Gen Alpha: พลังซื้อของเด็กยุคใหม่ ทะยานสู่เศรษฐกิจโลก

เจเนอเรชันอัลฟ่า กลุ่มคนที่เกิดหลังปี 2010 กำลังก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของครอบครัวและการใช้จ่ายโดยตรง ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี พวกเขาหารายได้จากการทำงานบ้าน งานนอกบ้าน และการใช้โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มยอดนิยม ได้แก่ Roblox และ Nike คาดการณ์ว่า ภายในปี 2029 จะมีอำนาจการใช้จ่ายรวมกว่า 5.46 ล้านล้านดอลลาร์
เจเนอเรชันอัลฟ่า กลุ่มคนที่เกิดหลังปี 2010 กำลังก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่ม ผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ เศรษฐกิจ โลก พวกเขาไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของครอบครัวเท่านั้น แต่ยังมีพลัง การใช้จ่าย โดยตรงอีกด้วย แม้ว่าพวกเขาจะยังเด็กและยังไม่มีบัตรเครดิตเป็นของตัวเอง แต่พลังซื้อของพวกเขากลับน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลล่าสุดระบุว่า เจเนอเรชันอัลฟ่ามี การใช้จ่าย โดยรวมเกินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพวกเขาในฐานะกลุ่ม ผู้บริโภค ที่แบรนด์ต่างๆ
ไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป จากการสำรวจผู้ปกครองชาวอเมริกันจำนวนมาก พบว่า 42% ของการใช้จ่ายในครัวเรือนได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็นของเด็กวัย 8-14 ปี และตัวเลขนี้จะสูงขึ้นไปอีกเมื่อครอบครัวมีรายได้สูงถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อปีขึ้นไป อิทธิพลของเด็กกลุ่มนี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ไปจนถึงการท่องเที่ยว นั่นหมายความว่าพวกเขาได้กลายมาเป็น “ที่ปรึกษา” คนสำคัญของพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว ซึ่งทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ให้มากขึ้น\คำถามสำคัญคือ เด็กกลุ่มนี้หาเงินมาจากไหน? นอกจากการทำงานบ้านแลกค่าขนมแบบดั้งเดิมแล้ว เจเนอเรชันอัลฟ่ายังมีความสามารถในการหารายได้จากช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลายขึ้น 91% ของเด็กที่ถูกสำรวจมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากค่าขนม เช่น การทำงานเล็กๆ น้อยๆ นอกบ้าน หรือการสร้างรายได้จากการเล่นโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ พวกเขามีการใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่าสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการช้อปปิ้งออนไลน์ แพลตฟอร์มยอดนิยมที่เด็กๆ กลุ่มนี้ใช้ได้แก่ Roblox และ Nike ตามมาด้วย Amazon, Shein, Temu และ TikTok ตัวอย่างเช่น Roblox เป็นแพลตฟอร์มเกมที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันมากกว่า 25 ล้านคนต่อวัน และมีการเปิดให้ซื้อสินค้าจริงในเกม พร้อมรับของเสมือนสำหรับอวตารไปพร้อมๆ กัน ขณะที่ Nike ก็ได้สร้างโลกเสมือน “Nikeland” ตั้งแต่ปี 2021 เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นเกมและซื้อรองเท้าดิจิทัลไปพร้อมกัน เทรนด์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อเด็กยุคใหม่\นักวิจัยคาดการณ์ว่า ภายในปี 2029 เจเนอเรชันอัลฟ่าจะมีอำนาจการใช้จ่ายรวมกว่า 5.46 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากขนาดประชากรที่คาดว่าจะเติบโตถึง 2 พันล้านคน และความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด สิ่งนี้ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวโน้มนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของเจเนอเรชันอัลฟ่า เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างตรงจุดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของเด็กยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้ว
Gen Alpha เศรษฐกิจ ผู้บริโภค การใช้จ่าย เทคโนโลยี
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เด็กญี่ปุ่น Gen Alpha ไม่อยากไปโรงเรียน เพราะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็ก Gen Alpha ในญี่ปุ่นไม่อยากไปโรงเรียน พบว่ากว่า 37.8% งอแงทุกเช้าจนกลายเป็นปัญหาด้านการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม »
เปิดราคา Realme 15 Series มือถือ AI Party Phone เริ่มต้นที่ 9,999 บาทrealme 15 5G: สมาร์ตโฟน AI ตัวใหม่ ที่เกิดมาเพื่อท้าทายแสงสียามค่ำคืนกับการใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงในงานปาร์ตี้ของวัยรุ่น Gen Z เช็กเลยแต่ละรุ่นใน Real me 15 Series ราคาเท่าไรกันบ้าง ?
อ่านเพิ่มเติม »
ล้างอาถรรพ์ธุรกิจครอบครัว Gen 3ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th
อ่านเพิ่มเติม »
เจาะพฤติกรรม 'Gen X และ Millennial' หันเข้าครัวเพิ่ม เทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2025 เริ่มเปลี่ยนไป คนไทย 'กลับเข้าครัว' มากขึ้น ดันยอดใช้จ่ายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery) เพิ่มขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะ กลุ่ม Gen X และ Millennial Family
อ่านเพิ่มเติม »
Gen AI พลิกเกม SMEs ไทย สร้าง Game Changer สู่การแข่งขันระดับโลกส.อ.ท. จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ “SMART SMEs GO Digital & AI” ดันผู้ประกอบการใช้ Gen AI เพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุน สร้างนวัตกรรม แข่งขันได้ในเวทีโลก
อ่านเพิ่มเติม »
Gen Z เขย่าตลาดหรู แบรนด์โลกทุ่มโซเชียล–แตกไลน์สินค้าเอื้อมถึงGen Z กลายเป็นกำลังซื้อหลักของตลาดหรูทั่วโลก แบรนด์ชั้นนำจึงหันมาทุ่มงบโซเชียลมีเดีย ใช้อินฟลูเอนเซอร์ และพัฒนาสินค้าในกลุ่มที่ราคาเอื้อมถึงมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »