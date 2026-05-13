FIVB Prepares for VNL 2026 with New Rules

FIVB, the governing body of international volleyball, is preparing for the VNL 2026 with new rules. The changes include testing out a new rule for the Nations League and adjusting for the U-17 and U-17 World Cup champions while conducting tournaments every 12 months from 2026. The main goal of these rule changes is to make the game faster, more continuous, and easier to understand.
วอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) เตรียมที่จะเปิดฉากการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2026 โดย สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) เตรียมที่จะทดลองใช้กติกาใหม่ในการแข่งขันเนชันส์ลีก 2026 ครั้งนี้ รวมถึงรายการชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และการแข่งขันในระดับชิงแชมป์ทวีป ตลอดปี 2026 ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือทำให้เกมการแข่งขันมีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย และลดช่วงหยุดเกมที่ไม่จำเป็น ก่อนประเมินผลก่อนพิจารณาปรับใช้เป็นกติกาถาวรในอนาคตการสัมผัสบอลสองจังหวะเล็กน้อยระหว่างการเซตบอล จะยังได้รับอนุญาต ตราบใดที่บอลยังอยู่ในฝั่งทีมตัวเอง ก่อนเกมจะเริ่ม FIVB จะเพิ่มช่วงซ้อมเสิร์ฟแยกทีมละ 90 วินาทีในขั้นตอนวอร์มอัพก่อนแข่งขัน โดยทั้งสองทีมยังใช้ตาข่ายร่วมกันในช่วงซ้อมตบตามปกติ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความพร้อมของนักกีฬา ในการแข่งขันจะมีการใช้กฎเกี่ยวกับการจับ ยก ผลัก หรืออุ้มบอลในจังหวะรุกอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยอนุญาตเฉพาะการสัมผัสบอลระยะสั้นแบบ"ทิป"เท่านั้น และมีกขั้นตอนในการมาร์คจังหวะที่ต้องการตรวจสอบไว้ระหว่างแรลลี่ที่สามารถใช้ชาลเลนจ์ตรวจสอบได้เพิ่มเติมแต่ต้องมีภาพวิดีโอที่แสดงการสัมผัสอย่างชัดเจน จนกว่าจะประกาศผลชาลเลนจ์แล้ว ในเกมรับและการรับเสิร์ฟ จะสามารถใช้ระบบ "ชาเลนจ์" ตรวจสอบได้เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามต้องมีภาพวิดีโอที่แสดงการสัมผัสอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้ ทีมจะสามารถลงทะเบียนผู้เล่นได้ 12-14 คน และต้องมีลิเบอโร่อย่างน้อย 1 คน โดยสามารถเลือกใช้งานลิเบอโร่ได้สูงสุด 2 คน และต้องยืนยันรายชื่อก่อนแข่งขันไม่เกิน 1 ชั่วโม.
