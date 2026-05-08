FIVB เปิดเผยรายละเอียดเงินรางวัล VNL 2026 ความเท่าเทียมทางเพศและเงินรางวัลสูงสุด 32 ล้านบาท

สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) เปิดเผยรายละเอียดเงินรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) ทั้งทีมชายและทีมหญิง ด้วยเงินรางวัลรวมเท่ากันที่ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อประเภท รวมถึงรายละเอียดเงินรางวัลในรอบแรกและรอบสุดท้าย
สหพันธ์ วอลเลย์บอล นานาชาติ ( FIVB ) ได้เปิดเผยรายละเอียด เงินรางวัล สำหรับการแข่งขัน วอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก 2026 หรือ VNL 2026 ทั้งในประเภททีมชายและทีมหญิง โดยยังคงมุ่งเน้นนโยบายความเท่าเทียมทางเพศ ด้วยการมอบ เงินรางวัล รวมเท่ากันสำหรับทั้งสองประเภทที่ประมาณ 2.
3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อประเภท การแข่งขันในรอบแรกของศึก VNL 2026 จะมีการแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม โดยแต่ละทีมจะลงสนาม 12 นัด ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งทุกแมตช์จะมีเงินรางวัลให้ทั้งทีมชนะและทีมแพ้ โดยทีมที่แพ้จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,250 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 136,000 บาท ซึ่งเงินรางวัลทั้งหมดจะถูกโอนเข้าสู่สมาคมวอลเลย์บอลของแต่ละประเทศ หากทีมใดแพ้รวดทั้ง 12 นัดในรอบแรก ก็จะยังได้รับเงินรวมประมาณ 1.63 ล้านบาท ส่วนทีมที่ชนะรวดทุกแมตช์ จะได้รับเงินสะสมสูงถึงประมาณ 3.64 ล้านบาท ยังไม่รวมโบนัสจากรอบสุดท้าย สำหรับรอบ Finals แชมป์รายการจะคว้าเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ส่วนรองแชมป์จะได้รับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยอันดับ 3 รับ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ และอันดับ 4 รับ 180,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อันดับ 5-8 จะได้รับเงินรางวัลลดหลั่นกันไปตั้งแต่ 130,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นยอดเยี่ยม 7 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ทำคะแนนสูงสุด, ผู้ตบยอดเยี่ยม, บล็อกยอดเยี่ยม, เสิร์ฟยอดเยี่ยม, เซตยอดเยี่ยม, รับลูกตบยอดเยี่ยม และรับบอลแรกยอดเยี่ยม โดยแต่ละตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 32,000 บาท ส่วนรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ MVP จะได้รับเงินสูงถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 960,000 บาท การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับทีมวอลเลย์บอลจากทั่วโลก โดยเฉพาะทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมและมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การมอบเงินรางวัลในระดับที่สูงยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความตื่นเต้นให้กับการแข่งขัน ทำให้ผู้ชมและแฟน ๆ วอลเลย์บอลทั่วโลกให้ความสนใจและติดตามการแข่งขันมากยิ่งขึ้
