Google เปิดตัว Gemma 4: โมเดล AI โอเพนซอร์สใหม่ รองรับ Agentic AI และ 140 ภาษา

📆7/4/2569 15:59:00
Google เผยโฉม Gemma 4 โมเดล AI ล่าสุด ที่มาพร้อมความสามารถในการให้เหตุผลขั้นสูง, รองรับ Agentic AI, บริบทสูงสุด 256,000 โทเคน และรองรับ 140 ภาษาทั่วโลก เป็นโมเดลโอเพนซอร์สที่โดดเด่นและพร้อมให้ใช้งานแล้ววันนี้

Google ได้เปิดตัว Gemma 4 โมเดล AI ล่าสุด ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดล โอเพนซอร์ส ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม ด้วยความสามารถในการให้เหตุผลขั้นสูงและการทำงานแบบ Agentic AI โมเดลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมถึงการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ และเสียง นอกจากนี้ Gemma 4 ยังมีความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์บนอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่ GPU ขนาดใหญ่ในศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงสมาร์ทโฟน Android ทั่วไป ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานโมเดลได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย Gemma 4

มาพร้อมกับบริบทความยาวสูงสุดถึง 256,000 โทเคน ซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังรองรับการใช้งานในภาษาต่างๆ กว่า 140 ภาษา รวมถึงภาษาไทย ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเข้าถึงและใช้งานโมเดลได้อย่างกว้างขวาง\จุดเด่นของ Gemma 4 อยู่ที่ความสามารถในการให้เหตุผลขั้นสูงและการทำงานแบบ Agentic AI ซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต้องใช้ตรรกะและการตัดสินใจหลายขั้นตอน โมเดลนี้สามารถสร้างตัวแทนในการจัดการงานต่างๆ และเชื่อมต่อกับเครื่องมือและ API ภายนอกได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ Gemma 4 ยังมีความโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพในการเขียนโค้ด การรองรับคำสั่งเสียง และความเสถียรในการทำงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้งานทั่วไป Gemma 4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน ด้วยการรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายประเภท และการรองรับภาษาที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำโมเดลไปประยุกต์ใช้ในโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ\การเปิดตัว Gemma 4 ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา AI แบบโอเพนซอร์ส Google มุ่งมั่นที่จะทำให้เทคโนโลยี AI สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเปิดกว้างสำหรับทุกคน ด้วยความสามารถที่หลากหลายและประสิทธิภาพที่โดดเด่น Gemma 4 จะช่วยผลักดันการพัฒนา AI ไปข้างหน้า และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและทดลองใช้ Gemma 4 ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางโอเพนซอร์สทั่วไป โดยสามารถนำโมเดลไปปรับใช้ในโครงการส่วนตัวหรือโครงการเชิงพาณิชย์ได้อย่างอิสระ การเปิดตัวนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Google ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี AI ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมการพัฒนา AI ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้ทุกค

