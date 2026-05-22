FIFA ลดราคาลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 ใน อินเดีย หลังจาก JioStar ยื่นข้อเสนอเพียง 20 ล้านดอลลาร์ และถูก FIFA ปฏิเสธทันที
ย้อนกลับไปในอดีต ราคา ลิขสิทธิ์ ใน อินเดีย พุ่งสูงขึ้น เพราะการแข่งขันระหว่างยักษ์ใหญ่สองเจ้าอย่าง Reliance (Viacom18) และ Disney Starตามรายงานจาก Brandequity ระบุว่า FIFA เริ่มต้นตั้ง ราคา แพ็กเกจปี 2026 และ 2030 ไว้สูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ (ราว 3,600 ล้านบาท) แต่เมื่อเจอจิตวิทยาจากฝั่ง อินเดีย FIFA ถึงกลับต้องยอมหั่น ราคา ลงเหลือเพียง 35 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,144 ล้านบาท) ซึ่งแม้ FIFA จะลด ราคา ให้ขนาดนี้ แต่ JioStar กลับยื่นข้อเสนอเพียง 20 ล้านดอลลาร์ เท่านั้น (ประมาณ 654 ล้านบาท) ...
จนถูก FIFA ปฏิเสธในทันทีฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นที่อเมริกาเหนือ ซึ่งเวลาส่วนใหญ่จะตรงกับเวลาประมาณ 01:30 น.
ใน อินเดีย โดยมีเพียง 14 จาก 104 แมตช์เท่านั้นที่เตะก่อนเที่ยงคืนยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มขึ้นเพียง 10 วันหลังจบนัดชิงคริกเก็ต อินเดียนพรีเมียร์ลีก (IPL) ฤดูกาล 2026 ซึ่งจะเป็นช่วงที่งบโฆษณาส่วนใหญ่ของประเทศถูกใช้ไปจนหมดเกลี้ยงแล้ว การลงทุนใน ฟุตบอลโลก จึงดูเป็นความเสี่ยงที่"ไม่คุ้มค่า" เลยในสายตาผู้บริหารเราจะเห็นได้จากลิขสิทธิ์ของ Indian Super League (ISL) ที่เคยมีมูลค่าปีละ 275 ล้านรูปี (ประมาณ 93.6 ล้านบาท) กลับร่วงกราวรูดเหลือเพียง 8.6 ล้านรูปี (2.93 ล้านบาท) หรือลดลงกว่า 97% ผนวกกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ยักษ์ใหญ่เริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์จาก"การเผาเงินเพื่อแย่งฐานลูกค้า" มาเป็นการ"เน้นกำไรและรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน" แทนนั่นเอง แต่ทางฝั่ง Doordarshan (สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล) ก็ยืนกรานเสียงแข็งว่าไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบในศึกแย่งชิงลิขสิทธิ์ราคาแพงนี้ ปัจจุบันมีเพียงรายเล็กอย่าง SSEN (Shrachi Sports) ที่เสนอเงินเพียง 2 ล้านดอลลาร์ เพื่อขอถ่ายทอดสดฟรีทั่วเอเชียใต้ (ซึ่งดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่ FIFA ยากจะยอมรับได้
FIFA ลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก อินเดีย ราคา Jiostar Doordarshan SSEN Indian Super League (ISL) เศรษฐกิจโลก จอดำ ช่องทางธรรมชาติ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DITP ยกระดับภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยสู่เวทีโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิด 'Thai Halal Pavilion' งาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ยกระดับภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยสู่เวทีโลก
Read more »
liyasa a global pop icon, footballer, invade fifa world cupThe text describes LISA, a popular Korean-American singer, as a global pop icon and her involvement in the 2026 FIFA World Cup, where she will perform during the official opening ceremony.
Read more »
กสทช. แจงแนวทางดึงงบกองทุน กทปส. ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ชี้ต้องรอความชัดเจนจากกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมประเมินความคุ้มค่าความคืบหน้าประเด็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล...
Read more »
‘การทูตสองหน้า’ ปี 2026: ปูตินเยือนกรุงปักกิ่งก่อนทรัมป์ข่าวเกี่ยวกับการพบปะทางการทูตระหว่างสองประเทศในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และปูตินของสหรัฐฯ และรัสเซียในกรุงปักกิ่งในปี 2026
Read more »
ไทยเผชิญแรงกดดันจากจีนขยายอิทธิพลในตลาดโลกและตลาดอาเซียน: ส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกครึ่งแรกปี 2026 เติบโตชะลอตัวศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยว่าปริมาณส่งออกผงชูรส (MSG) ของไทยในปี 2026 คาดว่าจะลดลง 6.2% จากแรงกดดันด้านการแข่งขันกับจีน โดยเฉพาะในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นฐานส่งออกสำคัญของไทย
Read more »
ค้นป่าหาช้างเผือก 488 แข้งเยาวชนลุยคัด FIFA TDS เลกสอง488 เยาวชน ภาคตะวันออกและตะวันตก เข้าร่วมโครงการค้นป่าหาช้างเผือก FIFA TDS Talent ID 2026 เลกสอง ที่ ระยอง และ ประจวบคีรีขันธ์
Read more »