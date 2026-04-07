Google AI Edge Eloquent: แอป AI แปลงเสียงเป็นข้อความแบบออฟไลน์ พร้อมฟีเจอร์ครบครัน

Google เปิดตัว Google AI Edge Eloquent แอปพลิเคชัน AI ที่ถอดเสียงพูดเป็นข้อความแบบออฟไลน์ได้ทันที พร้อมฟีเจอร์กรองคำที่ไม่จำเป็น สรุปเนื้อหา และปรับแต่งรูปแบบข้อความได้อย่างอิสระ รองรับทั้ง iOS และ Android เร็วๆ นี้
Google เปิดตัว Google AI Edge Eloquent แอปพลิเคชัน AI สุดล้ำที่ปฏิวัติการถอดเสียงพูดให้เป็นข้อความ ด้วยความสามารถในการประมวลผลแบบออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการ แปลงเสียงเป็นข้อความ ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก แอปพลิเคชันนี้ใช้ เทคโนโลยี AI อันล้ำสมัยจากโมเดล Gemma ของ Google ทำให้สามารถถอดเสียงพูดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงสดหรือการนำเข้าไฟล์เสียงที่มีอยู่เดิม
ระบบจะทำการแปลงเสียงให้เป็นข้อความในทันที พร้อมทั้งกรองคำที่ไม่จำเป็น คำซ้ำซ้อน และคำพูดเติมต่างๆ ออกไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ข้อความที่กระชับ ชัดเจน และอ่านง่าย\จุดเด่นของ Google AI Edge Eloquent คือความสามารถในการปรับแต่งและจัดการข้อความได้อย่างหลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ปรับรูปแบบภาษา และแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดระเบียบและปรับปรุงเนื้อหาด้วยเทคโนโลยี Gemini ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและสร้างสรรค์ข้อความให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คำศัพท์เฉพาะ และชื่อบุคคลต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีการบันทึกประวัติการใช้งานทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปตรวจสอบและแก้ไขข้อความที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีสถิติการใช้งานที่ช่วยให้ผู้ใช้งานติดตามพัฒนาการด้านการพูดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำนวนคำที่พูด ความเร็วในการพูด และจำนวนครั้งที่พูดคำต่างๆ\Google AI Edge Eloquent พร้อมให้ดาวน์โหลดและใช้งานแล้วบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยผู้ใช้งานสามารถสัมผัสประสบการณ์การถอดเสียงพูดที่เป็นเลิศได้ทันที สำหรับผู้ใช้งาน Android เตรียมพบกับการเปิดตัวในเร็วๆ นี้ ซึ่ง Google มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยให้การสื่อสารและสร้างสรรค์เนื้อหาง่ายขึ้นกว่าที่เคย แอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักเขียน หรือผู้ที่ต้องการบันทึกการประชุมและสัมมนาเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยเทคโนโลยี AI Edge Eloquent การแปลงเสียงเป็นข้อความไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไ
Google AI Edge Eloquent แปลงเสียงเป็นข้อความ AI ออฟไลน์ Gemma
