FWD ปรับกลยุทธ์ใหม่ CEO คนใหม่เร่งวางรากฐานองค์กรก่อนขยายตลาดปี 70
ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย CEO FWD ประเทศไทย ชูกลยุทธ์สร้างรากฐานองค์กรแข็งแร่ง ขยายธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลัก เน้นคุณภาพตัวแทนและใช้ AI นำน้องฟี่ ยกระดับบริการลูกค้าในปี 2570
ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ครั้งแรกหลังรับตำแหน่งได้ประมาณ 6 เดือน โดยระบุว่ากลยุทธ์ในช่วงแรกไม่เน้นเร่งยอดขายแต่เน้นการวางรากฐานโครงสร้างองค์กรและปรับทีมผู้บริหารให้พร้อมสำหรับการเติบโตในระยะยาว
กลยุทธ์วางรากฐานและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD เปิดเผยว่าตนเองมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมานานเกือบ 30 ปี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งที่ FWD ได้ใช้ช่วงเวลาก่อตั้งเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ เช่น คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลAlso readLeapmotor วางแผนตั้งโรงงานไทย เตรียมเปิด C10 รุ่นใหม่
CEO คนใหม่นี้ให้ความสำคัญกับธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะพันธมิตรหลักในช่องทาง Bancassurance โดยระบุว่าทุกองค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรจึงต้องเลือกทำสิ่งที่สร้างประโยชน์สูงสุด พร้อมให้ FWD ประเทศไทยกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและผลิตภัณฑ์ได้อย่างคล่องตัว ในขณะที่กลุ่มบริษัทแม่สนับสนุนด้านการเงินและการลงทุน
ขยายธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลักมุ่งปี 2570
ยุทธศาสตร์ต่อไปของ FWD มุ่งเน้นการขยายธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ธนาคาร (Bancassurance), ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) และดิจิทัล โดยช่องทางธนาคารยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก FWD มีพันธมิตรหลักคือธนาคารไทยพาณิชย์ และมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางนี้ได้อีกมาก
สำหรับช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ปัจจุบัน FWD มีตัวแทนมากกว่า 10,000 คน แต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มจำนวนให้มากที่สุด หากแต่ต้องการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพสามารถให้คำปรึกษาและสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย CEO มองว่าการพัฒนาตัวแทนเหมือนการปลูกต้นไผ่ที่ต้องใช้เวลาสร้างรากฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี
เทคโนโลยี AI นำน้องฟี่ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า
ในส่วนของช่องทางดิจิทัลจะมีบทบาทมากขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ชื่อ นำน้องฟี่ มาให้บริการผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ เพื่อช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ ตรวจสอบสถานะการชำระเบี้ย และข้อมูลบริการต่าง ๆ
แนวทางของ FWD ไม่ได้มุ่งใช้ AI เพื่อทดแทนพนักงาน แต่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระงานบางส่วนเพื่อให้บุคลากรสามารถไปทำหน้าที่อื่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ โดยทิศทางในปี 2570 จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้าน ทั้งการให้บริการสินไหมที่รวดเร็ว
สร้างเสาหลักความเชื่อมั่น 4 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย อธิบายว่าเป้าหมายระยะยาวของการสร้างบริษัทประกันชีวิตเปรียบเสมือนการสร้างอาคารที่ต้องมีเสาหลักแข็งแรง 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรฝ่ายขาย และพนักงาน โดยต้องสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าตลอดระยะเวลาการถือกรมธรรม์
สำหรับพันธมิตรฝ่ายขายทั้งธนาคารและตัวแทนต้องสามารถสร้างรายได้และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ขณะที่พนักงานบริษัทต้องการองค์กรที่ดึงดูดคนเก่งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อน FWD ให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นของธุรกิจประกันชีวิต
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