Gen Z นำเทรนด์! Fandango เผยผลสำรวจ วัยรุ่นเข้าโรงหนังมากที่สุด สวนกระแสดูสตรีมมิ่ง

Fandango เผยผลสำรวจล่าสุด ชี้ Gen Z ครองแชมป์นักดูหนังในโรงภาพยนตร์มากที่สุด สวนทางกระแสสตรีมมิ่ง พบ Gen Y ก็ยังนิยมดูหนังในโรงไม่แพ้กัน
ใครว่าปี 2026 จะไม่มีคน ดูหนัง ในโรงภาพยนต์แล้ว? ผลสำรวจล่าสุดจาก Fandango ผู้ให้บริการจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z คือกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยการ ดูหนัง ในโรงภาพยนต์มากที่สุดในปัจจุบัน สวนทางกับกระแสข่าวลือที่ว่าคนรุ่นใหม่จะหันไปเสพสื่อบันเทิงผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผลสำรวจครั้งนี้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคกว่า 7,000 คน โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามมากถึง 5,091 คนที่ระบุว่าได้เข้าไปชมภาพยนตร์ใน โรงภาพยนตร์ อย่างน้อย 1 เรื่องในช่วง 12
เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้บ่งชี้ว่ากลุ่ม Gen Z มีสัดส่วนผู้ที่เลือกชมภาพยนตร์ในโรงสูงถึง 87% โดยเฉลี่ยแล้วพวกเขาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ประมาณ 7 เรื่องต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการชมภาพยนตร์ในโรงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน\เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers ที่มีสัดส่วนการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ต่อปีค่อนข้างน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด Gen X มีสัดส่วนอยู่ที่ 70% โดยเฉลี่ยชมภาพยนตร์ 6.1 เรื่องต่อปี ส่วน Baby Boomers มีสัดส่วนอยู่ที่ 58% โดยเฉลี่ยชมภาพยนตร์ 5.7 เรื่องต่อปี ความแตกต่างนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเสพสื่อและความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ส่วนตัว นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า แม้ว่าจำนวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประมาณ 20% แต่ตัวเลขดังกล่าวก็มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อว่าสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนผู้ชมยังไม่กลับมาในระดับปกติคือ การขาดแคลนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากสตูดิโอใหญ่ๆ ที่มากพอจะดึงดูดผู้ชมให้กลับมาชมภาพยนตร์ในโรงบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของ Fandango ถือเป็นสัญญาณที่ดีและแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป\การที่ Gen Z ยังคงให้ความสำคัญกับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นั้นอาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัย Gen Y (Millennials) มองว่าการไปโรงภาพยนตร์เหมือน ‘การหลบหนีจากความจำเจ ความวุ่นวายและความเครียดในชีวิตประจำวัน’ ในขณะที่ Gen Z อาจมองว่าการชมภาพยนตร์ในโรงเป็นประสบการณ์ทางสังคมที่ช่วยให้พวกเขาได้เชื่อมต่อกับเพื่อนฝูงและผู้คนอื่นๆ นอกจากนี้ โรงภาพยนตร์ยังมอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือกว่าการดูภาพยนตร์บนอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น หน้าจอขนาดใหญ่ ระบบเสียงคุณภาพสูง และบรรยากาศที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์ ข้อมูลจากผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า Gen Y (Millennials) มีสัดส่วนผู้ที่ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สูงถึง 82% โดยเฉลี่ยชมภาพยนตร์ 7 เรื่องต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับ Gen Z สิ่งนี้บ่งชี้ว่าคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีตัวเลือกในการเสพสื่อบันเทิงอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นก็ตา
Gen Z โรงภาพยนตร์ Fandango ดูหนัง สตรีมมิ่ง Millennials Gen X Baby Boomers
United States Latest News, United States Headlines
