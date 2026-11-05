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Google ย้ำลงทุนไทยต่อเนื่อง ประสานรัฐบาลพัฒนา Data Center ด้วย AI

thestandardth#16 in ประเทศไทย
Google ย้ำลงทุนไทยต่อเนื่อง ประสานรัฐบาลพัฒนา Data Center ด้วย AI
Google · Data Center · AI For All Thais
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Google ยืนยันความมุ่งมั่นลงทุนในไทย ประสานงานกับรัฐบาลเรื่อง Data Center และ One Stop Service พร้อมสนับสนุนโครงการ AI for All Thais พัฒนาบุคลากร

การประชุมครั้งนี้เป็นผลลัพธ์จากการพบกันระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 81 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Google ได้ยืนยันความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและลงทุนใน ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันยังระบุว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการลงทุนศูนย์ข้อมูล โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการลงทุนและกรอบกฎหมาย

การหารือ的重点เน้นที่หลักเกณฑ์การใช้น้ำและไฟฟ้า ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจอันยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะกำกับดูแลประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสม Google ระบุว่าต้องการนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้อุตสาหกรรมการลงทุนเดินหน้าควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

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นอกจากเรื่องกฎหมายแล้ว Google ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมองว่าเป็นหัวใจสำคัญของความยั่งยืนในระยะยาว การหารือในครั้งจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการขยายตัวทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ยังประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยอย่างแท้จริง

แนวทางรัฐและจุดยืนของ Google

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนวคิดพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service สำหรับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center โดยเสนอให้นำ AI มาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ด้าน Google แสดงความสนใจในโครงการนี้ทันที โดยระบุว่าบริษัทมีโครงการ AI ในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว และมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มแรกๆ ที่จะใช้เป็นต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆ ที่สนใจลงทุนธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย

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นายอนุทิน ขอบคุณ Google ที่มีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นลงทุนในประเทศไทย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคนไทย เพื่อให้การลงทุนด้านดิจิทัลและ AI เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ผลกระทบเชิงประจักษ์และขั้นตอนต่อไป

ในด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร รัฐบาลพร้อมส่งเสริมโครงการ AI for All Thais ร่วมกับ Google เพื่อพัฒนาทักษะ AI ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงคนในชุมชน เกษตรกร พนักงาน นักเรียน และนักศึกษา รวมถึงบุคลากรด้านการแพทย์และการศึกษา เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างทั่วถึง

การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและระดับวิชาชีพ โดยเน้นให้ประชาชนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ AI สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและชุมชน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับกำลังคนของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโลก

ภาพรวมของการประชุมครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความชัดเจนในทิศทางนโยบายรัฐบาลที่ต้องการดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ผ่านการอำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีและกรอบกฎหมายที่โปร่งใส ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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