Gen Z อาเซียนเปลี่ยน Google Search เป็น 'เพื่อน' ช่วยคิด ใช้ AI กรองความจริง ขับเคลื่อนเทรนด์

คนรุ่น Gen Z ในอาเซียนยังคงใช้ Google Search เป็นหลัก แต่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการค้นหาที่ซับซ้อนขึ้น ใช้ AI ช่วยกรองข้อมูลและขับเคลื่อนเทรนด์ฮิต โดย Google Search กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจและเรียนรู้
คนรุ่น Gen Z ในภูมิภาคอาเซียนยังคงให้ความไว้วางใจ Google Search เป็นเครื่องมือหลักในการค้นหาข้อมูล แต่สิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมการใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่เน้นการค้นหาข้อมูลแบบตรงไปตรงมา กลายเป็นการค้นหาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการใช้คำค้นหาที่ยาวและเป็นธรรมชาติ คล้ายกับการสนทนาจริง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดและตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์คำค้นหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ Google Search ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการ 'กรองความจริง' หรือ Vetting layer เพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลรีวิว และเปรียบเทียบความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ คนรุ่น Gen Z ไม่หลงเชื่อกระแสไวรัลหรือโฆษณาที่ปรากฏบนโลกออนไลน์อย่างง่ายดาย แต่จะใช้ Google Search เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้นก่อนเสมอ พฤติกรรมนี้เป็นผลมาจากค่านิยมหลักของคนรุ่น Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับความสมจริง ความฉลาดเลือก และความจริงจังในการใช้ชีวิต ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Google Search ได้ก้าวไปอีกขั้น กลายเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าใจคำถามที่ซับซ้อนและให้คำตอบที่สรุปมาอย่างละเอียดเฉพาะบุคคลได้เสมือนมี 'เพื่อน' คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น ระบบสามารถจำลองภาพ 3 มิติของกระบวนการทำงาน RNA หรือให้คำแนะนำในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และเรขาคณิตได้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อมูลได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Google ยังได้เพิ่มลูกเล่นพิเศษ เช่น Easter eggs เพื่อเอาใจแฟนคลับของศิลปินและวงดนตรีต่าง ๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างความผูกพันกับผู้ใช้งาน ข้อมูลจากสถิติแสดงให้เห็นว่าคนรุ่น Gen Z ในภูมิภาคอาเซียนใช้ Google Search ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย โดยวัยรุ่นฟิลิปปินส์ถึง 89% ใช้ Google ในชีวิตประจำวันทุกวัน ขณะที่ 82% ของคนรุ่นใหม่ในไทยใช้ Google ในการประกอบการช้อปปิ้งออนไลน์ พฤติกรรมการใช้งาน Google Search ของคนรุ่น Gen Z ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การค้นหาข้อมูลทั่วไป แต่ยังขยายขอบเขตไปสู่โลกของแฟนด้อมและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Google ในการขับเคลื่อนเทรนด์และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน AI ใน Google Search ยังสามารถทำหน้าที่เสมือน 'ติวเตอร์ส่วนตัว' ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น กรณีของ 'ดีแลน' เด็กอายุ 14 ปีที่ใช้ AI Mode เพื่อช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์และเรขาคณิต ระบบไม่ได้แค่บอกคำตอบ แต่สามารถใช้ภาพจำลองและอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างเป็นมิตร ทำให้เด็ก ๆ กล้าที่จะถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้สึกกดดัน ซึ่งนี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนในภูมิภาคที่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดของจำนวนครูผู้สอนต่อนักเรียน การเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ จะช่วยให้คนรุ่น Gen Z ในภูมิภาคอาเซียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญกับความท้าทายในอนาค
Gen Z Google Search AI อาเซียน พฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยีการค้นหา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Binance เผยกว่า 45% ของกิจกรรมในตลาดคริปโตตอนนี้ถูกขับเคลื่อนโดย AIสรุปข่าว รายงานล่าสุดจาก Binance AI Pro พบว่า กิจกรรมบนแพลตฟอร์มกว่า 45.7% ถูกสั่งการโดยระบบอัตโนมัติ และ Agentic AI แทนการกดคำสั่งด้วยมือจากมนุษย์ AI
Read more »
ไม่ใช่แค่หาข้อมูล ถอดรหัสทำไม AI ถึงกลายเป็น “ไอเทมลับ” รันไลฟ์สไตล์วัยรุ่น Gen Zไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th
Read more »
TPU 8 ชิปใหม่จาก Google เทรน AI เร็วขึ้น 3 เท่า คุ้มทุนกว่าเดิม 80%Google เปิดตัว TPU 8 ชิปรุ่นใหม่แก้คอขวด AI เทรนเร็วขึ้น 3 เท่า ประหยัดต้นทุน 80% รองรับยุค Agentic AI พร้อมเสริมแกร่ง NVIDIA ต่อเนื่อง
Read more »
Google Cloud เปิดตัว Full-Stack AI ขับเคลื่อน Agentic EnterpriseGoogle ชูนวัตกรรม Gemini Enterprise Agent Platform และ Agentic Data Cloud มุ่งเน้นการทำงานของ AI Agents แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะยกระดับองค์กรยุคใหม่
Read more »
NTT DATA ดันไทยสู่ AI-Native ยกระดับธุรกิจด้วย Agentic AIจาก Gen AI สู่ยุค Agentic AI ที่ทำงานแทนมนุษย์ได้จริง NTT DATA ชูกลยุทธ์ One NTT ขับเคลื่อนองค์กรไทยสู่โลกอัตโนมัติ พร้อมกำกับดูแลด้วย AI Governance เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
Read more »
เปิดอินไซต์ Gen Z อาเซียน เปลี่ยนการใช้ Google เป็นการลงลึก เป็น 'เพื่อน' ช่วยคิดไปแล้วเปิดอินไซต์ Gen Z เปลี่ยน Google Search จากแค่หาข้อมูล สู่การเป็น 'เพื่อน' ไปแล้ว ใช้ Google Search ไว้ช่วยคิด ด้วย AI ช่วยคัดกรองความจริงและขับเคลื่อนเทรนด์ฮิต โดยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน
Read more »