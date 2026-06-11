FIFA World Cup 2026: Edge Computing, AI-Powered 3D Modeling Boost Refereeing, AI Platform for Data Analysis

The FIFA World Cup 2026 is set to be the largest sports event in history, with 3 host countries and 48 teams participating. Lenovo has partnered with the event to support the IT infrastructure driven by AI, aiming to accommodate over 6 billion global viewers. The system utilizes Edge Computing, deploying servers like the Lenovo ThinkSystem SR635 V3, to process live video feeds and distribute them to 1,000 points across the stadium. Additionally, AI-powered 3D modeling of players has been developed to enhance understanding and decision-making during complex situations. Furthermore, a platform called FIFA AI Pro, developed on Lenovo AI Factory, will assist in data analysis, ensuring a more data-driven and competitive football environment.
สรุปนวัตกรรมเด่นใน FIFA World Cup 2026 ชูเทคโนโลยี Edge Computing และโมเดล 3D ยกระดับการตัดสิน พร้อมแพลตฟอร์ม AI วิเคราะห์ข้อมูลสดส่งตรงถึงหน้าจอ ฟุตบอลโลก 2026 ถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยมี 3 ประเทศเจ้าภาพ และมีทีมเข้าร่วมถึง 48 ทีม เลอโนโวได้เข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรองรับผู้ชมที่คาดว่าจะมีมากกว่า 6,000 ล้านคนทั่วโลก ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real-time) โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดอยู่ที่เมืองดัลลัส และศูนย์บัญชาการที่เมืองไมอามีหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดครั้งนี้คือ Edge Computing แบบติดตั้งในสถานที่จริงแทนการพึ่งพาคลาวด์เพียงอย่างเดียว เซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem SR635 V3 ทำหน้าที่ประมวลผลและกระจายสัญญาณวิดีโอสดผ่าน 10 ช่องสัญญาณไปยังหน้าจอกว่า 1,000 จุดทั่วบริเวณงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยลดความหน่วง (Latency) ของสัญญาณ IPTV ให้ต่ำกว่า 5 วินาที ทำให้ผู้ชมรับชมภาพได้แทบจะพร้อมกับเหตุการณ์จริงด้านเทคโนโลยีสนามแข่งขันได้มีการนำ AI มาสร้างระบบจำลองโมเดล 3 มิติของผู้เล่น ซึ่งพัฒนามาจาก AI เชิงสร้างสรรค์และข้อมูลจริง ระบบนี้ช่วยให้ผู้ชมและผู้ตัดสินสามารถทำความเข้าใจและตัดสินใจในสถานการณ์ซับซ้อน เช่น การล้ำหน้า ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบภาพมุมมองผู้ตัดสินที่มี AI ช่วยลดการสั่นไหวของภาพได้สูงสุดถึง 50% เพื่อเพิ่มความสมจริงในการรับชมสำหรับการบริหารจัดการหลังบ้าน มีการใช้อุปกรณ์กว่า 17,000 เครื่อง พร้อมวิศวกร 200 คน ประจำการตามสนามแข่งและค่ายฝึกซ้อม อีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม FIFA AI Pro ที่พัฒนาบน Lenovo AI Factory เพื่อเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์การแข่งขัน แพลตฟอร์มนี้เปิดให้ทั้ง 48 ทีมเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและสถิติได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลยุคใหม่ให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริ.
สรุปนวัตกรรมเด่นใน FIFA World Cup 2026 ชูเทคโนโลยี Edge Computing และโมเดล 3D ยกระดับการตัดสิน พร้อมแพลตฟอร์ม AI วิเคราะห์ข้อมูลสดส่งตรงถึงหน้าจอ ฟุตบอลโลก 2026 ถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยมี 3 ประเทศเจ้าภาพ และมีทีมเข้าร่วมถึง 48 ทีม เลอโนโวได้เข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรองรับผู้ชมที่คาดว่าจะมีมากกว่า 6,000 ล้านคนทั่วโลก ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลแบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real-time) โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดอยู่ที่เมืองดัลลัส และศูนย์บัญชาการที่เมืองไมอามีหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดครั้งนี้คือ Edge Computing แบบติดตั้งในสถานที่จริงแทนการพึ่งพาคลาวด์เพียงอย่างเดียว เซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem SR635 V3 ทำหน้าที่ประมวลผลและกระจายสัญญาณวิดีโอสดผ่าน 10 ช่องสัญญาณไปยังหน้าจอกว่า 1,000 จุดทั่วบริเวณงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยลดความหน่วง (Latency) ของสัญญาณ IPTV ให้ต่ำกว่า 5 วินาที ทำให้ผู้ชมรับชมภาพได้แทบจะพร้อมกับเหตุการณ์จริงด้านเทคโนโลยีสนามแข่งขันได้มีการนำ AI มาสร้างระบบจำลองโมเดล 3 มิติของผู้เล่น ซึ่งพัฒนามาจาก AI เชิงสร้างสรรค์และข้อมูลจริง ระบบนี้ช่วยให้ผู้ชมและผู้ตัดสินสามารถทำความเข้าใจและตัดสินใจในสถานการณ์ซับซ้อน เช่น การล้ำหน้า ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบภาพมุมมองผู้ตัดสินที่มี AI ช่วยลดการสั่นไหวของภาพได้สูงสุดถึง 50% เพื่อเพิ่มความสมจริงในการรับชมสำหรับการบริหารจัดการหลังบ้าน มีการใช้อุปกรณ์กว่า 17,000 เครื่อง พร้อมวิศวกร 200 คน ประจำการตามสนามแข่งและค่ายฝึกซ้อม อีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม FIFA AI Pro ที่พัฒนาบน Lenovo AI Factory เพื่อเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์การแข่งขัน แพลตฟอร์มนี้เปิดให้ทั้ง 48 ทีมเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและสถิติได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลยุคใหม่ให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริ
FIFA World Cup 2026 Edge Computing AI-Powered 3D Modeling AI Platform For Data Analysis Sports Technology Football Technology
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