Google ย้ำลงทุนไทยต่อเนื่อง ประสานรัฐบาลพัฒนา Data Center ด้วย AI
Google ยืนยันความมุ่งมั่นลงทุนในไทย ประสานงานกับรัฐบาลเรื่อง Data Center และ One Stop Service พร้อมสนับสนุนโครงการ AI for All Thais พัฒนาบุคลากร
การประชุมครั้งนี้เป็นผลลัพธ์จากการพบกันระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 81 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Google ได้ยืนยันความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและลงทุนใน ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันยังระบุว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการลงทุนศูนย์ข้อมูล โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดการลงทุนและกรอบกฎหมาย
การหารือ的重点เน้นที่หลักเกณฑ์การใช้น้ำและไฟฟ้า ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจอันยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะกำกับดูแลประเด็นดังกล่าวอย่างเหมาะสม Google ระบุว่าต้องการนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้อุตสาหกรรมการลงทุนเดินหน้าควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนAlso readรัฐบาลเดินหน้าพลังงานสะอาดและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
นอกจากเรื่องกฎหมายแล้ว Google ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมองว่าเป็นหัวใจสำคัญของความยั่งยืนในระยะยาว การหารือในครั้งจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการขยายตัวทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ยังประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยอย่างแท้จริง
แนวทางรัฐและจุดยืนของ Google
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนวคิดพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service สำหรับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center โดยเสนอให้นำ AI มาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ด้าน Google แสดงความสนใจในโครงการนี้ทันที โดยระบุว่าบริษัทมีโครงการ AI ในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว และมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มแรกๆ ที่จะใช้เป็นต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆ ที่สนใจลงทุนธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย
นายอนุทิน ขอบคุณ Google ที่มีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นลงทุนในประเทศไทย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคนไทย เพื่อให้การลงทุนด้านดิจิทัลและ AI เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ผลกระทบเชิงประจักษ์และขั้นตอนต่อไป
ในด้านความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร รัฐบาลพร้อมส่งเสริมโครงการ AI for All Thais ร่วมกับ Google เพื่อพัฒนาทักษะ AI ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงคนในชุมชน เกษตรกร พนักงาน นักเรียน และนักศึกษา รวมถึงบุคลากรด้านการแพทย์และการศึกษา เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างทั่วถึง
การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและระดับวิชาชีพ โดยเน้นให้ประชาชนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ AI สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและชุมชน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับกำลังคนของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโลก
ภาพรวมของการประชุมครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความชัดเจนในทิศทางนโยบายรัฐบาลที่ต้องการดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ผ่านการอำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีและกรอบกฎหมายที่โปร่งใส ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
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