Head Topics

Gen Z อาเซียนเปลี่ยน Google Search เป็น 'เพื่อน' ช่วยคิด ใช้ AI กรองความจริง ขับเคลื่อนเทรนด์

เทคโนโลยี News

4/23/2026 6:01 PM
📰SpringNews
136 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 63%

คนรุ่น Gen Z ในภูมิภาค อาเซียน ยังคงให้ความไว้วางใจ Google Search เป็นเครื่องมือหลักในการค้นหาข้อมูล แต่สิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมการใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่เน้นการค้นหาข้อมูลแบบตรงไปตรงมา กลายเป็นการค้นหาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการใช้คำค้นหาที่ยาวและเป็นธรรมชาติ คล้ายกับการสนทนาจริง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดและตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์คำค้นหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ Google Search ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการ 'กรองความจริง' หรือ Vetting layer เพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลรีวิว และเปรียบเทียบความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ คนรุ่น Gen Z ไม่หลงเชื่อกระแสไวรัลหรือโฆษณาที่ปรากฏบนโลกออนไลน์อย่างง่ายดาย แต่จะใช้ Google Search เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้นก่อนเสมอ พฤติกรรมนี้เป็นผลมาจากค่านิยมหลักของคนรุ่น Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับความสมจริง ความฉลาดเลือก และความจริงจังในการใช้ชีวิต ด้วยการพัฒนาของ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Google Search ได้ก้าวไปอีกขั้น กลายเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าใจคำถามที่ซับซ้อนและให้คำตอบที่สรุปมาอย่างละเอียดเฉพาะบุคคลได้เสมือนมี 'เพื่อน' คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น ระบบสามารถจำลองภาพ 3 มิติของกระบวนการทำงาน RNA หรือให้คำแนะนำในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และเรขาคณิตได้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อมูลได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Google ยังได้เพิ่มลูกเล่นพิเศษ เช่น Easter eggs เพื่อเอาใจแฟนคลับของศิลปินและวงดนตรีต่าง ๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างความผูกพันกับผู้ใช้งาน ข้อมูลจากสถิติแสดงให้เห็นว่าคนรุ่น Gen Z ในภูมิภาค อาเซียน ใช้ Google Search ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย โดยวัยรุ่นฟิลิปปินส์ถึง 89% ใช้ Google ในชีวิตประจำวันทุกวัน ขณะที่ 82% ของคนรุ่นใหม่ในไทยใช้ Google ในการประกอบการช้อปปิ้งออนไลน์ พฤติกรรมการใช้งาน Google Search ของคนรุ่น Gen Z ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การค้นหาข้อมูลทั่วไป แต่ยังขยายขอบเขตไปสู่โลกของแฟนด้อมและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Google ในการขับเคลื่อนเทรนด์และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค อาเซียน AI ใน Google Search ยังสามารถทำหน้าที่เสมือน 'ติวเตอร์ส่วนตัว' ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น กรณีของ 'ดีแลน' เด็กอายุ 14 ปีที่ใช้ AI Mode เพื่อช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์และเรขาคณิต ระบบไม่ได้แค่บอกคำตอบ แต่สามารถใช้ภาพจำลองและอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างเป็นมิตร ทำให้เด็ก ๆ กล้าที่จะถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้สึกกดดัน ซึ่งนี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนในภูมิภาคที่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดของจำนวนครูผู้สอนต่อนักเรียน การเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ จะช่วยให้คนรุ่น Gen Z ในภูมิภาค อาเซียน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญกับความท้าทายในอนาค.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SpringNews /  🏆 10. in TH

Gen Z Google Search AI อาเซียน พฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยีการค้นหา

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-23 21:01:40