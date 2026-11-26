Google รายงานภัยคุกคามไซเบอร์ด้วย AI ขยายตัว 3 เท่า เตรียมมาตรการรับมือปี 2025
Google Cloud รายงานช่องโหว่ไซเบอร์เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจาก 6 ปีก่อน ขณะที่ AI ช่วยผู้โจมตีเจาะระบบได้ใน 1.6 วัน เผยแนวทาง Agentic Security สำหรับภาครัฐ
Chester Chua หัวหน้าฝ่ายนโยบาย AI และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Google Cloud ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงไซเบอร์ล่าสุด โดยชี้ให้เห็นว่าช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกว่า 3 เท่า ภายในระยะเวลา 6 ปี และคาดว่าจะต่อเนื่องมาถึงปี 2025 ซึ่งสถานการณ์นี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภูมิทัศน์ภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่างรุนแรง
อัตราการเจาะระบบลดลงเหลือ 1.6 วัน
Steve Ledzian ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ด้านความปลอดภัยของ Google Cloud และ Mandiant ประจำภูมิภาคญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิก ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้โจมตีใช้ในการเจาะช่องโหว่ได้ลดลงอย่างมากจากเดิมที่ราว 1.3 ปี ลดเหลือเพียง 1.6 วันเท่านั้น ซึ่งความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ มาจากความสามารถของ AI ในการช่วยเร่งกระบวนการค้นพบและแสวงหาจุดอ่อนของระบบเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ายุคก่อนหน้าหลายเท่าตัวAlso readGen Z แหกขนบการออม ถือคริปโทฯ แซงกองทุนเกษียณอายุ หวังรวยข้ามรุ่นสู้เงินเฟ้อ
ตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นของจำนวนช่องโหว่并不意味着ว่าคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวมแย่ลง แต่เป็นผลมาจากการที่ AI สามารถขุดพบช่องโหว่ที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าที่เครื่องมือแบบกฎตายตัว (Rule-based) เคยหาเจอได้ในอดีต บางช่องโหว่อาจฝังอยู่ในโค้ดมาเป็นเวลานานนับสิบปีโดยที่ไม่มีใครเคยรู้ existence ของมันมาก่อน จนกระทั่งเทคโนโลยีใหม่สามารถตรวจพบได้
ช่องโหว่ PHP2Shell และพลังของ AI
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของปรากฏการณ์นี้คือกรณีของ PHP2Shell ซึ่งเป็นช่องโหว่ร้ายแรงในแกนหลักของภาษา PHP ที่ถูกเปิดเผยโดย Wiz Research บริษัทในเครือ Alphabet เมื่อเดือนตุลาคม 2569 โดยช่องโหว่นี้มีอายุยาวนานกว่า 10 ปี และส่งผลกระทบต่อซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนเว็บไซต์ประมาณ 70% ของโลก นักวิจัยสามารถค้นพบปัญหานี้ได้ด้วยการใช้โมเดล AI ช่วยในการวิเคราะห์โค้ด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของฝ่ายป้องกันเท่านั้น
รายงาน AI Threat Tracker ของ GTIG พบแนวโน้มว่าตั้งแต่ต้นปี 2025 เป็นต้นมา มีการใช้ AI มาเป็นอาวุธทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น มัลแวร์ที่สามารถเรียกใช้ Large Language Model (LLM) ระหว่างปฏิบัติการโจมตี หรือการใช้ Agentic Offensive Framework ที่สามารถทำงานอัตโนมัติในวงจรการโจมตีส่วนใหญ่ และร้อยเรียงเส้นทางการโจมตีที่ซับซ้อนเข้าด้วยกันได้อย่างเป็นระบบ
ผลกระทบทางการเงินและ LLMjacking
ความเสียหายจากภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำให้ระบบล่มเท่านั้น แต่รายงานของ Google ระบุถึงรูปแบบอาชญากรรมใหม่เรียกว่า LLMjacking ซึ่งอาชญากรจะนำบัญชีที่ขโมยมาเพื่อเข้าถึงเครื่องมือ AI ขององค์กร แล้วนำสิทธิ์การใช้งานไปขายต่อในตลาดมืด ทำให้เจ้าของบัญชีต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้อนุมัติ โดยในบางกรณีค่าใช้จ่ายเหล่านั้นอาจสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.3 ล้านบาท ต่อวัน ซึ่งนับเป็นมูลค่าความเสียหายที่รุนแรงมาก
นอกจากนี้ AI ยังช่วยลดกำแพงทักษะให้มิจฉาชีพที่ไม่มีพื้นฐานเทคนิคสูงสามารถสร้างกลโกงบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างลื่นไหลและรวดเร็วในเวลาอันสั้น ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยที่อาจตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยวิธีการเหล่านี้
แผนปฏิบัติการ Agentic Security สำหรับรัฐ
Google ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้าน Agentic Security เมื่อเดือนที่แล้ว โดยเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ 4 แนวทางหลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างรัฐ เอกชน และประเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงที และการอัปเกรดระบบ Legacy ของบริการภาครัฐที่อาจมีความเสี่ยงสูง
แนวทางที่สามคือการทำงานร่วมกับผู้นำด้านความปลอดภัยในภาคส่วนสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมรับช่องโหว่ที่จะถูกค้นพบมากขึ้นในอนาคต ส่วนแนวทางสุดท้ายคือการบรรจุหลัก Secure by Design ไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่รัฐบาลจัดหาเข้ามาจะมีมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
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