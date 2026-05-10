Updates on global economy news from around the world, including key indicators like GDP, CPI, and stock prices.
2569 05-12 12 น. ดัชนีราคาผู้ผลิต ( PPI ) จีน 06.30 น. , การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมีนาคม 06.50 น. , ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงาน Summary of Opinions 08.30 น.
, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเมษายนจาก NAB, ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤษภาคมจาก ZEWสหรัฐฯ, ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนเมษายนจากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐฯ (NFIB), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเมษายนญี่ปุ่น 06.50 น. , ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมีนาคมอียู 16.00 น.
, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2569 (ประมาณการครั้งที่ 2) 21.30 น. , สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA). 13.00 น. , ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2569 (ประมาณการเบื้องต้น), ยอดค้าปลีกเดือนเมษายนอังกฤษ 19.30 น.
, ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพฤษภาคมจากเฟदนิวยอร์ก 19.30 น
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