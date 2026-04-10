FOLKS ON THE BEACH: พื้นที่ทางสังคมริมทะเลที่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารในพัทยา

FOLKS ON THE BEACH: พื้นที่ทางสังคมริมทะเลที่หาดดงตาล นำเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในพัทยา ผ่อนคลายไปกับอาหารอร่อย วิวพระอาทิตย์ตกดินสุดประทับใจ และเบียร์พัทยา
มากกว่า ร้านอาหาร แต่คือพื้นที่ทางสังคมริมทะเล ภาพจำของ พัทยา มักผูกติดอยู่กับแสงสีและปาร์ตี้สุดเหวี่ยง แต่ถ้าคุณขยับออกมายัง ' หาดดงตาล ' คุณจะได้สัมผัสกับความสงบที่ซ่อนเร้นอยู่ และ ณ จุดนี้เองคือที่ตั้งของ FOLKS ON THE BEACH คอนเซ็ปต์ของที่นี่ไม่ใช่แค่ ร้านอาหาร ธรรมดา แต่ถูกออกแบบให้เป็น 'พื้นที่ทางสังคม' ( Social Space ) สำหรับผู้คนที่มีใจรักใน Vibe เดียวกัน แตกต่างจาก ร้านอาหาร อื่นๆ ใน พัทยา อย่างชัดเจน โดยชูจุดเด่นของการเป็น ' Beach Hangout ' อย่างแท้จริง ใครก็ตามที่มาที่นี่ จะได้สัมผัสถึงความชิลสบายๆ
ปลดเปลื้องปัญหาต่างๆ ทิ้งไปได้เลย และสามารถปล่อยจอยปล่อยใจได้อย่างเต็มที่ ที่นี่คือ Comfort Food ที่ปรุงขึ้นเสมือนภาษาแห่งความรัก เมนูต่างๆ ถูกรังสรรค์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับทุกช่วงเวลา เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยมื้อ Brunch สุดพิเศษ เช่น Lobster egg benedict หรือจะจัดเต็มในช่วงกลางวันด้วย Cold Seafood Tower สดใหม่ ที่เสิร์ฟพร้อมกับเบียร์พัทยาเย็นๆ หอมกลิ่นมะนาวจากฮอปส์สายพันธุ์พิเศษ ด้วยแอลกอฮอล์ที่เบาบางเพียง 3.9% ทั้งรสชาติและกลิ่นที่เบาบางนี้ ช่วยส่งเสริมรสชาติของอาหารทะเลได้อย่างลงตัว และยังมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย\เมื่อถึงช่วงเย็น ที่นี่คือ Sunset Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในพัทยา ที่ซึ่งคุณสามารถจับคู่เมนู Tapas ทานเล่นอย่าง Gambas al ajillo หรือจะเลือกจานหลักอย่าง Lobster Paella ทานคู่กับวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามน่าทึ่ง แม้แต่ผู้ที่ไม่ทานอาหารทะเลก็ยังมี Lamb Shank ชั้นเลิศคอยต้อนรับ พร้อมจับคู่กับเครื่องดื่มเบาๆ ชิลๆ อย่างเบียร์พัทยา ทำให้ผู้คนที่แวะเวียนมาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ กลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มอย่างเต็มเปี่ยม ที่ FOLKS ON THE BEACH ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ผ่อนคลาย พักใจ และสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน ที่นี่คุณจะได้พบกับอาหารอร่อย วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้ FOLKS ON THE BEACH กลายเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง และมาสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนริมทะเลที่ไม่เหมือนใคร\FOLKS ON THE BEACH ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นร้านอาหาร แต่ยังเป็น 'Social Space' ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตริมทะเลอย่างแท้จริง หรือเป็นชาวพัทยาที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่นี่พร้อมต้อนรับคุณด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง บริการที่เป็นเลิศ และเมนูอาหารที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ตั้งแต่เมนูอาหารเช้าที่สดชื่นไปจนถึงอาหารค่ำสุดพิเศษ FOLKS ON THE BEACH พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับทุกคนที่มาเยือน ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งคุณภาพของอาหาร การบริการ และบรรยากาศที่ลงตัว ที่นี่จึงเป็นมากกว่าร้านอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คน ใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลที่สมบูรณ์แบบ FOLKS ON THE BEACH คือคำตอ
