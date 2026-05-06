Gen Z ก้าวเข้าสู่ตลาดลงทุนเร็วกว่าคนรุ่นก่อน เน้น ETF และการลงทุนแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

คนรุ่นใหม่หรือ Gen Z กำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยกว่าคนรุ่นก่อน และเน้นการลงทุนในกองทุนดัชนี (ETF) และการลงทุนแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนักลงทุน
ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคม คนรุ่นใหม่หรือ Gen Z กำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายงานจาก World Economic Forum เผยว่า เกือบ 30% ของ Gen Z เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยกว่าคนรุ่นก่อนอย่างมิลเลนเนียลและ Baby Boomer ซึ่งมีเพียง 15% และ 9% ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากบริบทโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ทั้งเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง โอกาสการจ้างงานที่ลดลง และระบบสวัสดิการที่ถดถอย ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตเอง โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนดัชนี (ETF) ในบัญชีเกษียณ ซึ่งมีถึง 75% ของ Gen Z เลือกลงทุนในรูปแบบนี้ เทียบกับ Baby Boomer ที่อยู่ที่ราว 60% ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการลงทุนแบบเน้นระยะยาวและต้นทุนต่ำที่กำลังเติบโตในหมู่คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนักลงทุนรุ่นใหม่ โดย Gen Z จำนวนมากใช้ AI ในการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน สรุปงบการเงิน และช่วยตัดสินใจลงทุนแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การลงทุนในยุคปัจจุบันมีลักษณะเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะมีวินัยทางการเงินมากขึ้นและนิยมลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงใน ETF และสินทรัพย์ระยะยาว แต่ก็ยังมีบางส่วนที่หันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น คริปโตเคอร์เรนซี หรือการเทรดรายวัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การลงทุนลักษณะนี้มีโอกาสขาดทุนสูง และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จิตวิทยาการลงทุนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดความสำเร็จของนักลงทุน โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลและข่าวสารไหลเวียนอย่างรวดเร็ว ทำให้นักลงทุนต้องมีวินัยและความสามารถในการควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความตื่นตระหนกหรือความโลภ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าเป็นกุญแจสำคัญในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระยะยา
