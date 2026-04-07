Google AI Edge Eloquent: แอป AI แปลงเสียงเป็นข้อความแบบออฟไลน์ พร้อมฟีเจอร์ครบครัน
📆7/4/2569 18:26:00
📰PostToday
Google เปิดตัว Google AI Edge Eloquent แอปพลิเคชัน AI ที่ถอดเสียงพูดเป็นข้อความแบบออฟไลน์ได้ทันที พร้อมฟีเจอร์กรองคำที่ไม่จำเป็น สรุปเนื้อหา และปรับแต่งรูปแบบข้อความได้อย่างอิสระ รองรับทั้ง iOS และ Android เร็วๆ นี้

Google เปิดตัว Google AI Edge Eloquent แอปพลิเคชัน AI สุดล้ำที่ปฏิวัติการถอดเสียงพูดให้เป็นข้อความ ด้วยความสามารถในการประมวลผลแบบออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการ แปลงเสียงเป็นข้อความ ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก แอปพลิเคชันนี้ใช้ เทคโนโลยี AI อันล้ำสมัยจากโมเดล Gemma ของ Google ทำให้สามารถถอดเสียงพูดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงสดหรือการนำเข้าไฟล์เสียงที่มีอยู่เดิม

ระบบจะทำการแปลงเสียงให้เป็นข้อความในทันที พร้อมทั้งกรองคำที่ไม่จำเป็น คำซ้ำซ้อน และคำพูดเติมต่างๆ ออกไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ข้อความที่กระชับ ชัดเจน และอ่านง่าย\จุดเด่นของ Google AI Edge Eloquent คือความสามารถในการปรับแต่งและจัดการข้อความได้อย่างหลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ปรับรูปแบบภาษา และแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การจัดระเบียบและปรับปรุงเนื้อหาด้วยเทคโนโลยี Gemini ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและสร้างสรรค์ข้อความให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คำศัพท์เฉพาะ และชื่อบุคคลต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีการบันทึกประวัติการใช้งานทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปตรวจสอบและแก้ไขข้อความที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีสถิติการใช้งานที่ช่วยให้ผู้ใช้งานติดตามพัฒนาการด้านการพูดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำนวนคำที่พูด ความเร็วในการพูด และจำนวนครั้งที่พูดคำต่างๆ\Google AI Edge Eloquent พร้อมให้ดาวน์โหลดและใช้งานแล้วบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยผู้ใช้งานสามารถสัมผัสประสบการณ์การถอดเสียงพูดที่เป็นเลิศได้ทันที สำหรับผู้ใช้งาน Android เตรียมพบกับการเปิดตัวในเร็วๆ นี้ ซึ่ง Google มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยให้การสื่อสารและสร้างสรรค์เนื้อหาง่ายขึ้นกว่าที่เคย แอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักเขียน หรือผู้ที่ต้องการบันทึกการประชุมและสัมมนาเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยเทคโนโลยี AI Edge Eloquent การแปลงเสียงเป็นข้อความไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไ

