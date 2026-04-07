Google เปิดตัว Eloquent: แอปพลิเคชันแปลงเสียงเป็นข้อความด้วย AI สุดล้ำ ทำงานได้บนอุปกรณ์ ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

Google เปิดตัว Eloquent แอปพลิเคชันใหม่ที่ใช้ AI ในการแปลงเสียงเป็นข้อความได้โดยตรงบนอุปกรณ์ ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมฟีเจอร์ Smart Transcription ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อความให้มีความถูกต้องและอ่านง่าย
ในยุคที่ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาพลิกโฉมวิธีการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน การพิมพ์ด้วยเสียง ( Voice Dictation ) กลายเป็นเครื่องมือที่คุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การพัฒนาให้ระบบการพิมพ์ด้วยเสียงสามารถแปลงคำพูดที่อาจจะมีการติดขัดหรือคำพูดที่ไม่สละสลวยให้กลายเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในวงการ เทคโนโลยี ล่าสุด Google ได้เปิดตัว แอปพลิเคชัน ใหม่ที่ชื่อว่า Google AI Edge Eloquent
ซึ่งพร้อมปฏิวัติวิธีการบันทึกและแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ ด้วยเทคโนโลยี AI สุดล้ำที่ทำงานบนอุปกรณ์โดยตรง ทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การใช้งานที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น\Google AI Edge Eloquent คือแอปพลิเคชันบันทึกเสียงและแปลงเป็นข้อความ (Speech-to-Text) รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้เน้นการทำงานบนอุปกรณ์ (On-device AI) เป็นหลัก จุดเด่นที่ทำให้ Eloquent แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ในตลาดอย่างเห็นได้ชัดคือการใช้โมเดล AI ขนาดเล็กแต่ทรงพลังที่เรียกว่า Gemma ซึ่งเป็นโมเดล AI แบบ Open-weight ของ Google ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การแปลงเสียงเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น นอกจากนี้ Eloquent ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นที่ชื่อว่า Smart Transcription ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการถอดความอัจฉริยะที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อความที่ได้จากการแปลงเสียงพูดให้มีความถูกต้องและอ่านง่ายมากยิ่งขึ้น โดย Smart Transcription จะวิเคราะห์ “บริบท” และ “ความตั้งใจ” ของผู้พูด เพื่อคัดกรองคำซ้ำซ้อน คำพูดที่ไม่จำเป็น หรือคำที่พูดผิดพลาดออกไป ทำให้ข้อความที่ได้มีความกระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ\ความโดดเด่นอีกประการของ Eloquent คือการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ข้อมูลเสียงและข้อความทั้งหมดจะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยตรง ทำให้ไม่ต้องมีการส่งข้อมูลไปยังระบบ Cloud (ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้เปิดใช้งานฟีเจอร์เสริมบางอย่าง) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมาก นอกจากนี้ Eloquent ยังรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเสียงและแปลงเป็นข้อความได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม เมื่อทำการบันทึกเสียงเสร็จสิ้น ผู้ใช้ยังสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งสไตล์ของข้อความให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการจัดวางข้อความ การเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือการเลือกรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย นอกจากนี้ Eloquent ยังได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย\ฟีเจอร์ Smart Transcription (การถอดความอัจฉริยะ) ของ Eloquent นั้นแตกต่างจากระบบ Voice-to-Text ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง โดยทั่วไปแล้วระบบ Voice-to-Text ทั่วไปจะทำการพิมพ์ตามทุกคำที่พูด ไม่ว่าจะเป็นคำว่า “เอ่อ…” “อา…” หรือคำที่พูดผิด ทำให้ข้อความที่ได้มักจะมีความยุ่งเหยิงและอ่านยาก แต่ Eloquent จะใช้ AI ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจบริบทของคำพูด เพื่อลบคำที่ไม่จำเป็น คำซ้ำซ้อน และปรับปรุงโครงสร้างประโยคให้มีความถูกต้องและสละสลวยยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อความที่อ่านง่ายและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที อีกทั้งความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม\ด้วยความสามารถในการทำงานบนอุปกรณ์ ความเป็นส่วนตัวที่สูง และฟีเจอร์ Smart Transcription ที่ชาญฉลาด Google AI Edge Eloquent จึงเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการบันทึกและแปลงเสียงเป็นข้อความในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวในการจดบันทึกความคิด สร้างสรรค์เนื้อหา หรือทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยเสีย
Google Eloquent AI Voice Dictation Speech-To-Text On-Device AI Smart Transcription Gemma แอปพลิเคชัน เทคโนโลยี
