Gen Z กับการใช้ AI: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มาพร้อมความกังวลและการปรับตัวในโลกการทำงาน

เจาะลึกพฤติกรรมการใช้ AI ของคนรุ่น Gen Z ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ พร้อมวิเคราะห์ความกังวลเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ และแนวทางการปรับตัวในองค์กรเพื่อให้ AI เป็นเครื่องมืออัปสกิลแทนการทดแทนมนุษย์
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของชีวิตประจำวัน มีความเชื่อและภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z อาจจะมีความผูกพันกับเทคโนโลยีในระดับที่ลึกซึ้งถึงขั้นใช้เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ หรือใช้เป็นที่พึ่งทางใจในรูปแบบของเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งแฟนทิพย์ที่คอยดูแลเอาใจใส่ในทุกเช้า แต่ความจริงที่ปรากฏจากรายงานการสำรวจฉบับล่าสุดของ Harvard Business Review ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Gallup และ Walton Family Foundation โดยได้เจาะลึกความคิดเห็นของคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันจำนวนเกือบ 2,500 คน กลับเผยให้เห็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดยผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่น Gen Z กับเอไอนั้นไม่ได้มีความโรแมนติกหรือเป็นเรื่องของแฟนตาซีตามที่หลายคนคาดการณ์ไว้ แต่กลับเป็นความสัมพันธ์ที่เน้นการใช้งานจริงเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ซึ่งความสัมพันธ์นี้มีความซับซ้อนและมีมิติที่น่าสนใจมากกว่าที่เห็นจากภายนอก เมื่อพิจารณาถึงสถิติการใช้งานจะพบว่าคนรุ่น Gen Z มองเอไอเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอย่างชัดเจน โดยในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้ใช้งานกลุ่ม Gen Z ถึงร้อยละ 74 ที่เลือกใช้เอไอแชทบอตเป็นประจำ และที่น่าตกใจคือร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบสอบถามสารภาพว่าพวกเขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากการพิมพ์ค้นหาบนกูเกิลมาเป็นการใช้เอไอแทน เนื่องจากต้องการคำตอบที่ถูกสรุปและประมวลผลมาให้แล้วอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้งานอีกร้อยละ 52 ที่นำเอไอมาช่วยในการสะสางภาระงานที่คั่งค้าง และร้อยละ 46 ใช้เป็นผู้ช่วยในการร่างบทความหรือเขียนอีเมลเพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ในขณะที่ด้านความสัมพันธ์ทางอารมณ์กลับมีตัวเลขที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง โดยมีเพียงร้อยละ 32 เท่านั้นที่เคยปรึกษาเอไอในเรื่องความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิต และมีเพียงร้อยละ 23 ที่คุยกับบอตในฐานะเพื่อน ส่วนกลุ่มที่ใช้เอไอในฐานะคนรักหรือแฟนนั้นมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเอไอสำหรับคนรุ่นนี้คือผู้ช่วยส่วนตัวที่ทรงพลังมากกว่าจะเป็นเพื่อนคู่คิดทางใจ ประเด็นที่น่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมการทำงานในยุคปัจจุบันคือ ความขัดแย้งระหว่างกฎระเบียบขององค์กรกับพฤติกรรมการใช้งานจริง โดยรายงานระบุว่ากฎข้อห้ามของออฟฟิศไม่สามารถหยุดยั้งความอยากรู้อยากลองและการแสวงหาประสิทธิภาพของคนรุ่น Gen Z ได้ ซึ่งพบว่าพนักงานถึง 1 ใน 6 หรือประมาณร้อยละ 16 ยอมรับว่ายังคงแอบใช้เอไอในการทำงานอย่างลับๆ แม้ว่าหัวหน้างานหรือบริษัทจะมีคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดก็ตาม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสั่งแบนเทคโนโลยีไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะนอกจากจะไม่สามารถยับยั้งการใช้งานได้จริงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการแอบใช้งานแบบหลบซ่อน ซึ่งส่งผลเสียต่อความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพนักงานและองค์กรในระยะยาว และอาจทำให้บริษัทพลาดโอกาสในการกำหนดมาตรฐานการใช้เอไออย่างปลอดภัยและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความสะดวกสบายที่ได้รับ คนรุ่น Gen Z จำนวนมากกลับมีความวิตกกังวลลึกๆ ว่าการพึ่งพาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ โดยพวกเขากังวลว่าอาจทำให้มนุษย์กลายเป็นคนขี้เกียจ ลดทอนทักษะการคิดวิเคราะห์ และทำให้ความฉลาดโดยรวมลดลงเนื่องจากไม่ต้องใช้ความพยายามในการหาคำตอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทักษะ ซึ่งความกังวลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเอง เพราะผลการทดลองจากสถาบันระดับโลกอย่าง MIT Media Lab และ Wharton School ได้ยืนยันว่าความเสี่ยงในการลดทอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการอ่อนแอลงของทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นมีอยู่จริง หากมีการใช้งานในลักษณะที่ให้เอไอคิดแทนทั้งหมดโดยไม่มีการตรวจสอบ แต่ในอีกมุมหนึ่ง รายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นถึงแง่บวกของการใช้เอไออย่างสร้างสรรค์ โดยคนรุ่น Gen Z หลายคนได้แชร์วิธีการใช้งานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การใช้เอไอช่วยย่อยปัญหาที่มีความซับซ้อนและน่าปวดหัวให้กลายเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถลงมือทำได้จริง การใช้เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ตนเองอาจคิดไม่ถึง หรือการมอบหมายงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากให้เอไอจัดการ เพื่อที่ตนเองจะได้ใช้เวลาและพลังสมองไปโฟกัสกับงานที่มีคุณค่า มีความหมาย และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงมากกว่า นอกจากนี้ยังมีผลการทดลองที่ระบุว่า ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการเขียนโดยมีเอไอคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำ กลับมีพัฒนาการทางทักษะที่ดีกว่าผู้ที่ฝึกฝนเพียงลำพัง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าหากเราใช้อย่างถูกวิธี เอไอจะไม่ใช่สิ่งที่มาแย่งงาน แต่จะเป็นเครื่องมือในการอัปสกิลที่ทำให้มนุษย์เก่งขึ้นและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรและผู้บริหารในยุคนี้ คือการเปลี่ยนจากการสั่งห้ามเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมหรือเวิร์กชอปให้พนักงานได้ทดลองใช้งานเอไออย่างหลากหลาย เพื่อลดความตื่นตระหนกและความวิตกกังวล โดยควรเน้นย้ำให้เห็นว่าเอไอถูกนำมาเพื่อเสริมศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อมาแทนที่ การแสดงให้พนักงานเห็นว่าเอไอสามารถช่วยลบล้างงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากออกไปได้ จะช่วยให้พนักงานมีเวลาเหลือในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีเวลาในการปรึกษาหารือร่วมกับเพื่อนร่วมงานในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ได้อย่างลงตัวที่สุดในโลกการทำงานแห่งอนาค.
