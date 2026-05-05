Google Cloud เลือก Solana เป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงิน AI Agent กระตุ้นดีมานด์ SOL

Google Cloud ผสานรวม Solana เข้ากับระบบชำระเงินของ AI Agent ผ่าน Pay.sh ส่งผลดีต่อ Utility ของ SOL และสร้าง Agentic Economy ที่ AI Agent สามารถชำระเงินค่าบริการ API ได้อย่างอิสระ
การบูรณาการระบบรองรับ Google Cloud API หลัก ๆ เช่น BigQuery, Gemini และ Cloud Run รวมถึง API จากผู้ให้บริการชุมชนกว่า 50 ราย ครอบคลุมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร อีคอมเมิร์ซ และข้อมูลบนเชน ถือเป็นก้าวสำคัญที่ Google Cloud ได้เลือก Solana เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบชำระเงินของ AI Agent ซึ่งส่งผลดีต่อ Utility ของ SOL โดยตรง การที่ AI Agent ทุกตัวต้องใช้ Stablecoin บน Solana ในการชำระค่า API ทำให้เกิดความต้องการ (Demand) ที่แท้จริงต่อเครือข่าย Solana เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญในระยะกลางถึงยาวได้ Pay.
sh ทำหน้าที่เป็นเลเยอร์ตัวกลาง หรือ API proxy layer ที่เชื่อมต่อ AI Agent เข้ากับบริการต่าง ๆ บน Google Cloud อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BigQuery การเรียกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ด้วย Gemini หรือการรันคอนเทนเนอร์แอปพลิเคชันบน Cloud Run นอกจากนี้ Pay.sh ยังเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ API จากชุมชนอีกกว่า 50 ราย ซึ่งครอบคลุมกรณีใช้งานที่หลากหลาย ทำให้ AI Agent มีทางเลือกในการเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละงานได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่ต้องจำกัดอยู่กับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง Pay.sh ใช้โปรโตคอล x402 ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Coinbase เป็นมาตรฐานชำระเงินสำหรับ AI แบบเปิด โดย x402 Foundation ได้รับการก่อตั้งโดย Linux Foundation ร่วมกับ Coinbase เมื่อเดือนเมษายน 2569 เพื่อดูแลและพัฒนาโปรโตคอลนี้ให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับระบบชำระเงินของ AI นอกจากนี้ Pay.sh ยังรองรับ Machine Payments Protocol (MPP) ซึ่งเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศของ AI Agent ที่หลากหลายเข้ามาใช้งานได้ ทั้ง Google Cloud และ Solana Foundation ได้ร่วมกันอธิบายถึงเป้าหมายของโมเดลนี้ว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า “Agentic Economy” หรือระบบเศรษฐกิจที่ AI Agent สามารถเข้าถึงและบริโภคบริการบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระและอัตโนมัติ โดยสามารถชำระเงินในหน่วยย่อย เช่น เศษเสี้ยวเซนต์ต่อการเรียก API หนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องมีการอนุมัติจากมนุษย์ในทุกธุรกรรม ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ Solana กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับ AI ทั่วโลก การเลือก Solana ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เนื่องจากความเร็วในการทำธุรกรรมที่สูงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำของ Solana เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำธุรกรรมขนาดเล็กจำนวนมากที่ระบบ AI Agent ต้องการ การใช้งาน Solana ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุน แต่เป็นการใช้งาน Solana จริง ๆ ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจ AI รุ่นถัดไป ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ที่มี AI Agent หลายล้านตัวทั่วโลกต่างก็ใช้ Solana ในการชำระค่าบริการ API ทีละเศษเสี้ยวเซนต์ ปริมาณธุรกรรมและความต้องการต่อเครือข่าย Solana จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งอาจเกินกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ไว้ สิ่งที่น่าจับตามองในขณะนี้คือ AI Agent ตัวแรก ๆ ที่จะเริ่มใช้งาน Pay.sh จริง ๆ คือใคร และระบบนิเวศของผู้ให้บริการ API ทั้ง 50 รายจะขยายตัวไปได้เร็วแค่ไหน หากระบบนิเวศนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างตลาดได้ นี่อาจเป็น Use Case ที่แข็งแกร่งที่สุดของ Solana เท่าที่เคยมีมา และจะช่วยผลักดันให้ Solana กลายเป็นผู้นำในด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจ AI ในอนาคต ราคา SOL ณ ขณะที่รายงานข่าวนี้เผยแพร่อยู่ที่ 85.91 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของ Solana ในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ A
Solana Google Cloud AI Agent Pay.Sh X402 Machine Payments Protocol Agentic Economy คริปโตเคอร์เรนซี บล็อกเชน เทคโนโลยี
