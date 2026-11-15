Golden Goose รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ขยายตัว 16% ตามกลยุทธ์ Direct-to-Consumer
แบรนด์แฟชั่นอิตาลี Golden Goose เผยรายได้สุทธิ 583.3 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 16% จากปีที่ผ่านมา โดยช่องทาง Direct-to-Consumer ขยายตัว 21% ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง
แบรนด์แฟชั่น ระดับไฮเอนด์สัญชาติอิตาลีอย่าง Golden Goose ได้ออกมาเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างละเอียด สำหรับช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีนี้ ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ในกระแสตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากตัวเลขยอดขายรวมที่พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 16% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้กลุ่มนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจับตามองทิศทางของบริษัทอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ตัวเลขรายได้สุทธิของ Golden Goose ในระยะ 9 เดือนแรกอยู่ที่ระดับ 583.3 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นมูลค่าทางการเงินที่ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง โดยเมื่อเจาะลึกไปยังผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ของปีล่าสุดโดยเฉพาะ พบว่ามีการทำยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 17% มีมูลค่าสูงถึง 203 ล้านยูโร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงขับเคลื่อนของแบรนด์ไม่เพียงแต่ทรงตัว แต่ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเร่งขึ้นในช่วงท้ายของไตรมาสAlso readBillboard จะนำข้อมูลจาก YouTube มานับคะแนนจัดชาร์ตเพลงอีกครั้ง
กลยุทธ์ Direct-to-Consumer ขับเคลื่อนรายได้หลัก
หัวใจสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ Golden Goose ออกมาดีเกินคาด มาจากการทุ่มเททรัพยากรและการจัดการกลยุทธ์แบบ Direct-to-Consumer หรือการขายตรงสู่ผู้บริโภค ซึ่งกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแท้จริง โดยรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้นถึง 21% สูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 479.9 ล้านยูโร ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 82% ของยอดขายสินค้าทั้งหมดตลอดช่วง 9 เดือนแรกของปี สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการลดช่องว่างระหว่างการผลิตและการบริโภค เพื่อรักษาอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจไว้กับแบรนด์ให้มากที่สุด
การเติบโตที่โดดเด่นของช่องทาง Direct-to-Consumer นี้ เป็นผลพวงโดยตรงมาจากการขยายตัวอย่างมั่นคงของยอดขายทางหน้าร้าน physical stores รวมถึงช่องทางการค้าปลีกออนไลน์ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงระบบและประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เครือข่ายร้านค้าปลีกของ Golden Goose ในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 236 สาขาทั่วโลก โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังได้ดำเนินการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 10 สาขา ในหลากหลายพื้นที่สำคัญของโลก เพื่อขยายจุดขายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและยุโรป ตะวันออกกลาง
แม้ว่าช่องทางหน้าร้านและออนไลน์จะเติบโตได้ดี แต่ในส่วนของการขายส่งหรือ Wholesaling ก็เริ่มกลับมาอยู่ในทิศทางบวกเช่นกัน โดยในไตรมาสที่ 3 มีการบันทึกยอดขายที่เพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากที่อาจเคยเผชิญกับอุปสรรคในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีความหลากหลายและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ในมิติของภูมิภาคที่มีการทำยอดขาย Golden Goose รายงานว่ารายได้มีการเติบโตขึ้นในทุกภูมิภาคอย่างสอดคล้อง โดยยอดขายจากทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 18% ส่วนภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หรือกลุ่ม EMEA มีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 17% และสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แม้จะเป็นตลาดที่มีความแข่งขันสูงแต่ก็สามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้ 14% ซึ่งแสดงถึงฐานลูกค้าที่มั่นคงและขยายตัวได้ในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
อัตรากำไรขั้นต้น 446.2 ล้านยูโร จากกลยุทธ์ราคา
ด้านประสิทธิภาพทางการเงินที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ Golden Goose นั้น แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและน่าประทับใจ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) อยู่ที่จำนวน 446.2 ล้านยูโร ซึ่งถือว่าสูงขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนสินค้าและกลยุทธ์การจัดตั้งราคา (Pricing Strategy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาความพรีเมียมของแบรนด์ไว้ได้的同时ยังสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้น
สำหรับแผนการในอนาคต Golden Goose มุ่งเน้นการยกระดับการประสานธุรกิจค้าปลีกของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ผ่านการมีส่วนร่วมกับแวดวงกีฬาในระดับสากล และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ซึ่งการขยายสาขาใน Locations อย่างกัวลาลัมเปอร์ เอเธนส์ และอิสตันบูล นั้น เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวในการปักหมุดตลาดสำคัญในเอเชียและยุโรป เพื่อรองรับการเติบโตของแบรนด์ในยุคต่อไป
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