FETCO เตือนรับมือมรสุมการลงทุนโลกยุคใหม่ พร้อมกางยุทธศาสตร์รับมือความผันผวน 2.5 ปี

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยการเมืองโลกและนโยบายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่สร้างความผันผวนต่อสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมแนะกลยุทธ์การลงทุนในกลุ่ม AI และปิโตรเคมี พร้อมเสนอรัฐบาลผลักดัน TISA และ BOI to IPO เพื่อกระตุ้นตลาดทุน
ในสภาวะปัจจุบันที่ ตลาดหุ้นไทย เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ แต่นักลงทุนกลับต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากเกมการเมืองระดับโลกที่นำโดย โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ หรือแม้แต่ความผันผวนของค่าเงินในหลายภูมิภาค เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ข่าวสารทางการเมืองมีน้ำหนักและอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดทุนไม่น้อยไปกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นสามารถแกว่งตัวอย่างรุนแรงได้เพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งในสถานการณ์นี้ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนว่า โลกของการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นักลงทุนจึงจำเป็นต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับคลื่นลมแห่งความผันผวนที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดร.
กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ให้ทัศนะที่น่าสนใจว่า ยุคสมัยแห่งการลงทุนด้วยความสบายใจได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยเปรียบเทียบสภาวะการลงทุนในปัจจุบันว่าเปรียบเสมือนการเผชิญกับมรสุมที่สามารถสร้างความเสียหายได้ทุกเมื่อ โดยความเสียหายเหล่านี้บ่อยครั้งไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การไหลเข้าออกของเงินทุน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามกราฟราคา แต่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นักลงทุนจึงต้องกลับมาทบทวนและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นสูงสุด โดยคาดการณ์ว่าความผันผวนรุนแรงนี้จะดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อยสองปีครึ่ง โดยมีตัวเร่งสำคัญคือบทบาทของโดนัลด์ ทรัมป์ และความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจใน 5 มิติหลัก ได้แก่ สงครามการค้าที่เน้นการตั้งกำแพงภาษี สงครามเทคโนโลยีที่แข่งขันกันครอบครองนวัตกรรมขั้นสูง สงครามการเงินที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจกดดัน สงครามการทูตที่แบ่งขั้วอำนาจชัดเจน และสงครามการทหารในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น อิหร่าน คิวบา และกรีนแลนด์ สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือนเมษายน 2569 แม้ภาพรวมจะอยู่ที่ระดับ 114.16 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่ถือว่ามีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการคนละครึ่ง ซึ่งสร้างความคึกคักในการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่สูงถึงหนึ่งล้านล้านบาทในไตรมาสเดียว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มองเห็นโอกาสในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกดดันที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศและความกังวลเรื่องวินัยการคลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทขนาดเล็กในดัชนี mai ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการรุกคืบของสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดไทย ส่งผลให้หมวดแฟชั่นกลายเป็นกลุ่มที่ไม่น่าสนใจที่สุดในสายตานักลงทุน ในขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์กลับได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากทิศทางราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ในการวางกลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางความผันผวน ดร.
กอบศักดิ์แนะนำให้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์ระยะสั้น เช่น ปิโตรเคมีที่มีส่วนต่างกำไรดีขึ้นตามราคาน้ำมัน รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีพื้นฐานแกร่งและมีความปลอดภัยสูงสำหรับการทยอยสะสม นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เติบโตตามเมกะเทรนด์ของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการลงทุนและใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย แต่สิ่งที่ต้องระวังคือบริษัทที่เคยเป็นผู้นำในอดีตอาจไม่ใช่ผู้ชนะในอนาคต นักลงทุนจึงควรเลือกบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแกร่ง มีความสามารถในการปรับตัวสู้กับคู่แข่งรายใหม่ และพิจารณากระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระดับสากล ท้ายที่สุด FETCO ได้เตรียมนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้มีความแข็งแกร่งและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมากขึ้น โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือการผลักดัน TISA หรือบัญชีส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวสำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อสร้างวินัยการออมและเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดทุนไทย พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ และโครงการ BOI to IPO ที่มุ่งเน้นการจูงใจให้บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนบริษัทที่มีคุณภาพสูงและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยา
