลกหลายหมื่นคน เพื่อเปิดเผยว่า "หน้าตา" ของ AI ในโลกธุรกิจกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไร ?
ผู้สื่อข่าว Thairath Money ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในฐานะตัวแทนสื่อจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลอดงานมีคำหนึ่งที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเป็นธีมหลักของงาน คือสิ่งที่เราเห็นในงานสามารถพูดได้เลยว่า คำนี้ไม่ใช่ Buzzword ใหม่ใกล้ฉันแน่นอน เพราะเมื่อเราไล่ดูเคสจริงของลูกค้ากว่าหลายสิบรายที่ Google Cloud นำมาโชว์เคสให้เราเห็นนั้น สิ่งที่น่าสนใจคือ "ใช้ AI ช่วยงาน" ของแต่ละบริษัทไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกัน บางบริษัทใช้ AI เป็นเพียงผู้ช่วยที่ตอบคำถามให้พนักงานเร็วขึ้น บางบริษัทปล่อยให้ AI รับงานไปทำเองทั้งกระบวนการ และบางบริษัทก้าวไปไกลถึงขั้นมี"เอเจนต์หลายร้อยตัว" ทำงานประสานกันเองโดยที่คนแทบไม่ต้องเข้าไปยุ่
อัปเดต Google Workspace ยกระดับการทำงานและจัดการอีเมลด้วย AIGoogle อัปเกรด Workspace ครั้งใหญ่ในงาน Google I/O 2026 เพิ่ม AI ผู้ช่วยทำงานครบวงจร ทั้งสั่งงานด้วยเสียง ร่างอีเมล สร้างภาพ และจัดการเอกสารอัตโนมัติ
ถอดรหัสเดิมพันของ Google เมื่อโลกก้าวสู่ยุค Agentic AI ทำงานแทนคนทั้งองค์กรรายการ Digital Frontiers ทางช่อง YouTube : Thairath Money สรุปอินไซต์ในงาน Google Cloud Next 2026 เพื่อให้มุมมองว่า Google มองเห็นอะไรในเกม AI ทำไมถึงกล้าเดิมพันสูงขนาดนี้ ?
AmityLabs ครอบครอง Gold Award จากการประกวด Global AI Competitionบริษัท อะมิตี้ ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลผู้ชนะเลิศอันดับ 1 หรือ Gold Award ในการประกวดระดับโลกระดับโลก 2026 Best AI Awards โดยเป็นการประกวดที่ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแหล่งเรียนรู้ร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า 100 แห่งจากทั่วโลก
Google เพิ่มฟีเจอร์ AI สร้างแอปพลิเคชันบน Android ในไม่กี่นาทีGoogle เปิดฟีเจอร์ใหม่ใน AI Studio ให้สร้างแอป Android ด้วย AI ผ่าน Vibe Coding เขียนโค้ด ทดสอบ และติดตั้งลงมือถือได้ภายในไม่กี่นาที
นักวาดการ์ตูนถูก Google แบนถาวร หลังอัปโหลดไฟล์การ์ตูนเก่าใน Google Driveนักวาดการ์ตูนชื่อดังชาวญี่ปุ่น (Masahiro Itosugi) ได้โพสต์สารภาพว่าบัญชี Google ของเขาถูกระงับการใช้งานถาวร หลังจากอัพโหลดไฟล์การ์ตูนเก่าไปเก็บใน Google Drive ซึ่งมีเนื้อหาบางเรื่องมีอายุ 18+. สาเหตุที่โดนแบนคือระบบ AI ของ Google สแกนไฟล์การ์ตูนเก่าแล้วตรวจจับว่าเข้าข่ายละเมิดนโยบาย และความปลอดภัยของเด็ก
Google Process Over 32 Trillion Tokens Per Month Across Products, Blows I/O 2025 Figures Out of the WaterSundar Pichai, CEO of Google, announced in Google I/O 2026 that the company processes over 3.2 quadrillion tokens per month across all its products, up 7-fold from 480 trillion tokens in Google I/O 2025 and significantly different from the initial 9.7 trillion tokens in 2017. Sundar Pichai also announced the beginning of the 'Gemini era' in AI, powered by AI Agents, following a rapid growth in token processing. The graph from A16Z presented in Google I/O 2026 reflects the remarkable growth.
