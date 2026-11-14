Facebook ยกเลิกโปรไฟล์เสริม ล้างข้อมูลถาวร 14 ธ.ค. 2026
Facebook ประกาศยกเลิกฟีเจอร์โปรไฟล์เสริมทั้งหมดเพื่อลดความซับซ้อน โดยจะลบข้อมูลถาวรวันที่ 14 ธันวาคม 2026 ขณะที่โปรไฟล์หลักและเพจไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
Facebook ประกาศแผนการยกเลิกฟีเจอร์ โปรไฟล์เสริม ( Additional Profiles) อย่างถาวรเพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะดำเนินการลบโปรไฟล์รองทั้งหมดออกจากระบบภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2026 เพื่อรวมผู้ใช้ให้กลับมาใช้โปรไฟล์หลักเพียงรายการเดียวเท่านั้น
เหตุผลเบื้องหลังการตัดฟีเจอร์เดิม
Meta Platforms หรือเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook เริ่มแนะนำฟีเจอร์โปรไฟล์เสริมให้แก่ผู้ใช้งานตั้งแต่ปี 2023 เพื่อตอบโจทย์ให้บุคคลสามารถแยกมุมมองการใช้ชีวิตส่วนตัว ออกจากบริบทการทำงาน งานอดิเรก หรือชุมชนเฉพาะทางได้อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่นในการจัดการเนื้อหาAlso readFacebook ประกาศลบบัญชีสำรองถาวรหลังวันที่ 14 ธ.ค. 69 พร้อมวิธีสำรองข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจริงพบว่าฟีเจอร์ดังกล่าวกลับสร้างความสับสนและเพิ่มความซับซ้อนให้กับผู้ใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ แทนที่จะช่วยอำนวยความสะดวก กลับกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้อัตรานักใช้งานสลับระหว่างโปรไฟล์หลักและโปรไฟล์เสริมลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
ทีมพัฒนาจึงตัดสินใจตัดทอนฟีเจอร์นี้ออกจากระบบเพื่อให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มมีความเรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด โดยจะคงไว้เพียงโปรไฟล์เดียวที่ผู้ใช้งานสร้างครั้งแรกเมื่อบันทึกข้อมูลสมัครสมาชิกเข้าใช้งานในระบบ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้ว
ข้อกำหนดเดิมและสถานะบัญชีปัจจุบัน
ก่อนหน้านี้ Facebook อนุญาตให้ผู้ใช้งานเชื่อมโยงบัญชีอีเมลเดียวกันกับจำนวนโปรไฟล์เสริมได้สูงสุดถึง 4 โปรไฟล์ย่อย เพื่อแยกประเภทการเชื่อมต่อกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ให้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง ทำให้แต่ละโปรไฟล์มีฟีดข่าวเฉพาะตัวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้กลุ่มนั้นๆ
ระบบเดิมอนุญาตให้ผู้ใช้งานสลับไปมาระหว่างโปรไฟล์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่กดเลือกที่รูปโปรไฟล์บนหน้าจอ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบใหม่หรือใช้อีเมลอื่นเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นความสะดวกสบายหลักที่ทำให้ฟีเจอร์นี้เป็นที่สนใจในช่วงแรกของการเปิดตัว
ผลกระทบต่อผู้ใช้และขั้นตอนการแจ้งเตือน
การตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของโปรไฟล์หลักที่ผู้ใช้งานใช้ประจำ รวมถึงเพจต่างๆ ที่ผู้สร้างหรือผู้ดูแลบัญชีเป็นเจ้าของ ยังคงสามารถใช้งานและเผยแพร่เนื้อหาได้ตามปกติโดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นในโครงสร้างบัญชีหลักของผู้ใช้งาน
Facebook จะดำเนินการส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีโปรไฟล์เสริมเหลืออยู่ ผ่านช่องทางอีเมลที่บันทึกไว้ในระบบ รวมถึงการแสดงผลการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันมือถือ และประกาศบนฟีดข่าวในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับบัญชีของผู้ใช้นั้นๆ
กำหนดเส้นตายการล้างข้อมูลถาวร
ผู้ใช้งานที่ประสงค์จะรักษาข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆ ที่เคยบันทึกไว้ในโปรไฟล์เสริม จำเป็นต้องดำเนินการสำรองข้อมูลหรือลบเนื้อหาออกด้วยตนเองก่อนถึงกำหนดเส้นตายสุดท้ายอย่างเคร่งครัด โดยหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2026 ข้อมูลในโปรไฟล์เสริมจะถูกลบออกจากระบบของ Facebook อย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก
ขั้นตอนการแจ้งเตือนนี้จะเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานบนแพลตฟอร์มสู่โหมดโปรไฟล์เดี่ยวที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพในการจัดการเนื้อหาที่ดีกว่าตามนโยบายใหม่ของบริษัท
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