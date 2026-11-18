Glamping Festival 2026 หัวหิน เปิดฉากยิ่งใหญ่ ดึง 10,000 คนชมนิทรรศการดนตรี
เทศกาล Glamping Festival 2026 ที่หัวหิน จัดโดยกลุ่มบริษัทพราว และช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน ตลอดสองวัน กับศิลปินชื่อดังเต็มรูปแบบ
เทศกาล Glamping Festival 2026 จัดโดย กลุ่มบริษัทพราว ร่วมกับพันธมิตรอย่าง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จบลงอย่างประทับใจด้วยผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงานสองวัน ณ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานนี้เป็นการผสมผสานดนตรีและไลฟ์สไตล์ในพื้นที่กลางแจ้ง ภายใต้การสนับสนุนของพันธมิตรสำคัญอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน
กลไกการจัดงาน Destination Festival แบบใหม่
การจัดงานในปีนี้เป็นการยกระดับสู่รูปแบบ Destination Festival เป็นปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นให้เมืองหัวหินเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี กลไกหลักคือการดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน ให้เดินทางเข้ามาพักผ่อนและสัมผัสประสบการณ์ดนตรีที่หลากหลายในพื้นที่ GlampingAlso readสำรวจ ‘Bonifacio Global City’ ย่านเศรษฐกิจระดับท็อปใน 'ฟิลิปปินส์'
กิจกรรมภายในงานออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมดุลระหว่างความสนุกและความผ่อนคลาย (Chill) โดยจัดให้มีโซนอาหาร เครื่องดื่ม และพื้นที่สำหรับให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นในหัวหินเข้ามาจำหน่ายสินค้า ซึ่งช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
รายชื่อศิลปินและการแบ่งขั้วการแสดง
การดำเนินงานด้านรายการศิลปินแบ่งออกเป็นสองวันสำคัญ โดยมีกลุ่ม OAT, POP, ART, POLYCAT, KONG HUAYRAI, LITTLE JOHN, ZEAL, YOUNGOHM และ LOMOSONIC เป็นหัวหอกในวันแรก เพื่อเปิดฤดูกาลด้วยสไตล์ที่หลากหลาย
สำหรับในวันที่สอง การจัดการแสดงมุ่งเน้นความบันเทิงต่อเนื่องด้วยกลุ่ม FELLOW FELLOW, ETC., DA ENDORPHINE, URBOYTJ, BURIN, JAH NONGPHANEE และ JSPKK ซึ่งครอบคลุมแนวเพลงทั้งป๊อป ร็อก อินดี้ และฮิปฮอป พร้อมระบบโปรดักชันแสง สี เสียง ที่ยกระดับมาตรฐานความบันเทิงของงาน
บทบาทพันธมิตรและกลยุทธ์ตลาด
พันธมิตรหลักอย่างช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ และบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนการตลาดผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ขณะที่พันธมิตรด้านการเงินอย่างธนาคารออมสิน และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้
นอกจากนี้ยังมีแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลกอย่าง Ballantine's SUNSHINE และ Jameson เข้าร่วมสร้างสีสันให้กับงาน ซึ่งกลยุทธ์การจับมือกันของภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานรัฐ แสดงถึงความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
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