FIFA สนามฟุตบอล LA ติดตั้งหญ้าจริงไม่ต้องใช้คอนกรีต

สนามมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะถูกเปลี่ยนชื่อชั่วคราวเป็น " Los Angeles Stadium " ตามข้อกำหนดของ FIFA ที่ห้ามใช้ชื่อสปอนเซอร์ ได้เตรียมการรื้อที่นั่งบริเวณมุมสนามออกหลายร้อยที่นั่ง รวมถึงปิดทับพื้นหญ้าเทียมมาตรฐาน NFL ด้วยชั้นทรายและวัสดุรองพื้น เพื่อเตรียมติดตั้งหญ้าจริงสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโดยหญ้าสดจะถูกขนส่งจากรัฐวอชิงตันด้วยรถบรรทุกห้องเย็น การติดตั้งหญ้าจะใช้เวลาราว 2 วัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการดูแลด้วยระบบรดน้ำและไฟส่องสำหรับกระตุ้นการเติบโต โดยสนามมีจุดเด่นคือหลังคาโปร่งแสงที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมคล้ายเรือนกระจก เหมาะต่อการรักษาสภาพหญ้าธรรมชาติสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี.
