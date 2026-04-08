FTSE Russell ยืนยันเวียดนามอยู่บนเส้นทางเลื่อนชั้นตลาดหุ้น คาดดึงดูดเงินลงทุน 6 พันล้านดอลลาร์

FTSE Russell ยืนยันว่าเวียดนามยังคงเดินหน้าสู่การยกระดับตลาดหุ้น พร้อมคาดการณ์เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสูงสุด 6 พันล้านดอลลาร์ หลังจากการปฏิรูปตลาดครั้งใหญ่และการรวมศูนย์อำนาจทางการเมือง
FTSE Russell ซึ่งได้ส่งสัญญาณการยกระดับสถานะ ตลาดหุ้นเวียดนาม ตั้งแต่เมื่อ 6 เดือนก่อน ยืนยันว่า เวียดนามยังคงอยู่บนเส้นทาง การเลื่อนชั้น โดยการเข้าคำนวณในดัชนีดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วแห่งหนึ่งของเอเชียเข้าสู่กลุ่มเดียวกับตลาดหุ้นของการเพิ่มน้ำหนักจะทยอยดำเนินการ 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2026 และจะแล้วเสร็จในปี 2027 โดยแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของตลาดเป็นไปอย่างมีระเบียบ รองรับกระแสเงินทุนที่คาดว่าจะไหลเข้ามา และรักษาสภาพคล่องของตลาดในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของตลาด อาทิ การยกเลิกข้อกำหนดการวางเงินล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายหุ้น การเดินหน้าระบบชำระราคาแบบรวมศูนย์ภายในปี 2027 และการเปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ระดับโลกได้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เวียดนามระบุว่า การยกระดับครั้งนี้จะ ช่วยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศในระดับขนาดใหญ่ เพิ่มสภาพคล่อง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของเวียดนามในระบบการเงินโลก ทั้งนี้ ผู้จัดทำดัชนีประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจดึงเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่เวียดนามสูงสุดถึง 6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.92 แสนล้านบาท) ไทเลอร์ มันห์ ดุง เหงียน หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดจาก Ho Chi Minh City Securities กล่าวว่า นี่เป็นหมุดหมายสำคัญของตลาด หลังอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวังมานานเกือบหนึ่งทศวรรษ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับโครงสร้างสำคัญๆ\พัฒนาการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสมัชชาแห่งชาติเวียดนามมีมติเลือกเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันอังคาร ส่งผลให้บทบาทผู้นำพรรคและรัฐถูกรวมศูนย์ในระดับสูง ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยโต เลิม ระบุว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกคือ การรักษาสันติภาพและผลักดัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน FTSE Russell ประเมินว่าน้ำหนักของเวียดนามในดัชนีตลาดเกิดใหม่ จะอยู่ที่ราว 0.23%–0.35% โดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. และระบุรายชื่อบริษัทที่มีโอกาสถูกนำเข้าคำนวณ เช่น Vingroup, Masan Group, FPT Corporation และ Hoa Phat Group โดยรายชื่อรอบสุดท้ายจะประกาศก่อนการทบทวนดัชนีรอบครึ่งปีในเดือน ก.ย. ขณะที่หุ้นของบริษัทเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.7% รับข่าวดีในวันนี้ รูชีร์ เดไซ ผู้จัดการกองทุนจากบริษัทเอเชีย ฟรอนเทียร์ แคปิทัล ในฮ่องกง ระบุว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวก โดยนักลงทุนจะจับตาทิศทางของสถานการณ์ต่อจากนี้\ทั้งนี้ เวียดนามซึ่งตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย เลขสองหลัก ในระดับอย่างน้อย 10% ปีนี้เป็นต้นไป กำลังเผชิญความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีสหรัฐ โดยโมเมนตัมเศรษฐกิจชะลอตัวลงในไตรมาสแรก จากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของราคา ซึ่งกดดันเงินเฟ้อ และสร้างความท้าทายต่อเป้าหมายการเติบโตระดับเลขสองหลักของรัฐบาล ความสำเร็จในการยกระดับตลาดหุ้นเวียดนามของ FTSE Russell ถือเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การเลื่อนชั้นสู่ตลาดเกิดใหม่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของตลาดและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจของตลาดหุ้นเวียดนามในสายตานักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนในระยะยา
